الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
الفايس بوك
بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم. واحتجوا على نقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة. وأبدى معظم مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الكثير من التعاطف والمساندة للقضية الفلسطينية والغضب على الحكام العرب.
فقد دون عبد العزيز الجيلاني :" ما أتعس من اليهود الا الحكام العربان اللهم لا تحاسبنا عما فعل السفهاء منا".
واعتبر زياد الصديق في موقع التواصل الاجتماعي أن نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة لقيت معارضة شديدة في صفوف الفلسطينيين الذين هبوا بصدور عارية للتصدي لهذا الإجراء الظالم والاعتداء السافر على حقوقهم فتحية إكبار وإجلال لهذا الشعب الصامد والذي بقي يواجه قدره وحده في ظل صمت عربي مخز ومذل" .
وأدان العديد من الفايسبوكيين حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لأنه وقف ضد الغطرسة والظلم. فقد اعتبر الزين اليحمدي في تدوينة له أن ما حصل في القدس أمر مؤلم. ويثير الشفقة على الحكام العرب الذين لم يعد لهم أي وزن ويتم تجاهلهم.
وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الشعوب العربية بدعم القضية الفلسطينية وتنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد وإيجاد استراتيجية مجدية لمواجهة العربدة والإجرام الصهيوني. وهذا ما قصده الهادي الودرني الذي دون: "للأسف لم يعد للحكام العرب أ ي دور. واليوم الآمال معلقة على الشعوب العربية التي يجب أن تأخذ على عاتقها واجب الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وأبدت صابرة الزياني في تدوينة لها الكثير من الاستياء والغضب من الصمت الدولي على هذه الجرائم والمجازر وفي نظري أن من يصمت إزاء هذه المجازر هوشريك فيها.
وأضافت صابرة التاريخ يكشف مدى تورط الصهاينة في حرب الإبادة فتاريخ اسرائيل في قتل الفلسطينيين وخاصة الأطفال ممتد منذ بداية الوجود الاسرائيلي. ولعل قتل محمد الدرة بين يدي والده الا أكبر دليل على وحشيتهم".
وأبدى البعض من الفايسبوكيين سخريتهم من مواقف الدول العربية والغربية التي اكتفت بإصدار بيانات الاستنكار والادانة واعتبر نجيب عبد الرحيم أن الاستنكار لم يعد عملة نتعامل معها وبان بالكاشف أنهم لا يمتون الى الإسلام في شيء كالملوك والرؤساء والشيوخ شيوخ السلاطين الذين فضحهم الله أمام الملإ ليشهد عليهم المسلمون المؤمنون .

تقرؤون أيضا
نكتة من الفايسبوك
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
سألته زوجته لماذا تبكي؟ فقال رأيت في منامي أميرة جميلة تحاول أن تأخذني وتقتلك فقالت له اهدأ انه مجرد...
المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها...
المزيد >>
بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم....
المزيد >>
غلق طريق واحتجاجات في المتلوي
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد مجموعة من الشباب يوم الاثنين 14 ماي 2018 إلى غلق المغسلة رقم 4 بالمتلوي وذلك تضامنا مع زملائهم الذين شاركوا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم. واحتجوا على نقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة. وأبدى معظم مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الكثير من التعاطف والمساندة للقضية الفلسطينية والغضب على الحكام العرب.
فقد دون عبد العزيز الجيلاني :" ما أتعس من اليهود الا الحكام العربان اللهم لا تحاسبنا عما فعل السفهاء منا".
واعتبر زياد الصديق في موقع التواصل الاجتماعي أن نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة لقيت معارضة شديدة في صفوف الفلسطينيين الذين هبوا بصدور عارية للتصدي لهذا الإجراء الظالم والاعتداء السافر على حقوقهم فتحية إكبار وإجلال لهذا الشعب الصامد والذي بقي يواجه قدره وحده في ظل صمت عربي مخز ومذل" .
وأدان العديد من الفايسبوكيين حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لأنه وقف ضد الغطرسة والظلم. فقد اعتبر الزين اليحمدي في تدوينة له أن ما حصل في القدس أمر مؤلم. ويثير الشفقة على الحكام العرب الذين لم يعد لهم أي وزن ويتم تجاهلهم.
وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) الشعوب العربية بدعم القضية الفلسطينية وتنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد وإيجاد استراتيجية مجدية لمواجهة العربدة والإجرام الصهيوني. وهذا ما قصده الهادي الودرني الذي دون: "للأسف لم يعد للحكام العرب أ ي دور. واليوم الآمال معلقة على الشعوب العربية التي يجب أن تأخذ على عاتقها واجب الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وأبدت صابرة الزياني في تدوينة لها الكثير من الاستياء والغضب من الصمت الدولي على هذه الجرائم والمجازر وفي نظري أن من يصمت إزاء هذه المجازر هوشريك فيها.
وأضافت صابرة التاريخ يكشف مدى تورط الصهاينة في حرب الإبادة فتاريخ اسرائيل في قتل الفلسطينيين وخاصة الأطفال ممتد منذ بداية الوجود الاسرائيلي. ولعل قتل محمد الدرة بين يدي والده الا أكبر دليل على وحشيتهم".
وأبدى البعض من الفايسبوكيين سخريتهم من مواقف الدول العربية والغربية التي اكتفت بإصدار بيانات الاستنكار والادانة واعتبر نجيب عبد الرحيم أن الاستنكار لم يعد عملة نتعامل معها وبان بالكاشف أنهم لا يمتون الى الإسلام في شيء كالملوك والرؤساء والشيوخ شيوخ السلاطين الذين فضحهم الله أمام الملإ ليشهد عليهم المسلمون المؤمنون .

تقرؤون أيضا
نكتة من الفايسبوك
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
سألته زوجته لماذا تبكي؟ فقال رأيت في منامي أميرة جميلة تحاول أن تأخذني وتقتلك فقالت له اهدأ انه مجرد...
المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها...
المزيد >>
بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
واجه الفلسطينيون يوم الاثنين جريمة جديدة من جرائم الكيان الصهيوني. بل هي حرب إبادة جماعية لأنهم رفضوا الظلم....
المزيد >>
غلق طريق واحتجاجات في المتلوي
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد مجموعة من الشباب يوم الاثنين 14 ماي 2018 إلى غلق المغسلة رقم 4 بالمتلوي وذلك تضامنا مع زملائهم الذين شاركوا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿