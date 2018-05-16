إطلاق الكلاب على عائلة سورية في ألمانيا !

ذكرت تقارير إعلامية أن شابا ألمانيا وجه «شتائم عنصرية» لعائلة من اللاجئين السوريين قبل أن يطلق على رب الأسرة كلبين ليعضاه، في مدينة ماغديبورغ، في ولاية ساكسونيا أنهالت.

وأوضح موقع مجلة «فوكس»، الألمانية أن كلبين شرسين هاجما رب الأسرة السوري، 29 عاما، وقاما بعضه أكثر من مرة، مما خلف إصابات وصفت بـ«الخطيرة». وبحسب مصادر في الشرطة فإن تلك الإصابات استدعت نقل الرجل إلى المستشفى. وأضافت الشرطة أن المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، مر بجانب العائلة السورية ووجه لها كلمات عنصرية، قبل أن يعود مرة أخرى، وعندها حاول رب الأسرة حماية عائلته، قام الشاب الألماني بتطويقه بكلبيه، وإطلاقهما عليه. وتمكّنت الشرطة من تعقب المشتبه به عقب الحادث، واستحوذت على كلبيه ونقلتهما إلى ملجإ خاص، دون أن تقوم باعتقاله.