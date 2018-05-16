ناعومي كامـــبل تستغـــيث بولي العهــــد السعــــودي

نشرت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل رسالة استغاثة وجّهتها إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر. وطلبت كامبل من الأمير سلمان التدخل لإنقاذ فتاة سودانية قاصر تبلغ من العمر 19 سنة حُكم عليها بالإعدام بعد قتلها زوجها الذي اغتصبها بمساعدة أشقائه بعد تقييدها. ويذكر أن المحكمة السودانية قضت بإعدام الفتاة نورا محمد حسين لأنها قتلت زوجها الذي تزوجته قسرا، بعد أن أجبرها على ممارسة الجنس معه أمام أشقائه. وأجبرت الفتاة على الزواج في سن الـ16 قبل أن تفر من بيت الزوجية إلى منزل خالتها حيث مكثت ثلاث سنوات، لكن عائلتها قاموا بتسليمها لعائلة الزوج مجددا.