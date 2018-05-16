غلق طريق واحتجاجات في المتلوي

عمد مجموعة من الشباب يوم الاثنين 14 ماي 2018 إلى غلق المغسلة رقم 4 بالمتلوي وذلك تضامنا مع زملائهم الذين شاركوا في مسيرة سيرا على الأقدام نحو العاصمة. وتم نقلهم يوم أمس الى المستشفى بعد تناولهم مادة سامة وسط مقر وزارة الطاقة والمناجم احتجاجا على رفض الوزير مقابلتهم.

وطالب المحتجون سلطة الإشراف بأن تفي بتعهداتها خاصة بعد تأخر إعلان نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة والبستنة.