التداوي الطبيعي... الفوائد الصحية لزيت كبد السمك

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يشكل زيت كبد الحوت مصدراً لإمداد الجسم بالأحماض الدهنيّة المشبعة، والأحماض الدهنيّة غير المشبعة الأحاديّة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والأوميغا 3، وهو مفيد جدّاً لجسم الإنسان، وكثيراُ ما يتمّ استخدامه لعلاج المشاكل الصحّيّة، وهو معروف للإنسان منذ عدّة قرون خلت، وقد تمّ توثيق استخدامه لأوّل مرة عام 1789 لأغراض طبيّة
يمنع ترقق العظام
استخدم زيت كبد سمك كعلاج طبيعي لمرض هشاشة العظام. و يحافظ على صحة العظام بشكل فعال
يقلل من مستويات الكولسترول
زيت كبد سمك يحتوي الأحماض الدهنية التي تساعد على خفض كمية الكولسترول السيئ في الجسم. تناول زيت كبد سمك يمكن أن تخفض الدهون تسمى الدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تكون ضارة إذا وجدت في الزائدة في جسم الإنسان
صحة الجلد
استخدم زيت كبد سمك باعتباره علاجا طبيعيا فعالا لبشرة صحية وعندما يتم تطبيق زيت كبد سمك على مناطق الجلد مع حروق المحلية، فإن الجلد يلتئم على الفور ولا يترك أي علامات للحروق أو ندبات.
يحتفظ صحة العينين
زيت كبد سمك غني بالفيتامينات A و D، وكلاهما يساعد على الحفاظ على البصر صحية على المدى الطويل. فيتامين (أ) يضمن خصوصا الإبقاء على الرؤية العادية في المدى الطويل. زيت كبد سمك القد هي فعالة في علاج المحلية من أمراض العين المختلفة.
نظام صحي المناعي
زيت كبد سمك هو مصدر غني من فيتامين D فيتامين D المهم لجسم الإنسان ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى نقص في المناعة الذاتية ويمكن أن تزيد من القابلية للعدوى.
يشكل زيت كبد الحوت مصدراً لإمداد الجسم بالأحماض الدهنيّة المشبعة، والأحماض الدهنيّة غير المشبعة الأحاديّة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والأوميغا 3، وهو مفيد جدّاً لجسم الإنسان، وكثيراُ ما يتمّ استخدامه لعلاج المشاكل الصحّيّة، وهو معروف للإنسان منذ عدّة قرون خلت، وقد تمّ توثيق استخدامه لأوّل مرة عام 1789 لأغراض طبيّة
يمنع ترقق العظام
استخدم زيت كبد سمك كعلاج طبيعي لمرض هشاشة العظام. و يحافظ على صحة العظام بشكل فعال
يقلل من مستويات الكولسترول
زيت كبد سمك يحتوي الأحماض الدهنية التي تساعد على خفض كمية الكولسترول السيئ في الجسم. تناول زيت كبد سمك يمكن أن تخفض الدهون تسمى الدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تكون ضارة إذا وجدت في الزائدة في جسم الإنسان
صحة الجلد
استخدم زيت كبد سمك باعتباره علاجا طبيعيا فعالا لبشرة صحية وعندما يتم تطبيق زيت كبد سمك على مناطق الجلد مع حروق المحلية، فإن الجلد يلتئم على الفور ولا يترك أي علامات للحروق أو ندبات.
يحتفظ صحة العينين
زيت كبد سمك غني بالفيتامينات A و D، وكلاهما يساعد على الحفاظ على البصر صحية على المدى الطويل. فيتامين (أ) يضمن خصوصا الإبقاء على الرؤية العادية في المدى الطويل. زيت كبد سمك القد هي فعالة في علاج المحلية من أمراض العين المختلفة.
نظام صحي المناعي
زيت كبد سمك هو مصدر غني من فيتامين D فيتامين D المهم لجسم الإنسان ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى نقص في المناعة الذاتية ويمكن أن تزيد من القابلية للعدوى.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018