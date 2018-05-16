ميلانيا ترومـب تجري عملية على الكلـــى



وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، خضعت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترومب (48 عاما) لعملية إحداث انسداد، أول أمس، في مركز والتر ريد الطبي العسكري ، لعلاج حالة مرضية في الكلى. العملية كانت ناجحة دون أي مضاعفات. وقال البيان إن من المرجح أن تبقى ميلانيا في المستشفى طوال الاسبوع، ولم يعط البيت الأبيض مزيداً من المعلومات عن الحالة المرضية أو العملية.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترومب،أمس الثلاثاء، إن زوجته ميلانيا «في حال جيدة» عقب إجرائها جراحة ناجحة في الكلية، مؤكدا أنها ستغادر المستشفى خلال أيام.