إطلاق الكلاب على عائلة سورية في ألمانيا !

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ذكرت تقارير إعلامية أن شابا ألمانيا وجه «شتائم عنصرية» لعائلة من اللاجئين السوريين قبل أن يطلق على رب الأسرة كلبين ليعضاه، في مدينة ماغديبورغ، في ولاية ساكسونيا أنهالت.
وأوضح موقع مجلة «فوكس»، الألمانية أن كلبين شرسين هاجما رب الأسرة السوري، 29 عاما، وقاما بعضه أكثر من مرة، مما خلف إصابات وصفت بـ«الخطيرة». وبحسب مصادر في الشرطة فإن تلك الإصابات استدعت نقل الرجل إلى المستشفى. وأضافت الشرطة أن المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، مر بجانب العائلة السورية ووجه لها كلمات عنصرية، قبل أن يعود مرة أخرى، وعندها حاول رب الأسرة حماية عائلته، قام الشاب الألماني بتطويقه بكلبيه، وإطلاقهما عليه. وتمكّنت الشرطة من تعقب المشتبه به عقب الحادث، واستحوذت على كلبيه ونقلتهما إلى ملجإ خاص، دون أن تقوم باعتقاله.
ذكرت تقارير إعلامية أن شابا ألمانيا وجه «شتائم عنصرية» لعائلة من اللاجئين السوريين قبل أن يطلق على رب الأسرة كلبين ليعضاه، في مدينة ماغديبورغ، في ولاية ساكسونيا أنهالت.
وأوضح موقع مجلة «فوكس»، الألمانية أن كلبين شرسين هاجما رب الأسرة السوري، 29 عاما، وقاما بعضه أكثر من مرة، مما خلف إصابات وصفت بـ«الخطيرة». وبحسب مصادر في الشرطة فإن تلك الإصابات استدعت نقل الرجل إلى المستشفى. وأضافت الشرطة أن المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، مر بجانب العائلة السورية ووجه لها كلمات عنصرية، قبل أن يعود مرة أخرى، وعندها حاول رب الأسرة حماية عائلته، قام الشاب الألماني بتطويقه بكلبيه، وإطلاقهما عليه. وتمكّنت الشرطة من تعقب المشتبه به عقب الحادث، واستحوذت على كلبيه ونقلتهما إلى ملجإ خاص، دون أن تقوم باعتقاله.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018