دوّنوا على جدرانهم

عصام الشابي

يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها عن التفاعل مع ما يجري في فلسطين المحتلة . وهي على ما يبدو تتحسس الطريق الى اتخاذ موقف لا يتعارض وثقافة التوافق على المستويين الإقليمي والدولي ولا يتعارض مع مظاهر الاتزان والاعتدال التي تبقى من مميزات الأحزاب الكبيرة ولو كان ذلك على حساب القضايا الكبرى .

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السويسي حليم

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك»، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»

تعرف صحة الحديث عندما يتجسد واقعا .. أهل الحق في فلسطين تخلى عنهم القريب والبعيد وأصبحوا لوحدهم في مواجهة أخبث البشر .. لكن الله ينصر عباده المؤمنين وإنها محنة بعدها الفرج .

ألفة يوسف

وزير التربية قال لك باش يكشف قائمة في الأطباء اللي عطاوشهادات مزورة للأساتذة...

باهي، في سوسة، انا نعرف على الاقل 5 أطباء يخدموفي ها الخدمة، الشهادة ب5 آلاف، وثم شكون طيح ل3...

منهم شكون حاطط سكرتيرة وشهادات مطبوعة، وهواصلا موش في البيروالا احيانا...

كأنكم باش تشكيو، مستعدة نشهد...

اما كلكم تكذبولأنكم تخدمومع اللي سفروالشباب لسوريا وافلسوالدولة، وتغطيوعليهم...

فبحيث اللي يديه ممسخين ما يجيش يحكي الى الصابون...

وسيبونا من التفليم متاعكم ها الصباح..

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كمال عبيد

في تونس فقط يجيك مسؤول كبير ويقولك انواكتشف حالة فساد كبيرة لكن عمروما يقولك اش عمل باش يوقف ها الظاهرة. إللي عندوتفسير بنورنا....

زهير مخلوف

58 شهيد 2770 جريح في يوم الزحف الفلسطيني

اصطفاف خليجي وصمت عربي ومقاومة سورية تسابق الحدث وترد بالصواريخ القادم حتما انتصار.