البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة

أًصدر البنك المركزي التونسي في توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 تحذيرا من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الأسواق الدولية وتراجع الإنتاج الوطني ويأتي هذا في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية. وشدد البنك المركزي على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكز على استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، مؤكدا ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات أمرا حتميا من اجل الحفاظ على الأسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة ». واكد التقرير وجوب مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.