نتائج مالية ممتازة لبنك الإسكان

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ارتفع الناتج البنكي الصافي سنة 2017 ليسجل الناتج الخام للاستغلال مبلغ 244.1 مليون دينار بزيادة 26.8 %، قياسا بسنة 2016 فيما ازدادت الأرباح الصافية بنسبة 25.5 % لتصل إلى حدود 115.5 مليون دينار بنسبة 114.6 % . وبيّن المدير العام للبنك أنّ المؤسسة سجّلت تعبئة موارد مالية إضافية لودائع الحرفاء بمبلغ 747 مليون دينار(+ 14.4 %) منها68 % من الودائع النقدية تحت الطلب ،لتصل جملة الإيداعات 5.942 مليون دينار. كما عزّز البنك مساهمته في الاقتصاد بضخّ مبالغ إضافية ناهزت 1.464 مليون دينار (+ 23.3 %) ليصل اجمالي مساهمات البنك إلى 7.736 مليون دينار.
ارتفع الناتج البنكي الصافي سنة 2017 ليسجل الناتج الخام للاستغلال مبلغ 244.1 مليون دينار بزيادة 26.8 %، قياسا بسنة 2016 فيما ازدادت الأرباح الصافية بنسبة 25.5 % لتصل إلى حدود 115.5 مليون دينار بنسبة 114.6 % . وبيّن المدير العام للبنك أنّ المؤسسة سجّلت تعبئة موارد مالية إضافية لودائع الحرفاء بمبلغ 747 مليون دينار(+ 14.4 %) منها68 % من الودائع النقدية تحت الطلب ،لتصل جملة الإيداعات 5.942 مليون دينار. كما عزّز البنك مساهمته في الاقتصاد بضخّ مبالغ إضافية ناهزت 1.464 مليون دينار (+ 23.3 %) ليصل اجمالي مساهمات البنك إلى 7.736 مليون دينار.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018