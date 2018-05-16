الكرة الطائرة .. حفيـظ مدربا مساعدا لجاكـوب أنطونيــو

-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
تم تعيين نور الدين حفيظ مدربا مساعدا لجاكوب انطونيو على رأس المنتخب الوطني للأكابر. كما تم تعيين الايطالي ستيفانو ماشيا معدا بدنيا والايطالي الآخر توماسو تشيلينتانو مكلفا بالاحصاء. ويتركب الاطار الطبي من الدكتور كريم القرندي ومن المكلف بالعلاج الطبيعي غفران الذيب.
سوسة... اليونان ومونبليي
شرع المنتخب الوطني للأكابر في تربصاته لألعاب المتوسط التي ستجري بمدينة «تاراغونا» الاسبانية من 21 جوان الى 2 جويلية ولبطولة العالم التي ستجري ببلغاريا وايطاليا من 9 الى 24 سبتمبر. هذه التحضيرات والتربصات انطلقت كما ذكرنا بسوسة أول أمس الأثنين وتتواصل الى 24 ماي. ثم يجري تربص ثان بسوسة من 27 الى 31 ماي. وسيشارك منتخبنا في دورة دولية باليونان من 1 الى 5 جوان ثم في دورة دولية ثانية بمونبليي من 8 الى 14 جوان.
البطولة تنطلق في 6 أكتوبر
تنطلق البطولة الوطنية للكرة الطائرة يوم السبت 6 أكتوبر أي بعد عودة المنتخب الوطني من بطولة العالم. هذا يعني أن راحة اللاعبين غير الدوليين ستتواصل خمسة أشهر. فكيف سيتم ملء هذا الفراغ خصوصا خلال شهر سبتمبر؟
تم تعيين نور الدين حفيظ مدربا مساعدا لجاكوب انطونيو على رأس المنتخب الوطني للأكابر. كما تم تعيين الايطالي ستيفانو ماشيا معدا بدنيا والايطالي الآخر توماسو تشيلينتانو مكلفا بالاحصاء. ويتركب الاطار الطبي من الدكتور كريم القرندي ومن المكلف بالعلاج الطبيعي غفران الذيب.
سوسة... اليونان ومونبليي
شرع المنتخب الوطني للأكابر في تربصاته لألعاب المتوسط التي ستجري بمدينة «تاراغونا» الاسبانية من 21 جوان الى 2 جويلية ولبطولة العالم التي ستجري ببلغاريا وايطاليا من 9 الى 24 سبتمبر. هذه التحضيرات والتربصات انطلقت كما ذكرنا بسوسة أول أمس الأثنين وتتواصل الى 24 ماي. ثم يجري تربص ثان بسوسة من 27 الى 31 ماي. وسيشارك منتخبنا في دورة دولية باليونان من 1 الى 5 جوان ثم في دورة دولية ثانية بمونبليي من 8 الى 14 جوان.
البطولة تنطلق في 6 أكتوبر
تنطلق البطولة الوطنية للكرة الطائرة يوم السبت 6 أكتوبر أي بعد عودة المنتخب الوطني من بطولة العالم. هذا يعني أن راحة اللاعبين غير الدوليين ستتواصل خمسة أشهر. فكيف سيتم ملء هذا الفراغ خصوصا خلال شهر سبتمبر؟
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018