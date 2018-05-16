على أبواب شهر رمضان .. استهلاك المنتوجات الفلاحية يتأثر بتراجع التقاليد والتبذير

ككل سنة عند استهلال شهر رمضان المبارك، تتجدد مخاوف المستهلك التونسي من تعالي الأسعار على مقدرته الشرائية ولا يرجع السبب فقط إلى تكاثر الوسطاء وتغوّل السوق الموازية وتهلهل المراقبة، فالمعهد الوطني للإستهلاك قد قدّم للتو عملا ميدانيا يشير إلى الوقع السلبي لتطور الأنماط الإستهلاكية.

ما بال هذه القفة التي أعود بها إلى البيت تبدو أخفّ مما مضى، أفلا أحتاج أن أتوقف للإستراحة بين الفينة والأخرى؟ هذا ما يقوله لنفسه التونسي من الطبقة المتوسطة ناظرا إلى قفّته "المتوسطة" ومتأكدا أنها غدت "تحت المتوسط" كتلميذ قُدِّر له الرسوب. يتساءل التونسي المتوسط لماذا خفّ وزن قفّته ثم لا تلبث حتى تراه ساخطا على كل أولائك الوسطاء الكثيرين الذين يقتطعون لأنفسهم حصّة سميكة مما بين المنتج والمستهلك فيلهبون في الأسعار نارا وقودها سعف قفّة المواطن.

تراجع التقاليد والتبذير

والحقيقة أن المستهلك التونسي على صواب حين يقول ذلك فلا أحد يجهل وطأة الوسطاء على الأسعار، ولكن ليس هذا سوى جانب من الحقيقة. أما الجانب الآخر فيكشف لنا جزءا منه آخر ما صدر عن المعهد الوطني للإستهلاك في تحليل عميق لتطوّر الأنماط الإستهلاكية في تونس من حيث المنتجات الفلاحية. يفيد المعهد بأن الإستهلاك غدا في تونس أكثر صناعية في ضل تطور قطاع الصناعات الغذائية في تونس، وآسفا لتراجع التقاليد المتعلّقة بالعولة (تجميع تقليدي للمواد الأساسية بكمية محترمة عند كل موسم) لدى الأُسر التونسية بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى. فالمعهد يضع كذلك على الطاولة الوقْع المتصاعد للقدرة الشرائية والبناء العمودي وغياب الإطار العمراني المناسب وتطور عقليات الأسر التونسية على ضوء توفر العديد من المنتجات كامل السنة... وفوق كل ذلك تطور التمدن على حساب الأراضي الفلاحية.

بخلاف ذلك، يحذّر المعهد من مستوى التبذير الغذائي على أساس بحث أنجزه على معطيات برزت من استجواب أكثر من 2000 مستهلك:

- تبذير الخبز: 15.7 % من إجمالي الشراءات

- تبذير الحبوب ومشتقاتها: 10.2 %

- تبذير الخضر: 6.5 %

- تبذير الغلال: 4.2 %

- تبذير اللحوم: 1.9 %

- تبذير الحليب ومشتقاته: 2.3%.

لا بد من إصلاح قطاع الفلاحة

ويخلُص المعهد إلى جملة من التوصيات يمكن قراءتها كعلامات في عملية إصلاح آن أوانها. وأول ذلك أهمية العمل على ضبط الإنتاج بالإعتماد على معايير علمية وأرقام ثابتة، ولبلوغ هذا الهدف لا بد من تطوير عمل المراصد المعنية بهذا الشأن ليس فقط على مستوى وزارتي الفلاحة والتجارة بل بتشريك فعلي للهياكل التي تعنى بالشأن الإستهلاكي، وعلى رأسها معهد الإحصاء ومعهد الإستهلاك. كل ذلك لأجل معرفة حجم الطلب بصفة دقيقة للتمكن من الضغط على اضطرابات التزويد، وبالتالي الضغط على الأسعار... وهذا هو مربط الفرس.

ويوصي المعهد أيضا بتطوير عمل المجامع المهنية والتفكير في خلق هيكل يوحّدها وينسّق بينها، تتمّ استشارته في كل المسائل المعنية بالتوزيع والإنتاج والإستهلاك. عدا ذلك تتقدم ضرورة العمل على رصد الأنماط الإستهلاكية واستباق التغيرات التي تطرأ عليها قصد ضبط التقديرات والمساحات وبرمجة الإنتاج مع اعتماد نظام توقّع الإستهلاك الذي تنتهجه الكثير من الدول المتقدمة في مسألة رصد مسالك التوزيع. ثم يبقى العمل على إعداد برنامج وطني للإسترسال في جميع المنتجات والمنظومات يتمّ تنفيذه على مراحل، وهذا ضمان لسلامة غذاء المستهلك التونسي من ناحية، وتمكين من متابعة نسق التزويد من ناحية أخرى.

وريما كانت التوصيات الأصعب من حيث التنفيذ هي تركيز نظام للتدخل الآلي بارتباط مباشر مع الأسعار لنتمكن من التعديل الأوتوماتيكي في التوريد والتسعير والتخزين كلما بلغت الأسعار سقفا وقع تحديده مسبقا. وآخر التوصيات هي الأكثر حساسية لأنها تدعو إلى العمل على توجيه الإستهلاك عبر الترشيد والتوعية، وذلك ما أثبتت التجربة أنه صعب المنال مع التونسيين الذين لم يقدر بعدُ أحدٌ إقناعهم معا بمصلحتهم، حيث ينفرد المستهلك التونسي بين الأمم بإحجامه المتواصل عن استعمال أقوى سلاح يتوفّر عليه المستهلك: مقاطعة كل المنتجات المشطّة أسعارها!





مريم عمر