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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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نصائح مهمة للحفاظ على صحة دماغك
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منوعات
نصائح مهمة للحفاظ على صحة دماغك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

يجب التوعية بشكل أكبر حول فوائد الدهون الصحية لأدمغتنا، التي تتألف مما يصل إلى 60 % من الأنسجة الدماغية، وغالبا ما يلجأ الناس لإلغاء الدهون تماما من النظام الغذائي لخسارة الوزن، لكن هذا خطأ شائع يقوم به الجميع وعند الحديث عن الدهون الصحية، فالأحماض الدهنية الأساسية اللازمة هي أوميغا 3 وأوميغا 6 المسؤولة عن وظائفنا اليومية كالرؤية والتركيز والذاكرة والحالة المزاجية. إن حمض EPA الدهني وحمض DHA من بين العديد من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتركزة بشكل كبير في الجسم.
إن النسبة التي علينا استهلاكها من الدهون، هي 1:4 لأوميغا 3 و6، لكن نسبة استهلاك الأجسام هذه الأيام هي 8:1، وهذا يشير إلى أن نسبة استهلاك أوميغا 6 أكبر بكثير من أوميغا 3.
ومن أجل الحصول على فوائد هذه الأحماض عليك أن تزيد حصتك من الأسماك الدهنية؛ لكونها واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بأوميغا 3 كالسلمون والماكريل والسردين. كما يمثل البيض والحليب مصادر رئيسية لها. أما الأشخاص النباتيون فيمكنهم تناول بذور الكتان والجوز.
ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن الأجنّة والأطفال هم الأكثر تأثرا بنقص الدهون الصحية، التي تعد عناصر غذائية أساسية لنمو الدماغ، وبالتالي من الضروري جدا أن تحافظ النساء الحوامل على معدل الدهون الصحية في وجباتهن الغذائية.
استهلاك السكر
يحتاج الجسم إلى الغلوكوز من أجل عمل الوظائف الرئيسية مثل التفكير والتعلم والذاكرة وإطلاق الناقلات العصبية.
ويستخدم الدماغ 20% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهو مسؤول عن استخدام حوالي 25% من الجلوكوز في الجسم. ومن المهم أيضاً معرفة أن الغلوكوز هو العنصر الغذائي الوحيد، الذي يحتاجه الدماغ للحصول على الطاقة.
ولكن، يمكن أن تؤدي كثرة تناول الغلوكوز لرد فعل عكسي؛ إذ يؤدي ارتفاع معدل تناول السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مسببة أعراضا تظهر على شكل تهيج وتقلب في المزاج وإرهاق، وما يعرف بضباب العقل. إضافة إلى ذلك، تؤثر الأطعمة الغنية بالسكر على إفراز الأنسولين (وهو هرمون يتحكم في نسبة السكر في الدم ويفرزه البنكرياس) كما ينظم الأنسولين وظيفة خلايا الدماغ.
الترطيب وعمل الدماغ
إن الماء عنصر ضروري جدا للدماغ والجهاز العصبي؛ فأدمغتنا مؤلفة من 80 % من الماء ونظامنا العصبي هو المسؤول عن عملية التواصل بين الدماغ والجسم، وفي النهاية الدماغ هو عبارة عن اتصال معقد من الخلايا العصبية والمياه.
الرياضة وتأثيرها على صحة الدماغ
نسمع كثيرًا من الأهل والمدرسين والأطباء عبارة “العقل السليم في الجسم السليم”. بالفعل ما هو صحي للقلب هو صحي للدماغ؛ فالقلب عند الحركة يساعد في ضخ المزيد من الأوكسجين للدماغ.
ووفقا لدراسة أجراها قسم العلوم التمريضية في جامعة جورجيا، فإن التدريب لفترة قصيرة لمدة 20 دقيقة يسهل معالجة المعلومات ووظائف الذاكرة.

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منوعات
نصائح مهمة للحفاظ على صحة دماغك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

يجب التوعية بشكل أكبر حول فوائد الدهون الصحية لأدمغتنا، التي تتألف مما يصل إلى 60 % من الأنسجة الدماغية، وغالبا ما يلجأ الناس لإلغاء الدهون تماما من النظام الغذائي لخسارة الوزن، لكن هذا خطأ شائع يقوم به الجميع وعند الحديث عن الدهون الصحية، فالأحماض الدهنية الأساسية اللازمة هي أوميغا 3 وأوميغا 6 المسؤولة عن وظائفنا اليومية كالرؤية والتركيز والذاكرة والحالة المزاجية. إن حمض EPA الدهني وحمض DHA من بين العديد من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتركزة بشكل كبير في الجسم.
إن النسبة التي علينا استهلاكها من الدهون، هي 1:4 لأوميغا 3 و6، لكن نسبة استهلاك الأجسام هذه الأيام هي 8:1، وهذا يشير إلى أن نسبة استهلاك أوميغا 6 أكبر بكثير من أوميغا 3.
ومن أجل الحصول على فوائد هذه الأحماض عليك أن تزيد حصتك من الأسماك الدهنية؛ لكونها واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بأوميغا 3 كالسلمون والماكريل والسردين. كما يمثل البيض والحليب مصادر رئيسية لها. أما الأشخاص النباتيون فيمكنهم تناول بذور الكتان والجوز.
ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن الأجنّة والأطفال هم الأكثر تأثرا بنقص الدهون الصحية، التي تعد عناصر غذائية أساسية لنمو الدماغ، وبالتالي من الضروري جدا أن تحافظ النساء الحوامل على معدل الدهون الصحية في وجباتهن الغذائية.
استهلاك السكر
يحتاج الجسم إلى الغلوكوز من أجل عمل الوظائف الرئيسية مثل التفكير والتعلم والذاكرة وإطلاق الناقلات العصبية.
ويستخدم الدماغ 20% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهو مسؤول عن استخدام حوالي 25% من الجلوكوز في الجسم. ومن المهم أيضاً معرفة أن الغلوكوز هو العنصر الغذائي الوحيد، الذي يحتاجه الدماغ للحصول على الطاقة.
ولكن، يمكن أن تؤدي كثرة تناول الغلوكوز لرد فعل عكسي؛ إذ يؤدي ارتفاع معدل تناول السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مسببة أعراضا تظهر على شكل تهيج وتقلب في المزاج وإرهاق، وما يعرف بضباب العقل. إضافة إلى ذلك، تؤثر الأطعمة الغنية بالسكر على إفراز الأنسولين (وهو هرمون يتحكم في نسبة السكر في الدم ويفرزه البنكرياس) كما ينظم الأنسولين وظيفة خلايا الدماغ.
الترطيب وعمل الدماغ
إن الماء عنصر ضروري جدا للدماغ والجهاز العصبي؛ فأدمغتنا مؤلفة من 80 % من الماء ونظامنا العصبي هو المسؤول عن عملية التواصل بين الدماغ والجسم، وفي النهاية الدماغ هو عبارة عن اتصال معقد من الخلايا العصبية والمياه.
الرياضة وتأثيرها على صحة الدماغ
نسمع كثيرًا من الأهل والمدرسين والأطباء عبارة “العقل السليم في الجسم السليم”. بالفعل ما هو صحي للقلب هو صحي للدماغ؛ فالقلب عند الحركة يساعد في ضخ المزيد من الأوكسجين للدماغ.
ووفقا لدراسة أجراها قسم العلوم التمريضية في جامعة جورجيا، فإن التدريب لفترة قصيرة لمدة 20 دقيقة يسهل معالجة المعلومات ووظائف الذاكرة.

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