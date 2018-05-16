الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
الثقافي
الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018 | 09:32

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: سيقدّم الشاعر الليبي المقيم في تونس معاوية الصويعي برنامجا يوميا على شاشة القناة الليبية التي تبث من القاهرة ليبيا 24 طيلة الشهر الكريم بعنوان كلمة خير

ويذكر أن الشاعر الليبي معاوية الصويعي شغل عدٌة خطط عليا في النظام الجماهيري وكان من المقربين للزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي وقاوم قوات الناتو معه الى أخر لحظة وعاش منذ سبتمبر 2011 بين الجزائر وتونس والقاهرة

كما أشتهر بقصائده التي تغنى بها أشهر المطربين الليبين كما كان صوت المقاومة في فترة العدوان الدولي على الجماهيرية العظمى .

تقرؤون أيضا
الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018 السّاعة 09:32
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: سيقدّم الشاعر الليبي المقيم في تونس معاوية الصويعي برنامجا يوميا على شاشة...
المزيد >>
عروض اليوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
المزيد >>
منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة...
المزيد >>
عاطف بن حسين لـ«الشروق»:سامي الفهري «باندي» وسأقاضيه
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018 | 09:32

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: سيقدّم الشاعر الليبي المقيم في تونس معاوية الصويعي برنامجا يوميا على شاشة القناة الليبية التي تبث من القاهرة ليبيا 24 طيلة الشهر الكريم بعنوان كلمة خير

ويذكر أن الشاعر الليبي معاوية الصويعي شغل عدٌة خطط عليا في النظام الجماهيري وكان من المقربين للزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي وقاوم قوات الناتو معه الى أخر لحظة وعاش منذ سبتمبر 2011 بين الجزائر وتونس والقاهرة

كما أشتهر بقصائده التي تغنى بها أشهر المطربين الليبين كما كان صوت المقاومة في فترة العدوان الدولي على الجماهيرية العظمى .

تقرؤون أيضا
الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018 السّاعة 09:32
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: سيقدّم الشاعر الليبي المقيم في تونس معاوية الصويعي برنامجا يوميا على شاشة...
المزيد >>
عروض اليوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
المزيد >>
منوبة:ميلاد مهرجان للطفولة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة على امتداد يوميْ 12 و 13 ماي الجاري الدورة...
المزيد >>
عاطف بن حسين لـ«الشروق»:سامي الفهري «باندي» وسأقاضيه
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الممثل عاطف بن حسين للشروق انه تعرض للتحيل من طرف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري حيث لم يمكنه من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
﻿