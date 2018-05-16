نكتة من الفايسبوك

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سألته زوجته لماذا تبكي؟ فقال رأيت في منامي أميرة جميلة تحاول أن تأخذني وتقتلك فقالت له اهدأ انه مجرد حلم فقال لها هذاكه اللي ينكد عليا .

نكتة من الفايسبوك سألته زوجته لماذا تبكي؟ فقال رأيت في منامي أميرة جميلة تحاول أن تأخذني وتقتلك فقالت له اهدأ انه مجرد... المزيد >>

دوّنوا على جدرانهم يبدو أن الأحزاب الكبيرة في تونس قد أصيبت بالتخمة الانتخابية ولا زالت لم تهضم بعد انتصارها الكبير مما أعاقها... المزيد >>