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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

عصام الشابي
يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها عن التفاعل مع ما يجري في فلسطين المحتلة . وهي على ما يبدو تتحسس الطريق الى اتخاذ موقف لا يتعارض وثقافة التوافق على المستويين الإقليمي والدولي ولا يتعارض مع مظاهر الاتزان والاعتدال التي تبقى من مميزات الأحزاب الكبيرة ولو كان ذلك على حساب القضايا الكبرى .
التعليقات
السويسي حليم
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك»، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»
تعرف صحة الحديث عندما يتجسد واقعا .. أهل الحق في فلسطين تخلى عنهم القريب والبعيد وأصبحوا لوحدهم في مواجهة أخبث البشر .. لكن الله ينصر عباده المؤمنين وإنها محنة بعدها الفرج .
ألفة يوسف
وزير التربية قال لك باش يكشف قائمة في الأطباء اللي عطاوشهادات مزورة للأساتذة...
باهي، في سوسة، انا نعرف على الاقل 5 أطباء يخدموفي ها الخدمة، الشهادة ب5 آلاف، وثم شكون طيح ل3...
منهم شكون حاطط سكرتيرة وشهادات مطبوعة، وهواصلا موش في البيروالا احيانا...
كأنكم باش تشكيو، مستعدة نشهد...
اما كلكم تكذبولأنكم تخدمومع اللي سفروالشباب لسوريا وافلسوالدولة، وتغطيوعليهم...
فبحيث اللي يديه ممسخين ما يجيش يحكي الى الصابون...
وسيبونا من التفليم متاعكم ها الصباح..

التعليقات
كمال عبيد
في تونس فقط يجيك مسؤول كبير ويقولك انواكتشف حالة فساد كبيرة لكن عمروما يقولك اش عمل باش يوقف ها الظاهرة. إللي عندوتفسير بنورنا....
زهير مخلوف
58 شهيد 2770 جريح في يوم الزحف الفلسطيني
اصطفاف خليجي وصمت عربي ومقاومة سورية تسابق الحدث وترد بالصواريخ القادم حتما انتصار.

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الفايس بوك
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

عصام الشابي
يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها عن التفاعل مع ما يجري في فلسطين المحتلة . وهي على ما يبدو تتحسس الطريق الى اتخاذ موقف لا يتعارض وثقافة التوافق على المستويين الإقليمي والدولي ولا يتعارض مع مظاهر الاتزان والاعتدال التي تبقى من مميزات الأحزاب الكبيرة ولو كان ذلك على حساب القضايا الكبرى .
التعليقات
السويسي حليم
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك»، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»
تعرف صحة الحديث عندما يتجسد واقعا .. أهل الحق في فلسطين تخلى عنهم القريب والبعيد وأصبحوا لوحدهم في مواجهة أخبث البشر .. لكن الله ينصر عباده المؤمنين وإنها محنة بعدها الفرج .
ألفة يوسف
وزير التربية قال لك باش يكشف قائمة في الأطباء اللي عطاوشهادات مزورة للأساتذة...
باهي، في سوسة، انا نعرف على الاقل 5 أطباء يخدموفي ها الخدمة، الشهادة ب5 آلاف، وثم شكون طيح ل3...
منهم شكون حاطط سكرتيرة وشهادات مطبوعة، وهواصلا موش في البيروالا احيانا...
كأنكم باش تشكيو، مستعدة نشهد...
اما كلكم تكذبولأنكم تخدمومع اللي سفروالشباب لسوريا وافلسوالدولة، وتغطيوعليهم...
فبحيث اللي يديه ممسخين ما يجيش يحكي الى الصابون...
وسيبونا من التفليم متاعكم ها الصباح..

التعليقات
كمال عبيد
في تونس فقط يجيك مسؤول كبير ويقولك انواكتشف حالة فساد كبيرة لكن عمروما يقولك اش عمل باش يوقف ها الظاهرة. إللي عندوتفسير بنورنا....
زهير مخلوف
58 شهيد 2770 جريح في يوم الزحف الفلسطيني
اصطفاف خليجي وصمت عربي ومقاومة سورية تسابق الحدث وترد بالصواريخ القادم حتما انتصار.

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بعد حرب الإبادة في غزة:الفايسبوكيون غاضبون على الحكام العرب
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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غلق طريق واحتجاجات في المتلوي
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
عمد مجموعة من الشباب يوم الاثنين 14 ماي 2018 إلى غلق المغسلة رقم 4 بالمتلوي وذلك تضامنا مع زملائهم الذين شاركوا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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