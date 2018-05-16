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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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عقد شراكة بين اتصالات تونس و «TMI»
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الإقتصادي
عقد شراكة بين اتصالات تونس و «TMI»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أمضى كل من  محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس و منذر بن عياد الرئيس المدير العام لشركة "TMI" الرائدة في مجال إدماج حلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والسلامة المعلوماتية مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز مواقع الطرفين من خلال الاتحاد لتقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبروتوكول الانترنات والسلامة المعلوماتية من قبل شركة "TMI"، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وخاصة السوق الإفريقية. ولعلّ هذه الصّفة رسالة قوية من قبل اتصالات تونس للشركات الحريفة الراغبة في إيداع بياناتها في مركز بيانات قرطاج مع ضمان المعايير الدولية للسّلامة.

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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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الإقتصادي
عقد شراكة بين اتصالات تونس و «TMI»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أمضى كل من  محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس و منذر بن عياد الرئيس المدير العام لشركة "TMI" الرائدة في مجال إدماج حلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والسلامة المعلوماتية مؤخرا مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز مواقع الطرفين من خلال الاتحاد لتقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبروتوكول الانترنات والسلامة المعلوماتية من قبل شركة "TMI"، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وخاصة السوق الإفريقية. ولعلّ هذه الصّفة رسالة قوية من قبل اتصالات تونس للشركات الحريفة الراغبة في إيداع بياناتها في مركز بيانات قرطاج مع ضمان المعايير الدولية للسّلامة.

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عين على الاقتصاد.. رمضان المبارك ... والإنتاج والإنقاذ
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
هل ستتثاقل الأجفان في رمضان هذه السنة كما تفعل كل سنة منذ عشرات السنين، وهل ستتضاءل قيمة العمل إلى أن تصبح...
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تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قدمت
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
عقد شراكة بين اتصالات تونس و «TMI»
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أمضى كل من محمد
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
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