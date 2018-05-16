الأمم المتحدة تدعو الى محاسبة المسؤولين عن مجازر غزة

القاهرة ـ (وكالات)

أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في غزة أول أمس، ودعا الى محاسبة المسؤولين عنه. ودعا المقرر في بيان له، نشره في جنيف أمس الثلاثاء إلى محاسبة القيادة السياسية أو العسكرية التي أمرت باستخدام القوة في غزة أو سمحت به. كما دعا كذلك إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة.

كما توجه لينك إلى المجتمع الدولي بدعوة الى إجراء تحقيق مستقل وموضوعي في قتل الفلسطينيين أثناء المظاهرات في غزة منذ 30 مارس الماضي.

وأشار لينك إلى أنه لا يجوز أن تبقى هذه الممارسات بدون عقاب، مشددا على أن «العدالة للضحايا يجب أن تصبح أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي».