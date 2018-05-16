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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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عين على الاقتصاد.. رمضان المبارك ... والإنتاج والإنقاذ
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الإقتصادي
عين على الاقتصاد.. رمضان المبارك ... والإنتاج والإنقاذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

هل ستتثاقل الأجفان في رمضان هذه السنة كما تفعل كل سنة منذ عشرات السنين، وهل ستتضاءل قيمة العمل إلى أن تصبح قزَما، وهل ستجفّ منابع الإنتاجية في حين أن تونس في حاجة شديدة إلى المُقل المفتوحة والنشاط الدّؤوب وتدفّق عالٍ لمؤشرات الإنتاج؟
منذ بضعة أيام أشاد اتحاد الأعراف بأن هناك من يكدّ ويجتهد في العمل والإنتاج ويتفانى في أداء واجبه المهني، ولكن الأعراف تنهّدوا أيضا بأسى على عموم قيمة العمل التي شهدت تراجعا كبيرا وعلى مفاهيم الإجتهاد والبذل وحسن الأداء التي أصبحت نادرة. "إن كل الأزمات التي شهدتها دول العالم عبر التاريخ لم تُجاوزها إلا بفضل العمل ومضاعفة المجهود والترفيع في الإنتاج كما وكيفا، وكذلك في تونس حيث أن الإرتقاء بالإنتاجية هي الوصفة الملائمة لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تعترضنا اليوم وللخروج من الحالة التي عليها اقتصادنا ومن أخطار الإنتكاسة الاجتماعية والسياسية التي تهددنا"، هذا ما يقوله الأعراف الذين يصرّون على أن يفهم الجميع بصفة لا لُبس فيها هذه المسألة الحاسمة، فيلجؤون إلى التكرار البلاغي لألا يبقى أي شك في الأذهان:
"الإنتاجية هي الضامن لتنافسية المؤسسة الاقتصادية، بما يسمح بدفع التشغيل وجلب العُملة الأجنبية
الإنتاجية هي الكفيلة بتمويل الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
الإنتاجية هي مصدر الحدّ من التضخم وضمان استقرار الدينار.
الإنتاجية هي الشرط الأساسي لخلق القيمة المضافة وتمكين المؤسسات من أرباح تؤمّن عائدات جبائية للدولة.
الإنتاجية هي الرافعة الأساسية لتمكين المؤسسات العمومية من الإنتقال من تسجيل الخسائر إلى تحقيق الأرباح."
فمن وِجهة نظر رجال المال والأعمال التونسيين نحن بذلك أمام رهان حاسم لرفع تحسين الإنتاجية إلى أولوية وطنية ولجعل العمل الركن الأساسي لكل عمليات الإنقاذ والإصلاح والتطوير، ولا بد من الإستماع إليهم. ألا يُقال في تراثنا أن الكثرة مدعاة للبركة؟

مريم عمر
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الإقتصادي
عين على الاقتصاد.. رمضان المبارك ... والإنتاج والإنقاذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

هل ستتثاقل الأجفان في رمضان هذه السنة كما تفعل كل سنة منذ عشرات السنين، وهل ستتضاءل قيمة العمل إلى أن تصبح قزَما، وهل ستجفّ منابع الإنتاجية في حين أن تونس في حاجة شديدة إلى المُقل المفتوحة والنشاط الدّؤوب وتدفّق عالٍ لمؤشرات الإنتاج؟
منذ بضعة أيام أشاد اتحاد الأعراف بأن هناك من يكدّ ويجتهد في العمل والإنتاج ويتفانى في أداء واجبه المهني، ولكن الأعراف تنهّدوا أيضا بأسى على عموم قيمة العمل التي شهدت تراجعا كبيرا وعلى مفاهيم الإجتهاد والبذل وحسن الأداء التي أصبحت نادرة. "إن كل الأزمات التي شهدتها دول العالم عبر التاريخ لم تُجاوزها إلا بفضل العمل ومضاعفة المجهود والترفيع في الإنتاج كما وكيفا، وكذلك في تونس حيث أن الإرتقاء بالإنتاجية هي الوصفة الملائمة لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تعترضنا اليوم وللخروج من الحالة التي عليها اقتصادنا ومن أخطار الإنتكاسة الاجتماعية والسياسية التي تهددنا"، هذا ما يقوله الأعراف الذين يصرّون على أن يفهم الجميع بصفة لا لُبس فيها هذه المسألة الحاسمة، فيلجؤون إلى التكرار البلاغي لألا يبقى أي شك في الأذهان:
"الإنتاجية هي الضامن لتنافسية المؤسسة الاقتصادية، بما يسمح بدفع التشغيل وجلب العُملة الأجنبية
الإنتاجية هي الكفيلة بتمويل الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
الإنتاجية هي مصدر الحدّ من التضخم وضمان استقرار الدينار.
الإنتاجية هي الشرط الأساسي لخلق القيمة المضافة وتمكين المؤسسات من أرباح تؤمّن عائدات جبائية للدولة.
الإنتاجية هي الرافعة الأساسية لتمكين المؤسسات العمومية من الإنتقال من تسجيل الخسائر إلى تحقيق الأرباح."
فمن وِجهة نظر رجال المال والأعمال التونسيين نحن بذلك أمام رهان حاسم لرفع تحسين الإنتاجية إلى أولوية وطنية ولجعل العمل الركن الأساسي لكل عمليات الإنقاذ والإصلاح والتطوير، ولا بد من الإستماع إليهم. ألا يُقال في تراثنا أن الكثرة مدعاة للبركة؟

مريم عمر
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