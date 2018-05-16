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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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سمير الطيب يؤكد ركوب بعض الأطراف على أحداث جلمة
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الفايس بوك
سمير الطيب يؤكد ركوب بعض الأطراف على أحداث جلمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

قال يوم الثلاثاء، وزير الفلاحة سمير الطيب إن بئر السوايبية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد ستقام على أرض تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).
وأضاف سمير الطيب في تصريح له على هامش ندوة صحفية لتقديم استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أن ركوب بعض الأطراف على هذه المسألة كان من خلال إيهام المواطنين أن الماء سيوجه إلى ولاية صفاقس.

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الفايس بوك
سمير الطيب يؤكد ركوب بعض الأطراف على أحداث جلمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

قال يوم الثلاثاء، وزير الفلاحة سمير الطيب إن بئر السوايبية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد ستقام على أرض تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).
وأضاف سمير الطيب في تصريح له على هامش ندوة صحفية لتقديم استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أن ركوب بعض الأطراف على هذه المسألة كان من خلال إيهام المواطنين أن الماء سيوجه إلى ولاية صفاقس.

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بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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