دوّنوا على جدرانهم

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عصام الشابي
يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها عن التفاعل مع ما يجري في فلسطين المحتلة . وهي على ما يبدو تتحسس الطريق الى اتخاذ موقف لا يتعارض وثقافة التوافق على المستويين الإقليمي والدولي ولا يتعارض مع مظاهر الاتزان والاعتدال التي تبقى من مميزات الأحزاب الكبيرة ولو كان ذلك على حساب القضايا الكبرى .
التعليقات
السويسي حليم
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك»، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»
تعرف صحة الحديث عندما يتجسد واقعا .. أهل الحق في فلسطين تخلى عنهم القريب والبعيد وأصبحوا لوحدهم في مواجهة أخبث البشر .. لكن الله ينصر عباده المؤمنين وإنها محنة بعدها الفرج .
ألفة يوسف
وزير التربية قال لك باش يكشف قائمة في الأطباء اللي عطاوشهادات مزورة للأساتذة...
باهي، في سوسة، انا نعرف على الاقل 5 أطباء يخدموفي ها الخدمة، الشهادة ب5 آلاف، وثم شكون طيح ل3...
منهم شكون حاطط سكرتيرة وشهادات مطبوعة، وهواصلا موش في البيروالا احيانا...
كأنكم باش تشكيو، مستعدة نشهد...
اما كلكم تكذبولأنكم تخدمومع اللي سفروالشباب لسوريا وافلسوالدولة، وتغطيوعليهم...
فبحيث اللي يديه ممسخين ما يجيش يحكي الى الصابون...
وسيبونا من التفليم متاعكم ها الصباح..
التعليقات
كمال عبيد
في تونس فقط يجيك مسؤول كبير ويقولك انواكتشف حالة فساد كبيرة لكن عمروما يقولك اش عمل باش يوقف ها الظاهرة. إللي عندوتفسير بنورنا....
زهير مخلوف
58 شهيد 2770 جريح في يوم الزحف الفلسطيني
اصطفاف خليجي وصمت عربي ومقاومة سورية تسابق الحدث وترد بالصواريخ القادم حتما انتصار.
عصام الشابي
يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها عن التفاعل مع ما يجري في فلسطين المحتلة . وهي على ما يبدو تتحسس الطريق الى اتخاذ موقف لا يتعارض وثقافة التوافق على المستويين الإقليمي والدولي ولا يتعارض مع مظاهر الاتزان والاعتدال التي تبقى من مميزات الأحزاب الكبيرة ولو كان ذلك على حساب القضايا الكبرى .
التعليقات
السويسي حليم
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك»، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس»
تعرف صحة الحديث عندما يتجسد واقعا .. أهل الحق في فلسطين تخلى عنهم القريب والبعيد وأصبحوا لوحدهم في مواجهة أخبث البشر .. لكن الله ينصر عباده المؤمنين وإنها محنة بعدها الفرج .
ألفة يوسف
وزير التربية قال لك باش يكشف قائمة في الأطباء اللي عطاوشهادات مزورة للأساتذة...
باهي، في سوسة، انا نعرف على الاقل 5 أطباء يخدموفي ها الخدمة، الشهادة ب5 آلاف، وثم شكون طيح ل3...
منهم شكون حاطط سكرتيرة وشهادات مطبوعة، وهواصلا موش في البيروالا احيانا...
كأنكم باش تشكيو، مستعدة نشهد...
اما كلكم تكذبولأنكم تخدمومع اللي سفروالشباب لسوريا وافلسوالدولة، وتغطيوعليهم...
فبحيث اللي يديه ممسخين ما يجيش يحكي الى الصابون...
وسيبونا من التفليم متاعكم ها الصباح..
التعليقات
كمال عبيد
في تونس فقط يجيك مسؤول كبير ويقولك انواكتشف حالة فساد كبيرة لكن عمروما يقولك اش عمل باش يوقف ها الظاهرة. إللي عندوتفسير بنورنا....
زهير مخلوف
58 شهيد 2770 جريح في يوم الزحف الفلسطيني
اصطفاف خليجي وصمت عربي ومقاومة سورية تسابق الحدث وترد بالصواريخ القادم حتما انتصار.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018