التداوي الطبيعي... الفوائد الصحية لزيت كبد السمك

يشكل زيت كبد الحوت مصدراً لإمداد الجسم بالأحماض الدهنيّة المشبعة، والأحماض الدهنيّة غير المشبعة الأحاديّة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والأوميغا 3، وهو مفيد جدّاً لجسم الإنسان، وكثيراُ ما يتمّ استخدامه لعلاج المشاكل الصحّيّة، وهو معروف للإنسان منذ عدّة قرون خلت، وقد تمّ توثيق استخدامه لأوّل مرة عام 1789 لأغراض طبيّة

يمنع ترقق العظام

استخدم زيت كبد سمك كعلاج طبيعي لمرض هشاشة العظام. و يحافظ على صحة العظام بشكل فعال

يقلل من مستويات الكولسترول

زيت كبد سمك يحتوي الأحماض الدهنية التي تساعد على خفض كمية الكولسترول السيئ في الجسم. تناول زيت كبد سمك يمكن أن تخفض الدهون تسمى الدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تكون ضارة إذا وجدت في الزائدة في جسم الإنسان

صحة الجلد

استخدم زيت كبد سمك باعتباره علاجا طبيعيا فعالا لبشرة صحية وعندما يتم تطبيق زيت كبد سمك على مناطق الجلد مع حروق المحلية، فإن الجلد يلتئم على الفور ولا يترك أي علامات للحروق أو ندبات.

يحتفظ صحة العينين

زيت كبد سمك غني بالفيتامينات A و D، وكلاهما يساعد على الحفاظ على البصر صحية على المدى الطويل. فيتامين (أ) يضمن خصوصا الإبقاء على الرؤية العادية في المدى الطويل. زيت كبد سمك القد هي فعالة في علاج المحلية من أمراض العين المختلفة.

نظام صحي المناعي

زيت كبد سمك هو مصدر غني من فيتامين D فيتامين D المهم لجسم الإنسان ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى نقص في المناعة الذاتية ويمكن أن تزيد من القابلية للعدوى.