الأمم المتحدة تدعو الى محاسبة المسؤولين عن مجازر غزة

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القاهرة ـ (وكالات)
أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في غزة أول أمس، ودعا الى محاسبة المسؤولين عنه. ودعا المقرر في بيان له، نشره في جنيف أمس الثلاثاء إلى محاسبة القيادة السياسية أو العسكرية التي أمرت باستخدام القوة في غزة أو سمحت به. كما دعا كذلك إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة.
كما توجه لينك إلى المجتمع الدولي بدعوة الى إجراء تحقيق مستقل وموضوعي في قتل الفلسطينيين أثناء المظاهرات في غزة منذ 30 مارس الماضي.
وأشار لينك إلى أنه لا يجوز أن تبقى هذه الممارسات بدون عقاب، مشددا على أن «العدالة للضحايا يجب أن تصبح أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي».
القاهرة ـ (وكالات)
أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في غزة أول أمس، ودعا الى محاسبة المسؤولين عنه. ودعا المقرر في بيان له، نشره في جنيف أمس الثلاثاء إلى محاسبة القيادة السياسية أو العسكرية التي أمرت باستخدام القوة في غزة أو سمحت به. كما دعا كذلك إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة.
كما توجه لينك إلى المجتمع الدولي بدعوة الى إجراء تحقيق مستقل وموضوعي في قتل الفلسطينيين أثناء المظاهرات في غزة منذ 30 مارس الماضي.
وأشار لينك إلى أنه لا يجوز أن تبقى هذه الممارسات بدون عقاب، مشددا على أن «العدالة للضحايا يجب أن تصبح أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي».
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018