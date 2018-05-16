عقد شراكة بين اتصالات تونس و «TMI»

أمضى كل من محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس و منذر بن عياد الرئيس المدير العام لشركة "TMI" الرائدة في مجال إدماج حلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والسلامة المعلوماتية مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز مواقع الطرفين من خلال الاتحاد لتقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبروتوكول الانترنات والسلامة المعلوماتية من قبل شركة "TMI"، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وخاصة السوق الإفريقية. ولعلّ هذه الصّفة رسالة قوية من قبل اتصالات تونس للشركات الحريفة الراغبة في إيداع بياناتها في مركز بيانات قرطاج مع ضمان المعايير الدولية للسّلامة.