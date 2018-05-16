التمييز يقتل البنات في الهند...

تناولت دراسة حديثة الآثار السلبية للتفرقة بين الجنسين في الهند، كاشفة عن نتائج مفزعة لسوء معاملة الإناث في البلد الآسيوي الذي يزيد عدد سكانه على مليار نسمة.

وحسب الدراسة، فإن تمييز الذكور على حساب الإناث في عموم المجتمع الهندي، يؤدي إلى وفاة ما يقرب من ربع مليون بنت سنويا. وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 239 ألف بنت تموت سنويا في الهند بسبب التفرقة بين الجنسين، بخلاف الأجنة المجهضة بعد التعرف على جنسها. وكان 22 بالمائة من وفيات البنات الناتج عن التمييز الجنسي في الهند، تقل أعمارهن عن 5 سنوات.