الحرس الثوري الإيراني:نقل السفارة الأمريكية إلى القـــــدس سيسرّع زوال إسرائيـــــــــل

طهران (وكالات)

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيسرع زوال الكيان الصهيوني، متعهدا بزيادة الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيان صدر اول امس أن نقل السفارة سيكون كابوسا» للإسرائيليين لن ينجوا منه إلا «عبر الحياة في الملاجئ».

وأكد البيان أن خطوة نقل السفارة لن توفر الأمن للكيان الصهيوني، بل ستكون بداية لموجة جديدة من مواجهة السياسات الأمريكية وداعميها في المنطقة، وبداية لاندلاع أزمات جديدة.واستنكرالحرس الثوري قتل إسرائيل للعشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة وإصابة المئات في مسيرات العودة، عشية مناسبة يوم النكبة والذكرى الـ70 لإقامة الكيان الصهيوني.

وتعهد الحرس الثوري الإيراني بزيادة الدعم «للشعب الفلسطيني ومقاتليه ومجاهدي انتفاضة القدس من الآن فصاعدا» و»طرد المحتلين ومعاقبة حماتهم الإقليميين والأجانب وخاصة ساسة البيت الأبيض، بما يفوق الخيال».