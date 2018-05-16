أكبر مقبرة دراجـــــات في العـــالـم

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انتشرت صور «مرعبة» تظهر أكبر مقابر الدراجات في العالم والواقعة في الصين، الأمر الذي يعود سببه إلى الانتشار غير المنظم للدراجات «التشاركية»، في المدن الصينية الكبرى.
وانتشرت خلال السنة الماضية «الدراجات التشاركية» في أنحاء الصين، حيث سارعت عشرات الشركات المرخصة للدخول في هذا السباق التجاري، ما أشبع المدن اكتظاظا بها. وأصبحت شوارع شنغهاي وبكين وغيرهما، ممتلئة بملايين الدراجات «التشاركية» الملونة. وأعجبت الفكرة الصينين بشكل كبير، حيث تهافت الملايين من الناس على استخدام الدراجات العامة. ولكن لسوء الحظ، فإن البنى التحتية والقوانين التنظيمية لم تكن مستعدة لذلك، كما أن الدراجين اعتادوا على ركن الدراجات بشكل عشوائي وأحيانا يرمونها في القمامة، إذا تعطلت، ما زاد بشكل ملحوظ من زحمة السير، في الشوارع وكذلك في ممرات المشاة.
انتشرت صور «مرعبة» تظهر أكبر مقابر الدراجات في العالم والواقعة في الصين، الأمر الذي يعود سببه إلى الانتشار غير المنظم للدراجات «التشاركية»، في المدن الصينية الكبرى.
وانتشرت خلال السنة الماضية «الدراجات التشاركية» في أنحاء الصين، حيث سارعت عشرات الشركات المرخصة للدخول في هذا السباق التجاري، ما أشبع المدن اكتظاظا بها. وأصبحت شوارع شنغهاي وبكين وغيرهما، ممتلئة بملايين الدراجات «التشاركية» الملونة. وأعجبت الفكرة الصينين بشكل كبير، حيث تهافت الملايين من الناس على استخدام الدراجات العامة. ولكن لسوء الحظ، فإن البنى التحتية والقوانين التنظيمية لم تكن مستعدة لذلك، كما أن الدراجين اعتادوا على ركن الدراجات بشكل عشوائي وأحيانا يرمونها في القمامة، إذا تعطلت، ما زاد بشكل ملحوظ من زحمة السير، في الشوارع وكذلك في ممرات المشاة.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018