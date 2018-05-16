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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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ناعومي كامـــبل تستغـــيث بولي العهــــد السعــــودي
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العالمية
ناعومي كامـــبل تستغـــيث بولي العهــــد السعــــودي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

نشرت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل رسالة استغاثة وجّهتها إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر. وطلبت كامبل من الأمير سلمان التدخل لإنقاذ فتاة سودانية قاصر تبلغ من العمر 19 سنة حُكم عليها بالإعدام بعد قتلها زوجها الذي اغتصبها بمساعدة أشقائه بعد تقييدها. ويذكر أن المحكمة السودانية قضت بإعدام الفتاة نورا محمد حسين لأنها قتلت زوجها الذي تزوجته قسرا، بعد أن أجبرها على ممارسة الجنس معه أمام أشقائه. وأجبرت الفتاة على الزواج في سن الـ16 قبل أن تفر من بيت الزوجية إلى منزل خالتها حيث مكثت ثلاث سنوات، لكن عائلتها قاموا بتسليمها لعائلة الزوج مجددا.

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ناعومي كامـــبل تستغـــيث بولي العهــــد السعــــودي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

نشرت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل رسالة استغاثة وجّهتها إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر. وطلبت كامبل من الأمير سلمان التدخل لإنقاذ فتاة سودانية قاصر تبلغ من العمر 19 سنة حُكم عليها بالإعدام بعد قتلها زوجها الذي اغتصبها بمساعدة أشقائه بعد تقييدها. ويذكر أن المحكمة السودانية قضت بإعدام الفتاة نورا محمد حسين لأنها قتلت زوجها الذي تزوجته قسرا، بعد أن أجبرها على ممارسة الجنس معه أمام أشقائه. وأجبرت الفتاة على الزواج في سن الـ16 قبل أن تفر من بيت الزوجية إلى منزل خالتها حيث مكثت ثلاث سنوات، لكن عائلتها قاموا بتسليمها لعائلة الزوج مجددا.

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الأمم المتحدة تدعو الى محاسبة المسؤولين عن مجازر غزة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته وفي محاولة بائسة ويائسة لغسل يديها من «عار» تورطها في جريمة بيع القدس...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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