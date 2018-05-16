التمييز يقتل البنات في الهند...

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تناولت دراسة حديثة الآثار السلبية للتفرقة بين الجنسين في الهند، كاشفة عن نتائج مفزعة لسوء معاملة الإناث في البلد الآسيوي الذي يزيد عدد سكانه على مليار نسمة.
وحسب الدراسة، فإن تمييز الذكور على حساب الإناث في عموم المجتمع الهندي، يؤدي إلى وفاة ما يقرب من ربع مليون بنت سنويا. وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 239 ألف بنت تموت سنويا في الهند بسبب التفرقة بين الجنسين، بخلاف الأجنة المجهضة بعد التعرف على جنسها. وكان 22 بالمائة من وفيات البنات الناتج عن التمييز الجنسي في الهند، تقل أعمارهن عن 5 سنوات.
تناولت دراسة حديثة الآثار السلبية للتفرقة بين الجنسين في الهند، كاشفة عن نتائج مفزعة لسوء معاملة الإناث في البلد الآسيوي الذي يزيد عدد سكانه على مليار نسمة.
وحسب الدراسة، فإن تمييز الذكور على حساب الإناث في عموم المجتمع الهندي، يؤدي إلى وفاة ما يقرب من ربع مليون بنت سنويا. وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 239 ألف بنت تموت سنويا في الهند بسبب التفرقة بين الجنسين، بخلاف الأجنة المجهضة بعد التعرف على جنسها. وكان 22 بالمائة من وفيات البنات الناتج عن التمييز الجنسي في الهند، تقل أعمارهن عن 5 سنوات.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018