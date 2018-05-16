الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حكايتنا مع المونديال .. رياض البوعزيزي .. خلافات لاعبي الترجي والنجم أفرزت خيبة مونديال 1998
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
كرة القدم
حكايتنا مع المونديال .. رياض البوعزيزي .. خلافات لاعبي الترجي والنجم أفرزت خيبة مونديال 1998
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

ضيفنا في هذا الركن اليوم رياض البوعزيزي ...ولد البوعزيزي يوم 8 افريل 1973 و بدأ مسيرته الكروية مع الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة قبل ان يتحول الى النجم الساحلي الذي قضى في صفوفه ستّ سنوات كاملة بين 1994 و2000 حصد خلالها عديد التتويجات التي جلبت له الانظار ليخوض بعدها تجربة احترافية في البطولة التركية من بوابة بورصا سبور وغازي عنتاب سبور وقيصري ايرسيسبور قبل ان يختم تجربته في عالم كرة القدم مع النادي البنزرتي. لعب البوعزيزي مع المنتخب الوطني 88 مباراة في اغلب نسخ كأس أمم افريقيا التي شاركت فيها تونس في ثمانيانات وتسعينات القرن الماضي.
تتويجات بالجملة
انتقال البوعزيزي الى النجم الساحلي مثّل بوابة التتويجات المحلية والافريقية، حيث منح وسط ميدان النجم صلابة كبرى بوجود كل من قيس الغضبان وزبير بيّة ليعرف النجم بين 94 و2000 افضل فتراته. توّج البوعزيزي مع فريقه بكأس الاتحاد الافريقي سنة 1995 وكأس تونس سنة 1996 ورفع البطولة مع النجم في سنة 1997 ليعود بعدها الى التتويجات الافريقية من خلال معانقة كأس السوبر الافريقي سنة 1998 وكأس الـ»كاف» مجددا في 1999 وكأس الكؤوس الافريقية سنة 1997. تتويجات منحت البوعزيزي تأشيرة الاحتراف خارج تونس.
على جميع الواجهات
مثّل متوسط الميدان رياض البوعزيزي أحد ابرز الركائز الاساسية للمنتخب الوطني وهو ما جعله يشارك مع المنتخب في ثلاثة كؤوس عالم (98 و2002 و2006) وستّة كؤوس افريقية (96 و98 و2000 و2002 و2004 و2006) وتوّج مع المنتخب الوطني بكأس افريقيا 2004. كما انه خاض مغامرة مع المنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية بأطلنطا الامريكية سنة 1996 بعد غياب لتونس عن هذه التظاهرة دام عشر سنوات.
أسباب الفشل في 98
أكد البوعزيزي ان ترشح المنتخب الوطني لنهائيات مونديال فرنسا 1998 مثّل الحدث الذي كسر عقدة الغياب عن المونديال والتي دامت عشرين سنة كاملة وبالتالي كانت الانتظارات والآمال معلقة على المنتخب لتقديم وجه مشرف بعد نجاحه في بلوغ النهائي في كأس افريقيا 96 بجنوب افريقيا. لكن منتخبنا غادر من الدور الاول بعد هزيمتين وتعادل وحيد، خيبة قال عنها البوعزيزي انها كانت منتظرة نتيجة الاجواء المشحونة التي سبقت تحضيرات المنتخب وخاصة على مستوى البطولة المحلية حيث يقول: «أجواء البطولة المحلية كان لها تأثير بالغ على مستوى اللحمة داخل المنتخب وخاصة بين لاعبي النجم الساحلي والترجي الرياضي وذلك نتيجة الاحداث التي رافقت مباراة الفريقين في البطولة والتي ادارها الحكم زبير نويرة فقد حدث انقسام بين اللاعبين وحتى الجماهير.... المهم اننا لعبنا كأس افريقيا 98 في بوركينا فاسو و كان كل لاعبو الفريق يقيمون في منزل ومن هناك بدأت الانشقاقات وساهمت في فشل المنتخب في الـ»كان» وتواصل نفس السيناريو في فرنسا اثناء نهائيات المونديال والتي مثلت خيبة اخرى بالنسبة لمنتخبنا».
تواصل الخيبات
بيّن قائد المنتخب سابقا رياض البوعزيزي ان النظام القديم للمشاركات الافريقية والقارية وخاصة بالنسبة للمنتخبات الافريقية التي كانت تخوض نهائيات الـ»كان» والمونديال في نفس السنة، أثّر سلبا على مشاركات المنتخبات الافريقية وخاصة المنتخب الوطني. ويعتبر رياض ان ضعف العقلية الاحترافية لدى اللاعبين والمستوى الفني عموما كلها عوامل لا يمكن ان تسمح بنجاح منتخبنا في خوض تظاهرتين من مستوى عال في نفس السنة وهو ما جعل الخيبات تتوالى افريقيا وعالميا. ويؤكد البوعزيزي ان نجاح المنتخب رهن التحضيرات المسبقة وقيمة العمل الذي يقوم به المسؤولون والمحيطون بالمنتخب من خلال توفير االظروف المريحة من اقامة وتربصات ناجحة واعداد ذهني جيّد بعيدا عن المزايدات، غير ان الاجواء المحيطة بالمنتخب في النسخ الفارطة من المونديال وكذلك الكؤوس الافريقية لم تكن على افضل حال.
مقومات النجاح في روسيا
أكد رياض البوعزيزي انه في تونس لا يوجد احترام كامل للاطار الفني التونسي خلافا للاجنبي وبين ان الترشح الى مونديال روسيا 2018 لم يكن صعبا لكنه مثّل فرحة كبرى بعد غياب دام 12 سنة وبالتالي فإن النجاح في هذه النسخة يقتضي التحضير الجيد من قبل الاطار الفني وتنقية الاجواء داخل المنتخب. ويعتبر البوعزيزي ان كرة القدم ليست فنيات و حضورا بدنيا فقط وانما اجواء محيطة بالفريق وتحضيرا ذهنيا للاعب حتى يكون على اتم الاستعداد. البوعزيزي أضاف ان المجموعة الحالية للمنتخب تضم افضل اللاعبين وحسن التصرف في الرصيد البشري قد يساهم في ايجاد الوصفة اللازمة لكسر عقدة الدور الاول وتحقيق انجاز تاريخي في روسيا ببلوغ الدور الثاني.

مراد الخترشي
تقرؤون أيضا
النجم يواجه الليلة زيسكو الزمبي في سوسة ... الانتصـــــــــــار... لتضميـــــد الجـــــــراح
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تَعدّدت الأسباب والإخفاق واحد في نظر عشّاق «النّجمة الساحلية» التي فقدت البريق المُعتاد وخرجت من سباق...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مخـــاض عسير ... ومرعــي في امتحـــان أخيـــر
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن سقط الفريق أو بالأحرى أسقطوه بالضربة القاضية في الدور النهائي لكأس الجمهورية وانهار النجم برباعية في...
المزيد >>
الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح...
المزيد >>
بعد هزيمة الأهلي أمام «كامبالا سيتي».. البدري يستقيل و«غروس» مرشّح لخلافته
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصبح النادي الأهلي المصري على أعتاب تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق بعد التراجع الكبير والهزيمة المريرة على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
حكايتنا مع المونديال .. رياض البوعزيزي .. خلافات لاعبي الترجي والنجم أفرزت خيبة مونديال 1998
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

ضيفنا في هذا الركن اليوم رياض البوعزيزي ...ولد البوعزيزي يوم 8 افريل 1973 و بدأ مسيرته الكروية مع الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة قبل ان يتحول الى النجم الساحلي الذي قضى في صفوفه ستّ سنوات كاملة بين 1994 و2000 حصد خلالها عديد التتويجات التي جلبت له الانظار ليخوض بعدها تجربة احترافية في البطولة التركية من بوابة بورصا سبور وغازي عنتاب سبور وقيصري ايرسيسبور قبل ان يختم تجربته في عالم كرة القدم مع النادي البنزرتي. لعب البوعزيزي مع المنتخب الوطني 88 مباراة في اغلب نسخ كأس أمم افريقيا التي شاركت فيها تونس في ثمانيانات وتسعينات القرن الماضي.
تتويجات بالجملة
انتقال البوعزيزي الى النجم الساحلي مثّل بوابة التتويجات المحلية والافريقية، حيث منح وسط ميدان النجم صلابة كبرى بوجود كل من قيس الغضبان وزبير بيّة ليعرف النجم بين 94 و2000 افضل فتراته. توّج البوعزيزي مع فريقه بكأس الاتحاد الافريقي سنة 1995 وكأس تونس سنة 1996 ورفع البطولة مع النجم في سنة 1997 ليعود بعدها الى التتويجات الافريقية من خلال معانقة كأس السوبر الافريقي سنة 1998 وكأس الـ»كاف» مجددا في 1999 وكأس الكؤوس الافريقية سنة 1997. تتويجات منحت البوعزيزي تأشيرة الاحتراف خارج تونس.
على جميع الواجهات
مثّل متوسط الميدان رياض البوعزيزي أحد ابرز الركائز الاساسية للمنتخب الوطني وهو ما جعله يشارك مع المنتخب في ثلاثة كؤوس عالم (98 و2002 و2006) وستّة كؤوس افريقية (96 و98 و2000 و2002 و2004 و2006) وتوّج مع المنتخب الوطني بكأس افريقيا 2004. كما انه خاض مغامرة مع المنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية بأطلنطا الامريكية سنة 1996 بعد غياب لتونس عن هذه التظاهرة دام عشر سنوات.
أسباب الفشل في 98
أكد البوعزيزي ان ترشح المنتخب الوطني لنهائيات مونديال فرنسا 1998 مثّل الحدث الذي كسر عقدة الغياب عن المونديال والتي دامت عشرين سنة كاملة وبالتالي كانت الانتظارات والآمال معلقة على المنتخب لتقديم وجه مشرف بعد نجاحه في بلوغ النهائي في كأس افريقيا 96 بجنوب افريقيا. لكن منتخبنا غادر من الدور الاول بعد هزيمتين وتعادل وحيد، خيبة قال عنها البوعزيزي انها كانت منتظرة نتيجة الاجواء المشحونة التي سبقت تحضيرات المنتخب وخاصة على مستوى البطولة المحلية حيث يقول: «أجواء البطولة المحلية كان لها تأثير بالغ على مستوى اللحمة داخل المنتخب وخاصة بين لاعبي النجم الساحلي والترجي الرياضي وذلك نتيجة الاحداث التي رافقت مباراة الفريقين في البطولة والتي ادارها الحكم زبير نويرة فقد حدث انقسام بين اللاعبين وحتى الجماهير.... المهم اننا لعبنا كأس افريقيا 98 في بوركينا فاسو و كان كل لاعبو الفريق يقيمون في منزل ومن هناك بدأت الانشقاقات وساهمت في فشل المنتخب في الـ»كان» وتواصل نفس السيناريو في فرنسا اثناء نهائيات المونديال والتي مثلت خيبة اخرى بالنسبة لمنتخبنا».
تواصل الخيبات
بيّن قائد المنتخب سابقا رياض البوعزيزي ان النظام القديم للمشاركات الافريقية والقارية وخاصة بالنسبة للمنتخبات الافريقية التي كانت تخوض نهائيات الـ»كان» والمونديال في نفس السنة، أثّر سلبا على مشاركات المنتخبات الافريقية وخاصة المنتخب الوطني. ويعتبر رياض ان ضعف العقلية الاحترافية لدى اللاعبين والمستوى الفني عموما كلها عوامل لا يمكن ان تسمح بنجاح منتخبنا في خوض تظاهرتين من مستوى عال في نفس السنة وهو ما جعل الخيبات تتوالى افريقيا وعالميا. ويؤكد البوعزيزي ان نجاح المنتخب رهن التحضيرات المسبقة وقيمة العمل الذي يقوم به المسؤولون والمحيطون بالمنتخب من خلال توفير االظروف المريحة من اقامة وتربصات ناجحة واعداد ذهني جيّد بعيدا عن المزايدات، غير ان الاجواء المحيطة بالمنتخب في النسخ الفارطة من المونديال وكذلك الكؤوس الافريقية لم تكن على افضل حال.
مقومات النجاح في روسيا
أكد رياض البوعزيزي انه في تونس لا يوجد احترام كامل للاطار الفني التونسي خلافا للاجنبي وبين ان الترشح الى مونديال روسيا 2018 لم يكن صعبا لكنه مثّل فرحة كبرى بعد غياب دام 12 سنة وبالتالي فإن النجاح في هذه النسخة يقتضي التحضير الجيد من قبل الاطار الفني وتنقية الاجواء داخل المنتخب. ويعتبر البوعزيزي ان كرة القدم ليست فنيات و حضورا بدنيا فقط وانما اجواء محيطة بالفريق وتحضيرا ذهنيا للاعب حتى يكون على اتم الاستعداد. البوعزيزي أضاف ان المجموعة الحالية للمنتخب تضم افضل اللاعبين وحسن التصرف في الرصيد البشري قد يساهم في ايجاد الوصفة اللازمة لكسر عقدة الدور الاول وتحقيق انجاز تاريخي في روسيا ببلوغ الدور الثاني.

مراد الخترشي
تقرؤون أيضا
النجم يواجه الليلة زيسكو الزمبي في سوسة ... الانتصـــــــــــار... لتضميـــــد الجـــــــراح
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تَعدّدت الأسباب والإخفاق واحد في نظر عشّاق «النّجمة الساحلية» التي فقدت البريق المُعتاد وخرجت من سباق...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مخـــاض عسير ... ومرعــي في امتحـــان أخيـــر
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن سقط الفريق أو بالأحرى أسقطوه بالضربة القاضية في الدور النهائي لكأس الجمهورية وانهار النجم برباعية في...
المزيد >>
الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح...
المزيد >>
بعد هزيمة الأهلي أمام «كامبالا سيتي».. البدري يستقيل و«غروس» مرشّح لخلافته
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصبح النادي الأهلي المصري على أعتاب تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق بعد التراجع الكبير والهزيمة المريرة على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿