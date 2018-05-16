أبــــــــو الغيـــط:المذابح الإسرائيلية ترتقي الى جرائم حرب

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القاهرة (وكالات)
وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه يرقى إلى مرتبة جرائم حرب، وأدان بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العزل.
وأكد أبو الغيط أن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لابد أن يحرك الضمير العالمي، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي اختار طريق النضال السلمي، فقوبل بالبطش والعنف والقتل.
بدوره قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي امس، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، شجع دولة الاحتلال على الإمعان في استخدام القوة بغير حساب، وكأن لديها ضوءا أخضر لقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف عفيفي أن المجتمع الدولي مطالب بالاستمرار في التعبير عن موقف الرفض الكامل للسياسة الأمريكية الأحادية، التي أدخلت المنطقة كلها في دوامة من التوتر، كما أنه مطالب بالتضامن مع الفلسطينيين، ووقف هذه المذبحة التي تجري في قطاع غزة المحتل، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، اول امس في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
القاهرة (وكالات)
وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه يرقى إلى مرتبة جرائم حرب، وأدان بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العزل.
وأكد أبو الغيط أن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مسيرات البطولة والحرية لابد أن يحرك الضمير العالمي، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي اختار طريق النضال السلمي، فقوبل بالبطش والعنف والقتل.
بدوره قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي امس، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، شجع دولة الاحتلال على الإمعان في استخدام القوة بغير حساب، وكأن لديها ضوءا أخضر لقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف عفيفي أن المجتمع الدولي مطالب بالاستمرار في التعبير عن موقف الرفض الكامل للسياسة الأمريكية الأحادية، التي أدخلت المنطقة كلها في دوامة من التوتر، كما أنه مطالب بالتضامن مع الفلسطينيين، ووقف هذه المذبحة التي تجري في قطاع غزة المحتل، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، اول امس في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018