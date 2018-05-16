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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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الكرة الطائرة .. حفيـظ مدربا مساعدا لجاكـوب أنطونيــو
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رياضات أخرى
الكرة الطائرة .. حفيـظ مدربا مساعدا لجاكـوب أنطونيــو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تم تعيين نور الدين حفيظ مدربا مساعدا لجاكوب انطونيو على رأس المنتخب الوطني للأكابر. كما تم تعيين الايطالي ستيفانو ماشيا معدا بدنيا والايطالي الآخر توماسو تشيلينتانو مكلفا بالاحصاء. ويتركب الاطار الطبي من الدكتور كريم القرندي ومن المكلف بالعلاج الطبيعي غفران الذيب.
سوسة... اليونان ومونبليي
شرع المنتخب الوطني للأكابر في تربصاته لألعاب المتوسط التي ستجري بمدينة «تاراغونا» الاسبانية من 21 جوان الى 2 جويلية ولبطولة العالم التي ستجري ببلغاريا وايطاليا من 9 الى 24 سبتمبر. هذه التحضيرات والتربصات انطلقت كما ذكرنا بسوسة أول أمس الأثنين وتتواصل الى 24 ماي. ثم يجري تربص ثان بسوسة من 27 الى 31 ماي. وسيشارك منتخبنا في دورة دولية باليونان من 1 الى 5 جوان ثم في دورة دولية ثانية بمونبليي من 8 الى 14 جوان.
البطولة تنطلق في 6 أكتوبر
تنطلق البطولة الوطنية للكرة الطائرة يوم السبت 6 أكتوبر أي بعد عودة المنتخب الوطني من بطولة العالم. هذا يعني أن راحة اللاعبين غير الدوليين ستتواصل خمسة أشهر. فكيف سيتم ملء هذا الفراغ خصوصا خلال شهر سبتمبر؟

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رياضات أخرى
الكرة الطائرة .. حفيـظ مدربا مساعدا لجاكـوب أنطونيــو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تم تعيين نور الدين حفيظ مدربا مساعدا لجاكوب انطونيو على رأس المنتخب الوطني للأكابر. كما تم تعيين الايطالي ستيفانو ماشيا معدا بدنيا والايطالي الآخر توماسو تشيلينتانو مكلفا بالاحصاء. ويتركب الاطار الطبي من الدكتور كريم القرندي ومن المكلف بالعلاج الطبيعي غفران الذيب.
سوسة... اليونان ومونبليي
شرع المنتخب الوطني للأكابر في تربصاته لألعاب المتوسط التي ستجري بمدينة «تاراغونا» الاسبانية من 21 جوان الى 2 جويلية ولبطولة العالم التي ستجري ببلغاريا وايطاليا من 9 الى 24 سبتمبر. هذه التحضيرات والتربصات انطلقت كما ذكرنا بسوسة أول أمس الأثنين وتتواصل الى 24 ماي. ثم يجري تربص ثان بسوسة من 27 الى 31 ماي. وسيشارك منتخبنا في دورة دولية باليونان من 1 الى 5 جوان ثم في دورة دولية ثانية بمونبليي من 8 الى 14 جوان.
البطولة تنطلق في 6 أكتوبر
تنطلق البطولة الوطنية للكرة الطائرة يوم السبت 6 أكتوبر أي بعد عودة المنتخب الوطني من بطولة العالم. هذا يعني أن راحة اللاعبين غير الدوليين ستتواصل خمسة أشهر. فكيف سيتم ملء هذا الفراغ خصوصا خلال شهر سبتمبر؟

عبد المجيد مصلح
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