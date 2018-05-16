العالم يصفع الصهاينة:استدعاء وطرد سفراء بعد المجزرة الإسرائيلية

القدس المحتلة (وكالات)

قررت تركيا، أمس الثلاثاء، طرد سفير الكيان الإسرائيلي، إيتان نائيه، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه على خلفية مجزرة غزة التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. وقبيل اتخاذ قرار الطرد، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير الكيان الإسرائيلي احتجاجاً على أعمال العنف الدامية في غزة، والتي حصدت 61 قتيلاً وأكثر من 2000 جريح. وطلبت أنقرة من سفير تل أبيب «العودة إلى بلاده لفترة معينة». ومن جهته طرد الاحتلال الاسرائيلي القنصل التركي العام في القدس ردا على طلب أنقرة من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية.

ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أمس الثلاثاء، الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بإسرائيل إلى «إعادة النظر فيها»، غداة مجزرة قطاع غزة. وطالب يلدرم بعقد «قمة طارئة» لمنظمة التعاون_الإسلامي التي تضم 57 عضوا الجمعة في تركيا، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستعقد على مستوى رؤساء الدول.

كما قررت حكومة دولة جنوب إفريقيا؛ الليلة قبل الماضية، سحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ارتكاب الأخيرة مجزرة بحق المشاركين السلميين في مسيرة العودة بقطاع غزة. وأعربت جنوب إفريقيا، عن إدانتها بـ «أشد العبارات للعدوان الذي نفذته إسرائيل وجيشها على طول حدود غزة، وأدت لمقتل 59 متظاهرًا سلميًا ضد الافتتاح الاستفزازي للسفارة الأمريكية في القدس».

ومن جهته استدعى وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، سفير الاحتلال الإسرائيلي في دبلن، زئيف بوكار، للتعبير عن الاستياء والسخط لسقوط قتلى وجرحى فلسطينيين خلال احتجاجات غزة يوم الاثنين.

كما استدعت وزارة الخارجية البلجيكية سفيرة الاحتلال الإسرائيلية لدى المملكة، سيمونا فرانكل، احتجاجا على تصريحاتها بشأن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل طالبت 26 منظمة حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، دولة الاحتلال بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين للعدالة.وأكد بيان مشترك لتلك المنظمات، امس الثلاثاء، أن الاحتلال مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من الحصار. كما نددت شخصيات ومؤسسات وأحزاب فرنسية، بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس الاول.