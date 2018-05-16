أخبار الملعب التونسي.. مغادرون بالجملة والغرايري أو القصري لخلافة الكوكي

انتهى موسم «البقلاوة» كغيرها من فرق الربطة الاولى وانهى الفريق مشواره في المركز التاسع برصيد 31 نقطة رغم ان الاتفاق مع الاطار الفني كان يقضي بإنهاء الموسم في المركز السادس على الاقل.

الملعب التونسي كان مردوده متذبذبا خلال الموسم المنقضي وكان قريبا من اللعب من أجل تفادي النزول قبل ان ينقذ موسمه في الجولات الاخيرة بعد ان اهدر عديد النقاط على ملعبه خاصة. وقد عانى الفريق كثيرا من تراجع مردود المدافعين وهو الذي قبل في مرماه 36 هدفا مقابل تسجيله 29 هدفا وبالتالي فهو يملك ثاني اضعف خط دفاع في البطولة بعد اولمبيك مدنين النازل الى الرابطة الثانية، ارقام تفرض على الهيئة المديرة حسن استغلال فترة الانتقالات الصيفية للقيام بانتدابات هادفة واصلاح ما يجب اصلاحه قبل موسم جديد سيكون الرهان فيه اكبر من سابقه.

بين الغرايري والقصري

يبدو ان بقاء المدرب نبيل الكوكي على راس الاطار الفني للفريق لموسم اضافي أمر صعب نظرا لعدة اعتبارات لعلّ اهمها انتهاء عقده وعجزه عن تقديم الاضافة للفريق الى جانب جبهة المعارضة الكبرى التي يلاقيها من قبل جماهير النادي، زد على ذلك العروض التي وصلته من فرق خليجية على غرار البطولة الاردنية. ومن جهتها جهزت هيئة بن عيسى البديل، حيث تفيد المعطيات التي تحصلنا عليها بأن رئيس النادي جلال بن عيسى لديه قائمة اسمية لعدد من المدربين للتفاوض معهم ويبقى المدربان غازي الغرايري واسكندر القصري من بين اكثر الاسماء المرشحة للاشراف على تدريب الفريق مع انطلاق التحضيرات. فالغرايري سبق له ان اشرف على المقاليد الفنية للملعب التونسي في موسم 2012 ـ 2013 في فترة رئاسة كمال السنوسي قبل ان يغادر في نهاية الموسم بسبب الضبابية على مستوى عمل الهيئة وضغط الجماهير.

الأولوية لشبان النادي

ركن الفريق الى الراحة الصيفية بعد موسم شاق في انتظار تحديد برنامج التحضيرات مع قدوم المدرب الجديد وفي المقابل سيواصل اكثر من 14 لاعبا التمارين بصفة عادية في مركب النادي وهم من الشبان الناشطين مع الفريق الاول على غرار الياس الجريدي وحمزة الهمامي وربيع الحمري ونضال اللافي الى جانب عدد من لاعبي صنف النخبة على ان يخضعوا كلهم الى معاينة من المدرب الجديد لاختيار عدد منهم لتطعيم الفريق الاول وبالتالي الاستفادة من ابناء النادي والضغط على تكاليف الانتدابات.

خمسة انتدابات ضرورية

رغم اصرار هيئة الملعب التونسي على الاستفادة من ابناء النادي في الموسم الجديد، فإن تطعيم الفريق بانتدابات مدروسة في بعض المراكز التي تتطلب تعزيزات يبقى أمرا ضروريا. فالهيئة تنكب هذه الايام على دراسة بعض الملفات المتعلقة بلاعبين ينشطون في البطولة التونسية الى جانب بعض الاجانب لانتقاء الافضل بينهم، وسيكون الفريق في حاجة الى خمسة انتدابات على الاقل في جميع الخطوط. فحراسة المرمى تتطلب منافسا للسلامي وكذلك محور الدفاع والجهة اليسرى للدفاع ووسط الميدان الدفاعي والهجوم.

على قائمة المغادرين

انهى مسؤولو الملعب التونسي ارتباطات عديد اللاعبين على غرار زومانا تراوري وايريك كومي والايفواري دانيال بادي الذي اعاره الملعب التونسي خلال الشتاء الفارط، كما تضم قائمة المغادرين عديد الاسماء التي منحتها الهيئة تأشيرة البحث عن فرق اخرى مثل يوسف الفوزاعي وسليم الجديد وقيس العمدوني وأحمد حسني... في المقابل سيمثل سيف الدين العكرمي امام مجلس التأديب اليوم الاربعاء بعد ان تغيب عن التمارين منذ اسبوعين دون مبرر ومن المنتظر ان تتخذ الهيئة في حقه الاجراءات القانونية اللازمة حسب القانون الداخلي للفريق.

هل يأتي قلعي الشبيبة؟

يعاني الملعب التونسي ازمة على مستوى حراسة المرمى خاصة ان السلامي يفتقد للخبرة الكافية والعمدوني تراجع مستواه كثيرا وهو على قائمة المغادرين، وبالتالي ربطت هيئة الفريق قنوات الاتصال مع بعض حراس المرمى على غرار علي القلعي من الشبيبة ومنتصر السماوي من اتحاد تطاوين.





مراد الخترشي