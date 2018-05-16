سمير الطيب يؤكد ركوب بعض الأطراف على أحداث جلمة

قال يوم الثلاثاء، وزير الفلاحة سمير الطيب إن بئر السوايبية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد ستقام على أرض تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).

وأضاف سمير الطيب في تصريح له على هامش ندوة صحفية لتقديم استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أن ركوب بعض الأطراف على هذه المسألة كان من خلال إيهام المواطنين أن الماء سيوجه إلى ولاية صفاقس.