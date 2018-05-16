"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أنه طلب "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة".
وقال متحدث باسم الفيفا إن الأخير "أخذ علما بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وأضاف "طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.
واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12 مايو بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه".
وفي بيان أصدرته بعد منتصف ليل الثلاثاء، أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة.
وجاء في البيان "اثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (...) بادر رئيس نادي الاتحاد الاستاذ حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة".
وأشارت الى ان نادي الاتحاد رفع ما في حوزته الى الاتحاد السعودي الذي أبلغ الهيئة العامة للرياضة، أعلى سلطة رياضية في البلاد. وتواصلت الهيئة مع "الجهات المختصة"، ليتم بعد ذلك "التحفظ على الحكم فهد المرداسي وتحويله الى المباحث الادارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك".
وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".
كما أوصت اللجنة الاتحاد السعودي بأن "يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يأتي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي".
ويعد المرداسي (32 عاما) من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، ونال الشارة الدولية عام 2011، وقاد مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016 وكأس القارات 2017.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أنه طلب "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة".
وقال متحدث باسم الفيفا إن الأخير "أخذ علما بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وأضاف "طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.
واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12 مايو بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه".
وفي بيان أصدرته بعد منتصف ليل الثلاثاء، أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة.
وجاء في البيان "اثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (...) بادر رئيس نادي الاتحاد الاستاذ حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة".
وأشارت الى ان نادي الاتحاد رفع ما في حوزته الى الاتحاد السعودي الذي أبلغ الهيئة العامة للرياضة، أعلى سلطة رياضية في البلاد. وتواصلت الهيئة مع "الجهات المختصة"، ليتم بعد ذلك "التحفظ على الحكم فهد المرداسي وتحويله الى المباحث الادارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك".
وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".
كما أوصت اللجنة الاتحاد السعودي بأن "يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يأتي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي".
ويعد المرداسي (32 عاما) من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، ونال الشارة الدولية عام 2011، وقاد مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016 وكأس القارات 2017.
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018