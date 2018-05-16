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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس
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الإقتصادي
تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

قدمت مؤخرا شركة "ب س ب" ممثل علامة السيارات اليابانية "تويوتا" في تونس سياراتها الجديدة Yaris Sedan  بالتوازي مع افتتاح قاعة العرض الثانية في صفاقس بجهة البودريار 1 والممتدة على مساحة 2000 متر مربع.. وقال معز بلخيرية الرئيس المدير العام ل"ب س ب" ان الهدف هو الاقتراب اكثر من الحرفاء وهو مبدأ تستند اليه الشركة في اغلب خطواتها مضيفا ان الموقع الجديد يقدم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء وبكفاءات مختصة. وحول السيارة الجديدة قال انها تتميز بمواصفات حديثة من الناحية الجمالية والميكانيكية والسلامة والقوة.

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الإقتصادي
تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

قدمت مؤخرا شركة "ب س ب" ممثل علامة السيارات اليابانية "تويوتا" في تونس سياراتها الجديدة Yaris Sedan  بالتوازي مع افتتاح قاعة العرض الثانية في صفاقس بجهة البودريار 1 والممتدة على مساحة 2000 متر مربع.. وقال معز بلخيرية الرئيس المدير العام ل"ب س ب" ان الهدف هو الاقتراب اكثر من الحرفاء وهو مبدأ تستند اليه الشركة في اغلب خطواتها مضيفا ان الموقع الجديد يقدم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء وبكفاءات مختصة. وحول السيارة الجديدة قال انها تتميز بمواصفات حديثة من الناحية الجمالية والميكانيكية والسلامة والقوة.

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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أمضى كل من محمد
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
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