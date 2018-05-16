تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس

-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
قدمت مؤخرا شركة "ب س ب" ممثل علامة السيارات اليابانية "تويوتا" في تونس سياراتها الجديدة Yaris Sedan بالتوازي مع افتتاح قاعة العرض الثانية في صفاقس بجهة البودريار 1 والممتدة على مساحة 2000 متر مربع.. وقال معز بلخيرية الرئيس المدير العام ل"ب س ب" ان الهدف هو الاقتراب اكثر من الحرفاء وهو مبدأ تستند اليه الشركة في اغلب خطواتها مضيفا ان الموقع الجديد يقدم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء وبكفاءات مختصة. وحول السيارة الجديدة قال انها تتميز بمواصفات حديثة من الناحية الجمالية والميكانيكية والسلامة والقوة.
قدمت مؤخرا شركة "ب س ب" ممثل علامة السيارات اليابانية "تويوتا" في تونس سياراتها الجديدة Yaris Sedan بالتوازي مع افتتاح قاعة العرض الثانية في صفاقس بجهة البودريار 1 والممتدة على مساحة 2000 متر مربع.. وقال معز بلخيرية الرئيس المدير العام ل"ب س ب" ان الهدف هو الاقتراب اكثر من الحرفاء وهو مبدأ تستند اليه الشركة في اغلب خطواتها مضيفا ان الموقع الجديد يقدم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء وبكفاءات مختصة. وحول السيارة الجديدة قال انها تتميز بمواصفات حديثة من الناحية الجمالية والميكانيكية والسلامة والقوة.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018