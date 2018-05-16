تأكيدا لما أشرنا إليه منذ فترة ..مدافع الـ«ستيدة» بن محمود مطلوب بقوّة في الترجي

-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
أشرنا منذ فترة إلى أن المدافع المحوري للملعب القابسي أيمن بن محمود دخل في حسابات الترجي الرياضي الباحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين إضافيين لتحسين مردودية منطقته الخلفية التي تشكو من نقائص كبيرة. ونعود اليوم إلى هذا الملف لنشير إلى أن نادي «باب سويقة» مُهتمّ فعلا بخدمات هذا اللاعب الشاب (من مواليد عام 1996) ومن الواضح (بل من الأكيد) بن يحيى من أكثر المتحمّسين لإبرام هذه الصّفقة إيماناً منه بمؤهلات بن محمود وقدرته على إفادة الجمعية على المدى القريب والبعيد.
أشرنا منذ فترة إلى أن المدافع المحوري للملعب القابسي أيمن بن محمود دخل في حسابات الترجي الرياضي الباحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين إضافيين لتحسين مردودية منطقته الخلفية التي تشكو من نقائص كبيرة. ونعود اليوم إلى هذا الملف لنشير إلى أن نادي «باب سويقة» مُهتمّ فعلا بخدمات هذا اللاعب الشاب (من مواليد عام 1996) ومن الواضح (بل من الأكيد) بن يحيى من أكثر المتحمّسين لإبرام هذه الصّفقة إيماناً منه بمؤهلات بن محمود وقدرته على إفادة الجمعية على المدى القريب والبعيد.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018