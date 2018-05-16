ناعومي كامـــبل تستغـــيث بولي العهــــد السعــــودي

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نشرت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل رسالة استغاثة وجّهتها إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر. وطلبت كامبل من الأمير سلمان التدخل لإنقاذ فتاة سودانية قاصر تبلغ من العمر 19 سنة حُكم عليها بالإعدام بعد قتلها زوجها الذي اغتصبها بمساعدة أشقائه بعد تقييدها. ويذكر أن المحكمة السودانية قضت بإعدام الفتاة نورا محمد حسين لأنها قتلت زوجها الذي تزوجته قسرا، بعد أن أجبرها على ممارسة الجنس معه أمام أشقائه. وأجبرت الفتاة على الزواج في سن الـ16 قبل أن تفر من بيت الزوجية إلى منزل خالتها حيث مكثت ثلاث سنوات، لكن عائلتها قاموا بتسليمها لعائلة الزوج مجددا.
نشرت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل رسالة استغاثة وجّهتها إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر. وطلبت كامبل من الأمير سلمان التدخل لإنقاذ فتاة سودانية قاصر تبلغ من العمر 19 سنة حُكم عليها بالإعدام بعد قتلها زوجها الذي اغتصبها بمساعدة أشقائه بعد تقييدها. ويذكر أن المحكمة السودانية قضت بإعدام الفتاة نورا محمد حسين لأنها قتلت زوجها الذي تزوجته قسرا، بعد أن أجبرها على ممارسة الجنس معه أمام أشقائه. وأجبرت الفتاة على الزواج في سن الـ16 قبل أن تفر من بيت الزوجية إلى منزل خالتها حيث مكثت ثلاث سنوات، لكن عائلتها قاموا بتسليمها لعائلة الزوج مجددا.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018