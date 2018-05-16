الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: سيقدّم الشاعر الليبي المقيم في تونس معاوية الصويعي برنامجا يوميا على شاشة القناة الليبية التي تبث من القاهرة ليبيا 24 طيلة الشهر الكريم بعنوان كلمة خير

ويذكر أن الشاعر الليبي معاوية الصويعي شغل عدٌة خطط عليا في النظام الجماهيري وكان من المقربين للزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي وقاوم قوات الناتو معه الى أخر لحظة وعاش منذ سبتمبر 2011 بين الجزائر وتونس والقاهرة

كما أشتهر بقصائده التي تغنى بها أشهر المطربين الليبين كما كان صوت المقاومة في فترة العدوان الدولي على الجماهيرية العظمى .