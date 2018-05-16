امام امتيازات الجغرافيا والتاريخ .. هل تتحول صفاقس إلى قطب سياحي ؟

صفاقس هي ثاني ولاية تونسية من حيث الأهمية الإقتصادية والوزن الديمغرافي إذ يبغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة في حين يضم مركز المدينة حوالي 300 ألف نسمة . و تشهد حركية إقتصادية ترتكز أساسا على الإنتاج الصناعي والمنتوجات الفلاحية و بالمقابل تشكو الجهة من عدة مشاكل مثلت حاجزا أمام خلق قطب سياحي بعاصمة الجنوب يكون متنفسا لأبنائها .

عوائق السياحة : تلوث بيئي و سلبيات الشواطئ

تمثل العوائق الجغرافية مشكلة أساسيا أمام ظهور منتجعات سياحية على الشريط الساحلي باعتبار تفاقم مشكلة التلوث و انتشار النفايات بأغلب السواحل لما تخلفه المصانع و المؤسسات الفلاحية ... إضافة إلى الروائح الكريهة و ألسنة الدخان التي تغطي سماء المدينة منذ عقود مصدرها الأساسي المجمع الكيميائي « السياب « و ترفض الحكومات و الأطراف الإجتماعية غلقه لأسباب إقتصادية و أخرى مرتبطة بتوفير مواطن شغل . شواطئ صفاقس تفتقر بدورها إلى امتداد الرمال و ينخفض بها مستوى المياه و لم تعد فضاء لاصطياف العائلات التي تلتجئ إلى شواطئ المهدية و سوسة و الوطن القبلي في أغلب فصول السنة خاصة في الصيف حين تصبح المدينة شبه خالية ... و حتى شواطئ الشفار الواقعة حوالي 30 كلمتر جنوب المدينة فمثلت خطرا على حياة المصطافين باعتبارها مصبات نهرية كبرى داخل البحر تحمل معها بقايا النباتات و الأوساخ.

مقومات السياحية الثقافية و الشاطئية

و بالمقابل تملك ولاية صفاقس مقومات جغرافيا و مناطق تاريخية يمكن استثمارها لخلق قطب سياحي ترفيهي يكون متنفسا لأبنائها . فالمناطق الأثرية المنتشرة بالجهة تمثل مخزونا تاريخيا منذ الفترة البونية و الرومانية و الإسلامية ... لكن السلط المعنية لم تضع إستراتيجية واضحة تجعل منها مراكز ثقافية مستقطبة للسياح الأجانب و السياحية الداخلية على حد السواء . و يضم « قاعة المدينة « بمقر البلدية الكبرى مجموعة رائعة من الفسيفساء تعود إلى الآثار الرومانية بالجهة منذ نشأة مدينة « تبارورة « على غرار منطقة طينة التي توجد حوالي 12 كلم جنوب المدينة و مدينة بطرية حوالي 45 كلم شمال صفاقس على ساحل معتمدية جبنيانة . و لقد طالبت الجمعيات المدنية و مكونات المجتمع المدني بضرورة تهيئة هذه المناطق و تحويلها إلى منتجعات سياحية و ترفيهية تكون متنفسا للعائلات لكن دون جدوى . إذ يعود تأسيس مدينة طينة إلى الفترة البونية و ازدهرت خلال العصر الروماني في القرنين 2 و 3 ميلادي ، و بدأت أولى الحفريات بها منذ سنة 1900 إلى 1914 و تم اكتشاف لوحات فسيفسائية و حمامات و مسارح و معابد و مقابر ... أما مدينة أكولا - الإسم الروماني القديم لقرية بطرية بمعتمدية جبنيانة – فيعود تأسيسها إلى حوالي القرن 4 قبل الميلاد من طرف القرطاجيين و كشفت الحفريات على وجود آثار لرأس الإله القرطاجي بعل حمون يحمل تاجا من الريش إلى جانب العثور على نصب تذكارية للآلهة الفينيقية تانيت كما ازدهرت المدينة خلال الفترة الرومانية أما القسط الأكبر من الآثار فيتمثل في منزل القنصل أسينيس ريفينيس و ساحة الفوروم التي يوجد بها نفق يعتقد أنه يؤدي إلى مدينة الجم إلى جانب معبد الكابتول الذي يحوي تماثيل الثالوث الرسمي للديانة الرومانية و آثار لمسرح دائري واضحة المعالم حيث يحتوي على حلبة صراع و لوحة الإله ديونوزيوس و قوس النصر للإله نبتون و لوحة جراد البحر و الملفت الانتباه أن مدينة بطرية تضم أكبر عدد للوحات الفسيفسائية بالبلاد و خصصت لها وزارة الثقافة قاعة خاصة بها بمتحف باردو . و على الجهات المعنية إدماج هذه الآثار ضمن المسالك السياحة الثقافية و إستئناف الحفريات التي توقفت منذ عقود و الكشف على المخزون الأثري لهذه المناطق . و يذكر أن المدينة قد انتشرت بها الكنائس الرومانية و الكاثوليكية و المعابد اليهودية ... التي يمكن استثمارها لجلب السياح للجهة . أما جزيرة قرقنة فقط كانت مركزا تجاريا و محطة رئيسية للتجار بالبحر الأبيض المتوسط منذ أقدم العصور و استوطنها القرطاجيون و الرومان ... و ازدهرت خلال الإمبراطور يوليوس قيصر و اشتهرت باسم « سرسينا « و تتمتع الجزيرة بهدوئها الرائع و شواطئها الجميلة التي تستقطب ما لا يقل عن 150 ألف زائر خلال فصل الصيف. أما بالنسبة للآثار الإسلامية فأشهرها سور المدينة العتيقة و مكوناته و القصر الحاكم المعروف بدار الجلولي و بعض الأبراج التي تحولت إلى مقاهي عتيقة ...

و يبقى السؤال المطروح ، هل تتمكن السلط المعنية من استغلال الإمكانيات الطبيعية و الجغرافية و الآثار القديمة و تجاوز مختلف العراقيل و ربط صفاقس بمسالك السياحة الثقافية و الشاطئية في الفترة القادمة ؟





جعفر الخماري