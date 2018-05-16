بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب

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واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم. واحتجوا على نقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة. وأبدى معظم مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الكثير من التعاطف والمساندة للقضية الفلسطينية والغضب على الحكام العرب.
فقد دون عبد العزيز الجيلاني :" ما أتعس من اليهود الا الحكام العربان اللهم لا تحاسبنا عما فعل السفهاء منا".
واعتبر زياد الصديق في موقع التواصل الاجتماعي أن نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة لقيت معارضة شديدة في صفوف الفلسطينيين الذين هبوا بصدور عارية للتصدي لهذا الإجراء الظالم والاعتداء السافر على حقوقهم فتحية إكبار وإجلال لهذا الشعب الصامد والذي بقي يواجه قدره وحده في ظل صمت عربي مخز ومذل" .
وأدان العديد من الفايسبوكيين حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لأنه وقف ضد الغطرسة والظلم. فقد اعتبر الزين اليحمدي في تدوينة له أن ما حصل في القدس أمر مؤلم. ويثير الشفقة على الحكام العرب الذين لم يعد لهم أي وزن ويتم تجاهلهم.
وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الشعوب العربية بدعم القضية الفلسطينية وتنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد وإيجاد استراتيجية مجدية لمواجهة العربدة والإجرام الصهيوني. وهذا ما قصده الهادي الودرني الذي دون: "للأسف لم يعد للحكام العرب أ ي دور. واليوم الآمال معلقة على الشعوب العربية التي يجب أن تأخذ على عاتقها واجب الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وأبدت صابرة الزياني في تدوينة لها الكثير من الاستياء والغضب من الصمت الدولي على هذه الجرائم والمجازر وفي نظري أن من يصمت إزاء هذه المجازر هوشريك فيها.
وأضافت صابرة التاريخ يكشف مدى تورط الصهاينة في حرب الإبادة فتاريخ اسرائيل في قتل الفلسطينيين وخاصة الأطفال ممتد منذ بداية الوجود الاسرائيلي. ولعل قتل محمد الدرة بين يدي والده الا أكبر دليل على وحشيتهم".
وأبدى البعض من الفايسبوكيين سخريتهم من مواقف الدول العربية والغربية التي اكتفت بإصدار بيانات الاستنكار والادانة واعتبر نجيب عبد الرحيم أن الاستنكار لم يعد عملة نتعامل معها وبان بالكاشف أنهم لا يمتون الى الإسلام في شيء كالملوك والرؤساء والشيوخ شيوخ السلاطين الذين فضحهم الله أمام الملإ ليشهد عليهم المسلمون المؤمنون .
واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم. واحتجوا على نقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة. وأبدى معظم مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الكثير من التعاطف والمساندة للقضية الفلسطينية والغضب على الحكام العرب.
فقد دون عبد العزيز الجيلاني :" ما أتعس من اليهود الا الحكام العربان اللهم لا تحاسبنا عما فعل السفهاء منا".
واعتبر زياد الصديق في موقع التواصل الاجتماعي أن نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة لقيت معارضة شديدة في صفوف الفلسطينيين الذين هبوا بصدور عارية للتصدي لهذا الإجراء الظالم والاعتداء السافر على حقوقهم فتحية إكبار وإجلال لهذا الشعب الصامد والذي بقي يواجه قدره وحده في ظل صمت عربي مخز ومذل" .
وأدان العديد من الفايسبوكيين حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لأنه وقف ضد الغطرسة والظلم. فقد اعتبر الزين اليحمدي في تدوينة له أن ما حصل في القدس أمر مؤلم. ويثير الشفقة على الحكام العرب الذين لم يعد لهم أي وزن ويتم تجاهلهم.
وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الشعوب العربية بدعم القضية الفلسطينية وتنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد وإيجاد استراتيجية مجدية لمواجهة العربدة والإجرام الصهيوني. وهذا ما قصده الهادي الودرني الذي دون: "للأسف لم يعد للحكام العرب أ ي دور. واليوم الآمال معلقة على الشعوب العربية التي يجب أن تأخذ على عاتقها واجب الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وأبدت صابرة الزياني في تدوينة لها الكثير من الاستياء والغضب من الصمت الدولي على هذه الجرائم والمجازر وفي نظري أن من يصمت إزاء هذه المجازر هوشريك فيها.
وأضافت صابرة التاريخ يكشف مدى تورط الصهاينة في حرب الإبادة فتاريخ اسرائيل في قتل الفلسطينيين وخاصة الأطفال ممتد منذ بداية الوجود الاسرائيلي. ولعل قتل محمد الدرة بين يدي والده الا أكبر دليل على وحشيتهم".
وأبدى البعض من الفايسبوكيين سخريتهم من مواقف الدول العربية والغربية التي اكتفت بإصدار بيانات الاستنكار والادانة واعتبر نجيب عبد الرحيم أن الاستنكار لم يعد عملة نتعامل معها وبان بالكاشف أنهم لا يمتون الى الإسلام في شيء كالملوك والرؤساء والشيوخ شيوخ السلاطين الذين فضحهم الله أمام الملإ ليشهد عليهم المسلمون المؤمنون .
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018