بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب

واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم. واحتجوا على نقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة. وأبدى معظم مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الكثير من التعاطف والمساندة للقضية الفلسطينية والغضب على الحكام العرب.

فقد دون عبد العزيز الجيلاني :" ما أتعس من اليهود الا الحكام العربان اللهم لا تحاسبنا عما فعل السفهاء منا".

واعتبر زياد الصديق في موقع التواصل الاجتماعي أن نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة لقيت معارضة شديدة في صفوف الفلسطينيين الذين هبوا بصدور عارية للتصدي لهذا الإجراء الظالم والاعتداء السافر على حقوقهم فتحية إكبار وإجلال لهذا الشعب الصامد والذي بقي يواجه قدره وحده في ظل صمت عربي مخز ومذل" .

وأدان العديد من الفايسبوكيين حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لأنه وقف ضد الغطرسة والظلم. فقد اعتبر الزين اليحمدي في تدوينة له أن ما حصل في القدس أمر مؤلم. ويثير الشفقة على الحكام العرب الذين لم يعد لهم أي وزن ويتم تجاهلهم.

وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الشعوب العربية بدعم القضية الفلسطينية وتنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد وإيجاد استراتيجية مجدية لمواجهة العربدة والإجرام الصهيوني. وهذا ما قصده الهادي الودرني الذي دون: "للأسف لم يعد للحكام العرب أ ي دور. واليوم الآمال معلقة على الشعوب العربية التي يجب أن تأخذ على عاتقها واجب الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأبدت صابرة الزياني في تدوينة لها الكثير من الاستياء والغضب من الصمت الدولي على هذه الجرائم والمجازر وفي نظري أن من يصمت إزاء هذه المجازر هوشريك فيها.

وأضافت صابرة التاريخ يكشف مدى تورط الصهاينة في حرب الإبادة فتاريخ اسرائيل في قتل الفلسطينيين وخاصة الأطفال ممتد منذ بداية الوجود الاسرائيلي. ولعل قتل محمد الدرة بين يدي والده الا أكبر دليل على وحشيتهم".

وأبدى البعض من الفايسبوكيين سخريتهم من مواقف الدول العربية والغربية التي اكتفت بإصدار بيانات الاستنكار والادانة واعتبر نجيب عبد الرحيم أن الاستنكار لم يعد عملة نتعامل معها وبان بالكاشف أنهم لا يمتون الى الإسلام في شيء كالملوك والرؤساء والشيوخ شيوخ السلاطين الذين فضحهم الله أمام الملإ ليشهد عليهم المسلمون المؤمنون .