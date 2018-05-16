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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
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الأولى
"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018 | 10:01

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أنه طلب "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة".

وقال متحدث باسم الفيفا إن الأخير "أخذ علما بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف "طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.

واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12 مايو بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه".

وفي بيان أصدرته بعد منتصف ليل الثلاثاء، أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة.

وجاء في البيان "اثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (...) بادر رئيس نادي الاتحاد الاستاذ حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة".

وأشارت الى ان نادي الاتحاد رفع ما في حوزته الى الاتحاد السعودي الذي أبلغ الهيئة العامة للرياضة، أعلى سلطة رياضية في البلاد. وتواصلت الهيئة مع "الجهات المختصة"، ليتم بعد ذلك "التحفظ على الحكم فهد المرداسي وتحويله الى المباحث الادارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك".

وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".

كما أوصت اللجنة الاتحاد السعودي بأن "يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يأتي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي".

ويعد المرداسي (32 عاما) من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، ونال الشارة الدولية عام 2011، وقاد مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016 وكأس القارات 2017.

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الأولى
"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018 | 10:01

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أنه طلب "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة".

وقال متحدث باسم الفيفا إن الأخير "أخذ علما بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف "طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.

واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12 مايو بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه".

وفي بيان أصدرته بعد منتصف ليل الثلاثاء، أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة.

وجاء في البيان "اثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (...) بادر رئيس نادي الاتحاد الاستاذ حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة".

وأشارت الى ان نادي الاتحاد رفع ما في حوزته الى الاتحاد السعودي الذي أبلغ الهيئة العامة للرياضة، أعلى سلطة رياضية في البلاد. وتواصلت الهيئة مع "الجهات المختصة"، ليتم بعد ذلك "التحفظ على الحكم فهد المرداسي وتحويله الى المباحث الادارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك".

وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".

كما أوصت اللجنة الاتحاد السعودي بأن "يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يأتي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي".

ويعد المرداسي (32 عاما) من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، ونال الشارة الدولية عام 2011، وقاد مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016 وكأس القارات 2017.

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