مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'

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وقع لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا على عقد مع نادي "دينامو بريست " البيلوروسي لكرة القدم ليتولى بموجبه منصب رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء في تغريدة على تويتر، لنادي "دينامو بريست": "دييغو معنا. لقد وقع اللاعب الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا على عقد لمدة 3 سنوات مع نادي "دينامو بريست " ويشغل منصب رئيس مجلس إدارته".

وسيشرف مارادونا في النادي على شؤون التطوير الاستراتيجي للنادي، وتنظيم التعاون بين كل البنى الهيكلية في النادي بما فيها أكاديمية الأطفال "دينامو بريست".

وسيباشر مارادونا عمله بشكل كامل في النادي بعد أشهر من انتهاء مونديال روسيا 2018.