حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة مصحوبة بوحدات مركز أكودة في ساعة متأخرة من ليلة البارح من الإطاحة بـ 8اشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بجهة طنطانا بشط مريم حيث تم حجز مبلغ مالي لديهم قدر بحوالي 8 الاف دينار كما تم حجز مبلغ مالي آخر مزيف وقطع من مادة مخدرة وذلك إثر مداهمة منزل بالجهة المذكورة بعد استشارة النيابة العمومية وورود معلومات حول اعتزام مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا، وقد تم إحباط المخطط والاحتفاط بالمظنون فيهم إلى حين استكمال الابحاث الجارية معهم في الغرض.