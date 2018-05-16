تغيّر طعــم ماء زمـــــــزم!

طالب العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالحفاظ على جودة مياه بئر «زمزم»، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع. ويقع بئر زمزم داخل المسجد الحرام، وهو أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته الروحية المتميزة وارتباطه في وجدان المسلمين عامة، والمؤدين لشعائر الحج والعمرة. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، «عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس»، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك «سلمان»؛ للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع. ونقل «السديس» عن الملك «سلمان» قوله: «كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم».