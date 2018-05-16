الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
العالم يصفع الصهاينة:استدعاء وطرد سفراء بعد المجزرة الإسرائيلية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
العالمية
العالم يصفع الصهاينة:استدعاء وطرد سفراء بعد المجزرة الإسرائيلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)
قررت تركيا، أمس الثلاثاء، طرد سفير الكيان الإسرائيلي، إيتان نائيه، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه على خلفية مجزرة غزة التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. وقبيل اتخاذ قرار الطرد، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير الكيان الإسرائيلي احتجاجاً على أعمال العنف الدامية في غزة، والتي حصدت 61 قتيلاً وأكثر من 2000 جريح. وطلبت أنقرة من سفير تل أبيب «العودة إلى بلاده لفترة معينة». ومن جهته طرد الاحتلال الاسرائيلي القنصل التركي العام في القدس ردا على طلب أنقرة من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية.
ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أمس الثلاثاء، الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بإسرائيل إلى «إعادة النظر فيها»، غداة مجزرة قطاع غزة. وطالب يلدرم بعقد «قمة طارئة» لمنظمة التعاون_الإسلامي التي تضم 57 عضوا الجمعة في تركيا، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستعقد على مستوى رؤساء الدول.
كما قررت حكومة دولة جنوب إفريقيا؛ الليلة قبل الماضية، سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ارتكاب الأخيرة مجزرة بحق المشاركين السلميين في مسيرة العودة بقطاع غزة. وأعربت جنوب إفريقيا، عن إدانتها بـ «أشد العبارات للعدوان الذي نفذته إسرائيل وجيشها على طول حدود غزة، وأدت لمقتل 59 متظاهرًا سلميًا ضد الافتتاح الاستفزازي للسفارة الأمريكية في القدس».
ومن جهته استدعى وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، سفير الاحتلال الإسرائيلي في دبلن، زئيف بوكار، للتعبير عن الاستياء والسخط لسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين خلال احتجاجات غزة يوم الاثنين.
كما استدعت وزارة الخارجية البلجيكية سفيرة الاحتلال الإسرائيلية لدى المملكة، سيمونا فرانكل، احتجاجا على تصريحاتها بشأن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي سياق متصل طالبت 26 منظمة حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، دولة الاحتلال بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين للعدالة.وأكد بيان مشترك لتلك المنظمات، امس الثلاثاء، أن الاحتلال مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من الحصار. كما نددت شخصيات ومؤسسات وأحزاب فرنسية، بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الاول.

تقرؤون أيضا
رسالة فلسطين:«الشروق» مع المتظاهرين الفلسطينيين:سنفدي القدس بدمائنـــا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع تواصل زخم الاحتجاجات والمواجهات مع جنود الاحتلال على السياج الفاصل رصدت «الشروق» استعدادات المتظاهرين...
المزيد >>
جان ايف لودريان :الشرق الأوسط متفجر والحرب تلوح في الأفق
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، أن الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح...
المزيد >>
الأمم المتحدة تدعو الى محاسبة المسؤولين عن مجازر غزة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك الاستخدام...
المزيد >>
باعت القدس وتطالب بحماية الفلسطينيين والمقدّسات:حين تنافق الجامعة العربية
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته وفي محاولة بائسة ويائسة لغسل يديها من «عار» تورطها في جريمة بيع القدس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
العالم يصفع الصهاينة:استدعاء وطرد سفراء بعد المجزرة الإسرائيلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

القدس المحتلة (وكالات)
قررت تركيا، أمس الثلاثاء، طرد سفير الكيان الإسرائيلي، إيتان نائيه، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه على خلفية مجزرة غزة التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. وقبيل اتخاذ قرار الطرد، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير الكيان الإسرائيلي احتجاجاً على أعمال العنف الدامية في غزة، والتي حصدت 61 قتيلاً وأكثر من 2000 جريح. وطلبت أنقرة من سفير تل أبيب «العودة إلى بلاده لفترة معينة». ومن جهته طرد الاحتلال الاسرائيلي القنصل التركي العام في القدس ردا على طلب أنقرة من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية.
ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أمس الثلاثاء، الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بإسرائيل إلى «إعادة النظر فيها»، غداة مجزرة قطاع غزة. وطالب يلدرم بعقد «قمة طارئة» لمنظمة التعاون_الإسلامي التي تضم 57 عضوا الجمعة في تركيا، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستعقد على مستوى رؤساء الدول.
كما قررت حكومة دولة جنوب إفريقيا؛ الليلة قبل الماضية، سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ارتكاب الأخيرة مجزرة بحق المشاركين السلميين في مسيرة العودة بقطاع غزة. وأعربت جنوب إفريقيا، عن إدانتها بـ «أشد العبارات للعدوان الذي نفذته إسرائيل وجيشها على طول حدود غزة، وأدت لمقتل 59 متظاهرًا سلميًا ضد الافتتاح الاستفزازي للسفارة الأمريكية في القدس».
ومن جهته استدعى وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، سفير الاحتلال الإسرائيلي في دبلن، زئيف بوكار، للتعبير عن الاستياء والسخط لسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين خلال احتجاجات غزة يوم الاثنين.
كما استدعت وزارة الخارجية البلجيكية سفيرة الاحتلال الإسرائيلية لدى المملكة، سيمونا فرانكل، احتجاجا على تصريحاتها بشأن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي سياق متصل طالبت 26 منظمة حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، دولة الاحتلال بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين للعدالة.وأكد بيان مشترك لتلك المنظمات، امس الثلاثاء، أن الاحتلال مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من الحصار. كما نددت شخصيات ومؤسسات وأحزاب فرنسية، بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الاول.

تقرؤون أيضا
رسالة فلسطين:«الشروق» مع المتظاهرين الفلسطينيين:سنفدي القدس بدمائنـــا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
مع تواصل زخم الاحتجاجات والمواجهات مع جنود الاحتلال على السياج الفاصل رصدت «الشروق» استعدادات المتظاهرين...
المزيد >>
جان ايف لودريان :الشرق الأوسط متفجر والحرب تلوح في الأفق
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، أن الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح...
المزيد >>
الأمم المتحدة تدعو الى محاسبة المسؤولين عن مجازر غزة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك الاستخدام...
المزيد >>
باعت القدس وتطالب بحماية الفلسطينيين والمقدّسات:حين تنافق الجامعة العربية
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته وفي محاولة بائسة ويائسة لغسل يديها من «عار» تورطها في جريمة بيع القدس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿