تغيّر طعــم ماء زمـــــــزم!

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طالب العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالحفاظ على جودة مياه بئر «زمزم»، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع. ويقع بئر زمزم داخل المسجد الحرام، وهو أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته الروحية المتميزة وارتباطه في وجدان المسلمين عامة، والمؤدين لشعائر الحج والعمرة. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، «عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس»، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك «سلمان»؛ للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع. ونقل «السديس» عن الملك «سلمان» قوله: «كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم».
طالب العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالحفاظ على جودة مياه بئر «زمزم»، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع. ويقع بئر زمزم داخل المسجد الحرام، وهو أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته الروحية المتميزة وارتباطه في وجدان المسلمين عامة، والمؤدين لشعائر الحج والعمرة. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، «عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس»، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك «سلمان»؛ للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع. ونقل «السديس» عن الملك «سلمان» قوله: «كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم».
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018