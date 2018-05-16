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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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تأكيدا لما أشرنا إليه منذ فترة ..مدافع الـ«ستيدة» بن محمود مطلوب بقوّة في الترجي
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كرة القدم
تأكيدا لما أشرنا إليه منذ فترة ..مدافع الـ«ستيدة» بن محمود مطلوب بقوّة في الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أشرنا منذ فترة إلى أن المدافع المحوري للملعب القابسي أيمن بن محمود دخل في حسابات الترجي الرياضي الباحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين إضافيين لتحسين مردودية منطقته الخلفية التي تشكو من نقائص كبيرة. ونعود اليوم إلى هذا الملف لنشير إلى أن نادي «باب سويقة» مُهتمّ فعلا بخدمات هذا اللاعب الشاب (من مواليد عام 1996) ومن الواضح (بل من الأكيد) بن يحيى من أكثر المتحمّسين لإبرام هذه الصّفقة إيماناً منه بمؤهلات بن محمود وقدرته على إفادة الجمعية على المدى القريب والبعيد. 

حمّاني
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كرة القدم
تأكيدا لما أشرنا إليه منذ فترة ..مدافع الـ«ستيدة» بن محمود مطلوب بقوّة في الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أشرنا منذ فترة إلى أن المدافع المحوري للملعب القابسي أيمن بن محمود دخل في حسابات الترجي الرياضي الباحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين إضافيين لتحسين مردودية منطقته الخلفية التي تشكو من نقائص كبيرة. ونعود اليوم إلى هذا الملف لنشير إلى أن نادي «باب سويقة» مُهتمّ فعلا بخدمات هذا اللاعب الشاب (من مواليد عام 1996) ومن الواضح (بل من الأكيد) بن يحيى من أكثر المتحمّسين لإبرام هذه الصّفقة إيماناً منه بمؤهلات بن محمود وقدرته على إفادة الجمعية على المدى القريب والبعيد. 

حمّاني
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النجم يواجه الليلة زيسكو الزمبي في سوسة ... الانتصـــــــــــار... لتضميـــــد الجـــــــراح
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تَعدّدت الأسباب والإخفاق واحد في نظر عشّاق «النّجمة الساحلية» التي فقدت البريق المُعتاد وخرجت من سباق...
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أخبار النجم الساحلي .. مخـــاض عسير ... ومرعــي في امتحـــان أخيـــر
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن سقط الفريق أو بالأحرى أسقطوه بالضربة القاضية في الدور النهائي لكأس الجمهورية وانهار النجم برباعية في...
المزيد >>
الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح...
المزيد >>
بعد هزيمة الأهلي أمام «كامبالا سيتي».. البدري يستقيل و«غروس» مرشّح لخلافته
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصبح النادي الأهلي المصري على أعتاب تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق بعد التراجع الكبير والهزيمة المريرة على...
المزيد >>
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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