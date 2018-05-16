أبــــــــو الغيـــط:المذابح الإسرائيلية ترتقي الى جرائم حرب

القاهرة (وكالات)

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه يرقى إلى مرتبة جرائم حرب، وأدان بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العزل.

وأكد أبو الغيط أن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لابد أن يحرك الضمير العالمي، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي اختار طريق النضال السلمي، فقوبل بالبطش والعنف والقتل.

بدوره قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي امس، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، شجع دولة الاحتلال على الإمعان في استخدام القوة بغير حساب، وكأن لديها ضوءا أخضر لقتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عفيفي أن المجتمع الدولي مطالب بالاستمرار في التعبير عن موقف الرفض الكامل للسياسة الأمريكية الأحادية، التي أدخلت المنطقة كلها في دوامة من التوتر، كما أنه مطالب بالتضامن مع الفلسطينيين، ووقف هذه المذبحة التي تجري في قطاع غزة المحتل، على مرأى ومسمع من العالم كله.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، اول امس في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.