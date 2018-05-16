رسالة فلسطين:«الشروق» مع المتظاهرين الفلسطينيين:سنفدي القدس بدمائنـــا

مع تواصل زخم الاحتجاجات والمواجهات مع جنود الاحتلال على السياج الفاصل رصدت «الشروق» استعدادات المتظاهرين لصولاتهم وجولاتهم ضد المحتل والذين عبروا عن فداء القدس بدمائهم.

القدس المحتلة ـ الشروق:

وعلى بُعد قرابة 500 متر من السياج الفاصل شرق مخيم البريج، وبين أزقة خيام العودة المنصوبة في المنطقة، نصب المصوران الصحفيان حسني صلاح وعادل الحواجري خيمة خاصة بهما لإقامة معرضهما الخاص بالصور.

كانت خيمة المعرض الذي حمل اسم «فلسطين على مرمى حجر» لافتةً للأنظار وتشد المواطنين القادمين لخيام العودة، لاسيما أنه وثق أبرز المشاهد التي وقعت في تلك المنطقة ذاتها منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية منذ 30 مارس الماضي.

إلى جانب هذه الفعالية كان هناك مشاهد أخرى، كان أبطالها شبانًا ثائرين ومشاركة نسوية لافتة للنظر.

تعددت الأدوار بين مجموعات الشبان المتواجدين في مخيم العودة شرق البريج لكّن الهدف واحد. فكان أحدهم يفتت الأحجار الكبيرة إلى قطع صغيرة، وآخرون يعدون الطائرات الورقية الحارقة، فيما ينشغل الجزء الأكبر من الشبان في جلب الإطارات التالفة لإشعالها قرب السياج الفاصل.

الشاب محمد حامد (25 عامًا) كان يحمل إطارًا تالفًا ويقترب به خطوة تلو الأخرى نحو السياج الفاصل، من أجل إشعاله للتشويش على قناصة الاحتلال، وعدم إطلاق النار صوبهم.

وحين تحدثت معه «الشروق» عن الدور الذي يقوم به، ردّ بصوت تملؤه القوة والحماسة «جئنا هنا من أجل تحرير أرضنا التي اغتصبها الاحتلال من أجدادنا عام 48".

ويؤكد على أن مسيرة العودة سلمية، تهدف إلى استعادة الأرض التي سلبتها العصابات الصهيونية عام 48 ، مشددًا على أنه سيواصل المشاركة في المسيرات حتى الرمق الأخير.

وكان لافتًا للنظر حالة التأهب والاستعداد لدى جنود الاحتلال، من خلال زيادة أعداد السواتر الرملية خلف السياج الفاصل، والقناصة الذين يعتلونها، إضافة إلى استخدام طائرة مراقبة صغيرة الحجم، تحلق فوق جموع المشاركين في خيام العودة.

وقبيل الساعة الثالثة، أشعل المتظاهرون عددًا من الإطارات التالفة، وهم يهتفون شعارات تؤكد تمسكهم بحق العودة الى الأراضي المحتلة، فيما رّد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، صوب المتظاهرين.

وفي المكان ذاته، كانت الفلسطينية ليلى عبيد (44 عامًا) تتقدم أكثر نحو السياج الفاصل، حيث تندلع المواجهات هناك.

وتقول اللولو لـ «الشروق»، «جئت هنا، حتى آخذ أرضي من الاحتلال»، مشيرةً إلى أنها تشارك في خيام العودة في كل جمعة.

وتترك عبيد خلفها عائلة مكونة من أربعة أفراد، وفق حديثها. وتأتي للمشاركة في مسيرات العودة، تأكيدا على حقها بالعودة إلى الأرض المحتلة.

وتؤكد أنها تعمل على تقديم الخدمات للمتظاهرين المتواجدين قرب السياج الفاصل، خلال مواجهتهم مع جنود الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين يومي الاثنين والثلاثاء، إلى 62 قتيلا، وذلك بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 2700 شخص أصيبوا خلال المواجهات على حدود القطاع، وذكرت أن من بين الإصابات 225 طفلا.

وعم الإضراب الشامل، صباح أمس، مدنا وبلدات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية كافة حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة، أول أمس.

وأصيب عشرات المحتجين الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمس بعد انطلاق مسيرات في الذكرى الـ 70 للنكبة.

رأي خبير

الخبير العسكري اللواء واصف عريقات: «الفلسطينيون يريدون أن يثبتوا للعالم أن لهم حقا بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها، وأن هذا الحق يجب أن يسند من العالم كله بحسب القوانين والشرعيات الدولية وبطريقة سلمية، عبر مسيرات تتشكل من معظم فئات الشعب».

من مراسلنا بهاء العبدالله