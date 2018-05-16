تويوتا تقدم سيارتها الجديدة في صفاقس

قدمت مؤخرا شركة "ب س ب" ممثل علامة السيارات اليابانية "تويوتا" في تونس سياراتها الجديدة Yaris Sedan بالتوازي مع افتتاح قاعة العرض الثانية في صفاقس بجهة البودريار 1 والممتدة على مساحة 2000 متر مربع.. وقال معز بلخيرية الرئيس المدير العام ل"ب س ب" ان الهدف هو الاقتراب اكثر من الحرفاء وهو مبدأ تستند اليه الشركة في اغلب خطواتها مضيفا ان الموقع الجديد يقدم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء وبكفاءات مختصة. وحول السيارة الجديدة قال انها تتميز بمواصفات حديثة من الناحية الجمالية والميكانيكية والسلامة والقوة.