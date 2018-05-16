تأكيدا لما أشرنا إليه منذ فترة ..مدافع الـ«ستيدة» بن محمود مطلوب بقوّة في الترجي

أشرنا منذ فترة إلى أن المدافع المحوري للملعب القابسي أيمن بن محمود دخل في حسابات الترجي الرياضي الباحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين إضافيين لتحسين مردودية منطقته الخلفية التي تشكو من نقائص كبيرة. ونعود اليوم إلى هذا الملف لنشير إلى أن نادي «باب سويقة» مُهتمّ فعلا بخدمات هذا اللاعب الشاب (من مواليد عام 1996) ومن الواضح (بل من الأكيد) بن يحيى من أكثر المتحمّسين لإبرام هذه الصّفقة إيماناً منه بمؤهلات بن محمود وقدرته على إفادة الجمعية على المدى القريب والبعيد.

حمّاني