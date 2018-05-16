لتجنيب الزراعات الكبرى «آفات الامراض» .. يوم علمي مفتوح حول مرض «التبقع السبتوري» بباجة

بمبادرة من مركز البحوث الزراعية بباجة انتظم يوم علمي مفتوح حول مرض «البقع السبتوري» أو ما يعرف لدى الفلاحين بـ «الحمري» وذلك بمشاركة خبراء أجانب من تونس ومن عدة دول أوروبية حيث تم بمعاينة مزارع الحبوب للوقوف على مدى تطور هذا المرض وأخذ عينات من نباتات القمح قصد تحديد كيفية التدخل والمعالجة الحينية .

فريق علمي متعدد الجنسيات

خبراء من كندا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا والشيلي والأرجنتين إضافة إلى 30 طالبا من يدرسون بالجامعات التونسية إلى جانب طلبة أجانب يدرسون بفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وممولين عن منظمة «BORLOGUE TRANING FONDATION» من أجل البحث عن تطوير المشاريع الفلاحية ممثلة في ابنة «BORLOGUE NORMAND» الحائز على جائزة « نوبل « لسنة 1970 في مجال تطوير الحبوب والذي كان وراء بروز ما يسمى بـ « الثورة الخضراء «

إشكاليات في البذور

السيد عمر اليحياوي الباحث بالمركز الدولي للحبوب والذرة بالمكسيك «CIMIT « والمشرف على برنامج التطوير والتدريب أشار إلى أن المركز قد وضع برنامجا عالميا لمتابعة مرض «التبقع السبتوري» وإيجاد الحلول الملائمة عن طريق المقاومة الجينية وتحديد المشاتل التي يمكن اعتمادها لمنع مزيد انتشاره وبين أن هذا المرض يعتبر قديما بتونس حيث مافتئ يصيب مزارع الحبوب منذ أكثر من 30 سنة ولم يتوقف عن الانتشار رغم استعمال أنواع عديدة من المبيدات والتي عجزت عن القضاء عليه وتمكن بدوره من اكتساب مناعة ضدها . وأضاف أن البحوث أكدت انتشار هذا المرض بمزارع الحبوب التي اعتمدت على البذور من نوع « كريم « مما يتطلّب الاتجاه نحو اختيار أنواع جديدة من البذور كـ « سليم « و « خيار « التي لها قدرة على المقاومة الذاتية ضد مرض « التبقع السبتوري « واعتبر الباحث أن عدم توفّر هذه الأنواع من البذور بالكميات الكافية بالأسواق عند بداية موسم الزراعات الكبرى يجبر الفلاحين على التوجه لاقتناء البذور من نوع « كريم « والتي لها خاصية التأقلم مع المتغيرات المناخية وخاصة خلال مواسم الجفاف وقدرتها على ضمان مردود مستقر .

غياب التنسيق والمتابعة العلمية

أشار الباحث إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن ظهور مرض « التبقع السبتوري « بالمحاصيل الزراعية من الحبوب وتسبّبه في تراجع الانتاج إلى قرابة 20 % وذلك في صورة استعمال المبيدات وترتفع هذه النسبة إلى 50 % إذا لم تتم عملية المداواة أو تأخرت وهو ما يمثّل خسارة كبرى للفلاح وللإنتاج الوطني من الحبوب . وأكد أن المركز الدولي للحبوب والذرة بالمكسيك قد وضع برنامجا لتدريب طلبة الأقسام النهائية وتوجيههم نحو التركيز على مرض « التبقع السبتوري « أثناء اختيار مواضيع مناقشة نهاية ختم الدروس وذلك من أجل توفير فرص جديدة لتعميق البحوث الفلاحية في هذا المجال. وأكد أنه يتوفّر بتونس مجموعة كبيرة من الخبراء والكفاءات غير أنه ورغم وجود هيكل يعنى بالبحث العلمي إلا أن ذلك لم يمنع من وجود غياب للمتابعة والتنسيق بين الفلاحين والباحثين وخلايا الإرشاد والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

خطر تنوع الأدوية الفلاحية

أقر السيد عمر اليحياوي بأنه ورغم تعدد أصناف الأدوية المضادة لمرض» التبقع السبتوري « إلا أن ذلك لم يمنع مواصلة انتشاره بصفة مطردة وخاصة خلال الموسم الفلاحي الحالي وهو ما تأكد لدى الفريق العلمي من خلال الزيارات الميدانية والاختبارت الأولية على مزارع الحبوب وأبدى عدم تفاؤله بقرب التوصل إلى حلول جذرية والتي ستصبح مستحيلة إذا لم يتم وضع استراتيجية لإنتاج مشاتل جديدة من البذور تتماشى وطبيعة ومناخ مناطق الزراعات الكبرى وتشجيع الفلاحين على الإقبال عليها بأسعار مدعمة وتفادي الاستعمال المفرط واللاواعي للأدوية التي أصبح لها دورها سلبي في حصول أضرار كبيرة على مزارع الحبوب .

تطوير البحث العلمي

السيدة هاجر الكوكي تقني سامي وعضوة في قاعدة « السبتوري « أكدت أن مرض « التبقع السبتوري « موجود أصلا في مشاتل بذور القمح من نوع « كريم « والتي تعد من أكثر أنواع البذور حساسية تجاه هذا المرض وأشارت إلى أن فريق العمل ومركز البحوث الزراعية بباجة يعمل على تطوير مشاتل جديدة قادرة على المقاومة الذاتية خاصة بعد استقدام أنواع أخرى من البذور من عدة دول على غرار الشيلي وكندا وإيطاليا والمكسيك وبولونيا وأمريكا.





جلال العرفاوي