جان ايف لودريان :الشرق الأوسط متفجر والحرب تلوح في الأفق

باريس ـ (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، أن الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح في الأفق.

وأفادت «رويترز» بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف أمس الوضع في الشرق الأوسط بأنه «متفجر». وانتقد الولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات أحادية الجانب في المنطقة.

وقال لودريان لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس الثلاثاء «الوضع في الشرق الأوسط متفجر والحرب ربما تلوح في الأفق».

وحول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، أضاف لودريان: «ملتزمون بأمن الكيان الصهيوني لكن هذا المستوى من العنف غير مبرر».