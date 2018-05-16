حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة

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سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة مصحوبة بوحدات مركز أكودة في ساعة متأخرة من ليلة البارح من الإطاحة بـ 8اشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بجهة طنطانا بشط مريم حيث تم حجز مبلغ مالي لديهم قدر بحوالي 8 الاف دينار كما تم حجز مبلغ مالي آخر مزيف وقطع من مادة مخدرة وذلك إثر مداهمة منزل بالجهة المذكورة بعد استشارة النيابة العمومية وورود معلومات حول اعتزام مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا، وقد تم إحباط المخطط والاحتفاط بالمظنون فيهم إلى حين استكمال الابحاث الجارية معهم في الغرض.
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة مصحوبة بوحدات مركز أكودة في ساعة متأخرة من ليلة البارح من الإطاحة بـ 8اشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بجهة طنطانا بشط مريم حيث تم حجز مبلغ مالي لديهم قدر بحوالي 8 الاف دينار كما تم حجز مبلغ مالي آخر مزيف وقطع من مادة مخدرة وذلك إثر مداهمة منزل بالجهة المذكورة بعد استشارة النيابة العمومية وورود معلومات حول اعتزام مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا، وقد تم إحباط المخطط والاحتفاط بالمظنون فيهم إلى حين استكمال الابحاث الجارية معهم في الغرض.
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018