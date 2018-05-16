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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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الإقتصادي
نتائج مالية ممتازة لبنك الإسكان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

ارتفع الناتج البنكي الصافي سنة 2017 ليسجل الناتج الخام للاستغلال مبلغ 244.1 مليون دينار بزيادة 26.8 %، قياسا بسنة 2016 فيما ازدادت الأرباح الصافية بنسبة 25.5 % لتصل إلى حدود 115.5 مليون دينار بنسبة 114.6 % . وبيّن المدير العام للبنك أنّ المؤسسة سجّلت تعبئة موارد مالية إضافية لودائع الحرفاء بمبلغ 747 مليون دينار(+ 14.4 %) منها68   % من الودائع النقدية تحت الطلب ،لتصل جملة الإيداعات 5.942 مليون دينار. كما عزّز البنك مساهمته في الاقتصاد  بضخّ مبالغ إضافية ناهزت 1.464 مليون دينار (+ 23.3 %) ليصل اجمالي مساهمات البنك إلى 7.736 مليون دينار.

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الإقتصادي
نتائج مالية ممتازة لبنك الإسكان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

ارتفع الناتج البنكي الصافي سنة 2017 ليسجل الناتج الخام للاستغلال مبلغ 244.1 مليون دينار بزيادة 26.8 %، قياسا بسنة 2016 فيما ازدادت الأرباح الصافية بنسبة 25.5 % لتصل إلى حدود 115.5 مليون دينار بنسبة 114.6 % . وبيّن المدير العام للبنك أنّ المؤسسة سجّلت تعبئة موارد مالية إضافية لودائع الحرفاء بمبلغ 747 مليون دينار(+ 14.4 %) منها68   % من الودائع النقدية تحت الطلب ،لتصل جملة الإيداعات 5.942 مليون دينار. كما عزّز البنك مساهمته في الاقتصاد  بضخّ مبالغ إضافية ناهزت 1.464 مليون دينار (+ 23.3 %) ليصل اجمالي مساهمات البنك إلى 7.736 مليون دينار.

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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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