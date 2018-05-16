على شاشاتنا العربية في رمضان:باقة من المسلسلات التونسية والعربية

تتميز البرمجة الرمضانية للقنوات العربية لهذه السنة بوفرة الإنتاجات الدرامية التي من المفترض أن تتجاوز 40 مسلسلا وسلسلة كوميدية، باعتبار أن المشاهد التونسي في رمضان، وفيّ للدراما التونسية والمصرية والسورية.

تونس (الشروق)

في تونس سيكون السباق الدرامي الرمضاني على أشده بين القنوات الخاصة، في ظل شح الإنتاج في المرفق العمومي، حيث تراهن قناة «الحوار التونسي» طيلة شهر رمضان على مسلسل تاريخي بعنوان «تاج الحاضرة» إخراج سامي الفهري، وبطولة عدد هام من الممثلين على غرار ياسين بن قمرة والشاذلي العرفاوي وهشام رستم ونجيب بلقاضي وعزيز باي ووحيدة الدريدي ونجلاء بن عبد الله وريم بن مسعود...

كما تواصل نفس القناة المراهنة على سلسلة «دنيا أخرى» بطولة أبناء القناة على غرار كريم الغربي والصادق حلواس وحنان الشقراني... هذا إلى جانب سيت كوم جديد عنوانه «التركة» من إخراج قيس شقير، وبطولة فوزية بومعيزة وجعفر القاسمي وجمال المداني ولطفي بندقة ومحمد حسين قريع ومنال عمارة وكمال التواتي ولمين النهدي وصبري الجندوبي...

وستكون المنافسة على أشدها بين «الحوار التونسي» وقناتي «التاسعة» و»نسمة»، حيث تراهن الأولى على مسلسل جديد من إخراج ربيع التكالي، حول شخصية «علي شورّب» (عنوان المسلسل) التي يجسدها الممثل لطفي العبدلي، بطل العمل إلى جانب كل من دليلة مفتاحي وفريال يوسف (قراجة) التي تعود هذه السنة إلى الدراما التونسية، وجمال المداني ومحمد السياري وسناء بن الشيخ عربي، وحبيب المنصوري بالإضافة إلى الممثل التونسي المقيم في إيطاليا أيمن مبروك والممثل التونسي المقيم في كندا زياد التواتي، بالإضافة إلى الممثلين ليلى بن خليفة وتوفيق العايب ومنيرة الزكراوي وريم الحمروني ومراد بالنافلة ونجوى ميلاد ومحمد مراد الغرسلي ومعز القديري والفنانة الاستعراضية نجلاء التونسية، وعدة وجوه جديدة في الدراما على غرار المسرحي أسامة كوشكار.

أما قناة نسمة فتواصل مراهنتها على الدراما التركية وعلى سيت كوم «نسيبتي العزيزة» في جزء هو الثامن هذه السنة، للمخرج صلاح الدين الصيد وبطولة يونس الفارحي ومنى نور الدين وكوثر الباردي والجزائرية رزيقة فرحاني وفرحات هنانة وخالد بوزيد وسماح الدشراوي وكمال التواتي وسفيان الداهش ولطيفة القفصي وسنيا بن بلقاسم...

ومن جانبها اختارت التلفزة التونسية العودة إلى أرشيفها وتقديم أطباق «مجمرة» في رمضان على قناتيها الوطنيتين، مع إنتاج سيت كوم «لافاج» للوطنية الأولى للمخرج سيف الدين الظريف وبطولة سوسن معالج و ومرام بن عزيزة وريم بن مسعود، محمد علي دمق وصلاح مصدق وشاكرة الرماح وعلي الخميري وحمودة بن حسين والهادي الماجري وفاطمة الفالحي...، بالإضافة إلى إنتاج الجزء الثاني من سلسلة «جنون القايلة»، هذا إلى جانب إمكانية بث سلسلة «فاميليا لوول» التي لم يحسم الأمر بشأنها إلى حدود صباح أمس.

دراما بنكهة عربية

وفي الدراما المصرية، تسجل الممثلة التونسية فاطمة ناصر شخصية سيدة أعمال انتهازية في مسلسل «قانون عمر»، وهو أبرز دور بطولة في هذا العمل إلى جانب النجم حمادة هلال وحجاج عبد العظيم، والمسلسل من إخراج خيري بشارة، كما تواصل فاطمة ناصر الظهور في الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

وستكون النجمة التونسية درة زروق من أبطال مسلسل «نسر الصعيد» إلى جانب النجم المصري محمد رمضان و الممثلة التونسية عائشة بن أحمد والنجوم المصريين سيد رجب ووفاء عامر علما وأن هذا العمل الدرامي من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

أما النجم التونسي ظافر العابدين، فسيكون إلى جانبه كل من أمينة خليل وكارمن بصيبص، في مسلسل «ليالي أوجيني» للمخرج هاني خليفة الذي ستبثه القناة الوطنية الأولى (التلفزة التونسية) في برمجتها الرمضانية... وعلى صعيد آخر تأكد بث مسلسل «لعنة كارما» للمخرج خيري بشارة، الذي تجسد فيه دور البطولة النجمة الاستعراضية هيفاء وهبي، بمشاركة الممثلين شيرين وسامح الصريطي..

ومن جانبه يخوض الممثل «فيصل الحضيري» تجربة متفردة خلال شهر رمضان مع المخرج «كريم بالرحومة»، عبر سيتكوم «دار جدي» الذي سيعرض على إحدى القنوات الجزائرية والبطولة تونسية مع «فيصل الحضيري»، وجزائرية مع «محمد بن محمد»، ومصرية مع «أيمن صالح».

أما عربيا فتسجل النجمة السورية سلاف فواخرجي حضورها كبطلة في مسلسلين، الأول «هوا أصفر» إلى جانب النجم يوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي وهذا العمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، والثاني مسلسل «خط ساخن» للمخرج حسني صالح وفيه تجسد فواخرجي دور البطولة إلى جانب كل من نضال الشافعي وصلاح عبد الله..

ومن النجوم السورية يجسد النجم باسل الخياط دور البطولة في مسلسل «الرحلة 710» إلى جانب ريهام عبد الغفور وأتين عامر، والعمل للمخرج حسام علي، كما سيكون النجم السوري قصي خولي بطل العمل الدرامي الضخم «هارون الرشيد».

مسلسلات مصرية بالجملة

ويشارك في دراما رمضان لهذا العام عدد كبير من كبار نجوم الدراما في مصر، يجسدون في أغلبها البطولة المطلقة، ومن بينهم النجم عادل إمام الذي يقوم ببطولة مسلسل «عوالم خفية» للمخرج رامي إمام، والنجمة مي عز الدين في مسلسل «رسايل» للمخرج إبراهيم فخر ويشاركها عدد من النجوم، على غرار خالد سليم، وأحمد سعيد عبد الغنى، ورامز أمير، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور.

النجم هاني سلامة من جانبه يعود في مسلسل «فوق الحساب» للمخرج رؤوف عبد العزيز ويُشاركه في بطولة العمل الفنانة اللبنانية ستيفانى صليبا، والنجمة عفاف شعيب، وإبراهيم نصر، ومنى عبد الغني، كما يعود النجم عمرو يوسف بمسلسل «طايع» للمخرج عمرو سلامة ويُشاركه في بطولة هذا المسلسل الفنانة صبا مبارك، والفنانة سهير المرشدي...

كما يجسد الممثل ياسر جلال دور البطولة في مسلسل «رحيم» وتشاركه في البطولة كل من الفنانة دينا والفنانة نور والمسلسل من إخراج محمد سلامة، كما يعود النجم يحي الفخراني للأضواء بمسلسل «بالحجم العائلي» ويشاركه في البطولة النجمة ميرفت أمين والمسلسل من إخراج هالة خليل.

وبالنسبة لعشاق النجم أحمد عز، سيكونون على موعد معه في مسلسل «أبو عمر المصري» إلى جانب الممثلين منذر ريحانة وأمل بوشوشة وفتحي عبد الوهاب والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ولا ننسى مسلسل «أهو ده الي صار» للمخرج حاتم علي والذي سيجمع عدة نجوم على غرار روبي وسوسن بدر وأحمد داوود وأروى جودة وعلي الطيب...

وبمسلسل «بني يوسف» أو «لدينا أقوال أخرى» تطل النجمة المصرية والعربية يسرا، والمسلسل من إخراج محمد علي، كما تطل النجمة نيللي كريم بطلة في مسلسل اختفاء للمخرج أحمد مدحت، سيتابع المشاهد في رمضان الممثلة الشابة دينا الشربيني بطلة لمسلسل «المعجزة للمخرج أحمد نادر جلال.

ومن النجوم الشابة التي تجسد أدوار البطولة المطلقة في أعمال درامية مصرية، نجد كلا من علي ربيع في مسلسل «سك على أخواتك» للمخرج وائل إحسان، وأكرم حسني الشهير ب»أبو حفيظة» في مسلسل «الوصيّة» للمخرج خالد الحلفاوي، وشيرين عادل في مسلسل «المرآة السوداء»، ومصطفى خاطر في «ربع رومي» للمخرج معتز التوني.

هذا بالإضافة إلى مسلسل «أمر واقع» بطولة كريم فهمي، ومسلسل «أيوب» بطولة النجم مصطفى شعبان، ومسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» بطولة «زينة» ومسلسل «ضد مجهول» بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ومسلسل «بركة» بطولة عمرو سعد وإخراج محمود كريم، ومسلسل «ضد مجهول» بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

مسلسلات عربية في أجزائها الثانية

الدراما الرمضانية لهذا العام، ستشهد مواصلة أعمال سابقة في أجزائها الثانية على غرار مسلسل «الزيبق» للمخرج وائل عبد الله وبطولة كريم عبد العزيز وشريف منير، وريهام عبد الغفور، ونهلة سلامة، ومحمد شاهين، وسهر الصايغ، وطلعت زكريا، وتميم عبده، وكارمن لبس، وفادي إبراهيم...

كما يعود مسلسل «الهيبة» للمخرج أحمد شفيق، في جزء ثان ويجسد أدوار البطولة فيه كل من تيم حسن ونيكول سابا ويسرا اللوزي، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، وحازم سمير، وصفاء الطوخى وهبة مجدي ولقاء سويدان وميرنا نور الدين وياسين أحمد السقا، ومن الأعمال الدرامية التي تعود في جزء هو الثاني لها في رمضان الجاري، مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة ومسلسل «أفراح إبليس» بطولة النجم السوري جمال سليمان.

ـ وسام المختار