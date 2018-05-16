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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
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الإقتصادي
البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أًصدر البنك المركزي التونسي في توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 تحذيرا من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الأسواق الدولية وتراجع الإنتاج الوطني ويأتي هذا في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية. وشدد البنك المركزي على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكز على استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، مؤكدا ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات أمرا حتميا من اجل الحفاظ على الأسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة ». واكد التقرير وجوب مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.

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الإقتصادي
البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أًصدر البنك المركزي التونسي في توصيات ضمنها في ختام تقرير له بعنوان تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 تحذيرا من مزيد تفاقم عجز الميزان الطاقي خلال الأشهر القادمة بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول وتجاوز البرميل عتبة 75 دولارا في الأسواق الدولية وتراجع الإنتاج الوطني ويأتي هذا في وقت استمر فيه الميزان التجاري، خلال الربع الاول من العام الجاري، بدروه في الارتفاع رغم الصادرات الهامة لزيت الزيتون والصناعات المعملية. وشدد البنك المركزي على ضرورة وضع برنامج للنجاعة الطاقية يرتكز على استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، مؤكدا ضرورة استعادة نسق انتاج الفسفاط في تونس وتسويقه، باعتباره بات أمرا حتميا من اجل الحفاظ على الأسواق الخارجية وتعزيز تدفق العملة الصعبة ». واكد التقرير وجوب مواصلة الاجراءات المعمول بها لترشيد الواردات والمواد التي ليس لها فاعلية في سلاسل القيمة الوطنية الى جانب وضع خطة فعالة لتذليل العوائق التي تحول دون استعادة السوق الليبية وافريقيا جنوب الصحراء.

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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
نتائج مالية ممتازة لبنك الإسكان
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عقد شراكة بين اتصالات تونس و «TMI»
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
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