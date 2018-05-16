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أكثر من 250 طبيبا من تونس وفرنسا يبحثون مستجدات العلاج بـ «الهومبيوباتي»
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الوطنية
أكثر من 250 طبيبا من تونس وفرنسا يبحثون مستجدات العلاج بـ «الهومبيوباتي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
بإشراف الجمعية التونسية لـ»الهوميوباتي»L'homéopathie, انعقدت مؤخّرا أشغال المؤتمر الوطني الخامس لـ»الهوميوباتي» بالعاصمة بحضور حوالي 250 طبيبا وصيدليا، والذي خصص للنظر في مستجدات المجال.
وألقى أطباء من فرنسا عددا من المحاضرات خلال مختلف جلسات المؤتمر، على غرار الدكتورة كريستال شارفي Dr Christelle CHARVET (مختصة في طب النساء) والدكتور جون ليونال باغو Dr Jean-Lionel BAGOT (مختص في الأمراض السرطانية) والدكتور غاي فيلانو Dr Guy VILLANO (صاحب كتاب طب الأطفال والهومبيوباتي)، والدكتور دانيال بارتييه Dr Daniel BERTHIER (مختص في الأمراض الجلدية).
كما شارك عدد من الأطباء من تونس بمحاضرات، نذكر منهم رئيس الجمعية التونسية لـ»الهوميوباتي» الدكتور محمد سليم عبد المولى (أستاذ مبرز مختص في طبّ الأطفال) والدكتور حسان دربال والدكتورة منال منجّة والدكتورة هدى عرجون والدكتورة غيمان جلولي الكتاري والدكتور شهاب حفصة والدكتور إلهام يانقي والدكتورة إيناس الغربي والدكتورة إبتسام طنبورة والدكتورة وفاء بن رمضان.
آخر مستجدات
وأكّد رئيس الجمعية الدكتور سليم عبد المولى أن المؤتمر ينعقد مرّة كل سنتين للنظر في إشكاليات التي تعترض أطباء «الهوميوباتي»، كما يمثل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في ما بينهم وهي أيضا فرصة لطرح المواضيع التي يتم تناولها خلال المؤتمر القادم وهي عموما إشكاليات اعترضت أطباء «الهوميوباتي» خلال عملهم اليومي.
وأعتبر عبد المولى أن المؤتمر يمثل أيضا فرصة للاطلاع على آخر مستجدات المجال.
وفي السياق نفسه، بيّن كاتب عام الجمعية الدكتور أنيس البامري أنّ «الهومبيوباتي وسيلة علاجية تعتمد استعمال أدوية تحتوي على كميات ضئيلة ومخففة من مواد مصدرها نباتي أو معدني او حيواني».
وأضاف أنّ أبحاثا قامت بها مخابر عالمية أثبتت أنّ طريقة العلاج بـ «الهومبيوباتي» تمتاز بنجاعة علاجية تعادل نجاعة الأدوية العادية في عدد من الامراض وتكلفتها اقل بكثير، وهو ما يدعو إلى مراجعة منظومة تكفّل صندوق التأمين على المرض «كنام» وشركات التأمين بمصاريف العلاج بـ»الهوميوباتي».
وسيلة علاجية
وتابع قائلا أنّ أدوية «الهومبيوباتي تقاوم الأمراض الفيروسية الشتوية خاصة نزلات البرد والأنف والحنجرة، والأمراض النفسية كالضغط والانطواء والتشنج، والتخفيض في الوزن، واضطرابات حالات الحمل، ونمو الرضيع وأمراض الأطفال والروماتيزم والجهاز الهضمي، إضافة إلى الأمراض الجلدية ومختلف أمراض الحساسية».
يشار إلى أنّ «الهومبيوباتي» وسيلة علاجية معترف بها من قبل عمادة الأطباء في تونس وتخصّص فيها أكثر من 1500 طبيب تلقوا تكوينا في هذا المجال.
وكان المؤتمر الوطني لـ»الهوميوباتي» الرابع الذي انعقد في أفريل 2016 بتونس، قد تطرق الى العديد من الإمكانيات العلاجية التي يوفرها المجال، فضلا عن قدرته على التغلب على العديد من الأمراض.

محمد إدريس
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الوطنية
أكثر من 250 طبيبا من تونس وفرنسا يبحثون مستجدات العلاج بـ «الهومبيوباتي»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
بإشراف الجمعية التونسية لـ»الهوميوباتي»L'homéopathie, انعقدت مؤخّرا أشغال المؤتمر الوطني الخامس لـ»الهوميوباتي» بالعاصمة بحضور حوالي 250 طبيبا وصيدليا، والذي خصص للنظر في مستجدات المجال.
وألقى أطباء من فرنسا عددا من المحاضرات خلال مختلف جلسات المؤتمر، على غرار الدكتورة كريستال شارفي Dr Christelle CHARVET (مختصة في طب النساء) والدكتور جون ليونال باغو Dr Jean-Lionel BAGOT (مختص في الأمراض السرطانية) والدكتور غاي فيلانو Dr Guy VILLANO (صاحب كتاب طب الأطفال والهومبيوباتي)، والدكتور دانيال بارتييه Dr Daniel BERTHIER (مختص في الأمراض الجلدية).
كما شارك عدد من الأطباء من تونس بمحاضرات، نذكر منهم رئيس الجمعية التونسية لـ»الهوميوباتي» الدكتور محمد سليم عبد المولى (أستاذ مبرز مختص في طبّ الأطفال) والدكتور حسان دربال والدكتورة منال منجّة والدكتورة هدى عرجون والدكتورة غيمان جلولي الكتاري والدكتور شهاب حفصة والدكتور إلهام يانقي والدكتورة إيناس الغربي والدكتورة إبتسام طنبورة والدكتورة وفاء بن رمضان.
آخر مستجدات
وأكّد رئيس الجمعية الدكتور سليم عبد المولى أن المؤتمر ينعقد مرّة كل سنتين للنظر في إشكاليات التي تعترض أطباء «الهوميوباتي»، كما يمثل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في ما بينهم وهي أيضا فرصة لطرح المواضيع التي يتم تناولها خلال المؤتمر القادم وهي عموما إشكاليات اعترضت أطباء «الهوميوباتي» خلال عملهم اليومي.
وأعتبر عبد المولى أن المؤتمر يمثل أيضا فرصة للاطلاع على آخر مستجدات المجال.
وفي السياق نفسه، بيّن كاتب عام الجمعية الدكتور أنيس البامري أنّ «الهومبيوباتي وسيلة علاجية تعتمد استعمال أدوية تحتوي على كميات ضئيلة ومخففة من مواد مصدرها نباتي أو معدني او حيواني».
وأضاف أنّ أبحاثا قامت بها مخابر عالمية أثبتت أنّ طريقة العلاج بـ «الهومبيوباتي» تمتاز بنجاعة علاجية تعادل نجاعة الأدوية العادية في عدد من الامراض وتكلفتها اقل بكثير، وهو ما يدعو إلى مراجعة منظومة تكفّل صندوق التأمين على المرض «كنام» وشركات التأمين بمصاريف العلاج بـ»الهوميوباتي».
وسيلة علاجية
وتابع قائلا أنّ أدوية «الهومبيوباتي تقاوم الأمراض الفيروسية الشتوية خاصة نزلات البرد والأنف والحنجرة، والأمراض النفسية كالضغط والانطواء والتشنج، والتخفيض في الوزن، واضطرابات حالات الحمل، ونمو الرضيع وأمراض الأطفال والروماتيزم والجهاز الهضمي، إضافة إلى الأمراض الجلدية ومختلف أمراض الحساسية».
يشار إلى أنّ «الهومبيوباتي» وسيلة علاجية معترف بها من قبل عمادة الأطباء في تونس وتخصّص فيها أكثر من 1500 طبيب تلقوا تكوينا في هذا المجال.
وكان المؤتمر الوطني لـ»الهوميوباتي» الرابع الذي انعقد في أفريل 2016 بتونس، قد تطرق الى العديد من الإمكانيات العلاجية التي يوفرها المجال، فضلا عن قدرته على التغلب على العديد من الأمراض.

محمد إدريس
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