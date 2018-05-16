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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

الأربعاء 16 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:00 – 19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
18:30 – 21:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:15 – عرض فيلم «Taxi 5».
21:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
15:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
فيلم «Deadpool 2»
إخراج: David Leitch.
بطولة:
Ryan Reynolds وJosh Brolin، وMorena Baccarin
فيلم «Deadpool 2»: المرتزق «مارفيل» يعيد القناع!.. أفضل وأكبر من ذي قبل وأحيانا طائرا في الهواء ، يواجه جنديا متمرسا ومختصا في القتل.. معيدا النظر في الصداقة والعائلة وفي معنى البطولة – راكلا 50 ظل حمار – لأنه كما يعلم الجميع، للقيام بعمل جيد ، في بعض الأحيان عليك أن تلطخ يديك.

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

الأربعاء 16 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:00 – 19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
18:30 – 21:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:15 – عرض فيلم «Taxi 5».
21:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
15:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
فيلم «Deadpool 2»
إخراج: David Leitch.
بطولة:
Ryan Reynolds وJosh Brolin، وMorena Baccarin
فيلم «Deadpool 2»: المرتزق «مارفيل» يعيد القناع!.. أفضل وأكبر من ذي قبل وأحيانا طائرا في الهواء ، يواجه جنديا متمرسا ومختصا في القتل.. معيدا النظر في الصداقة والعائلة وفي معنى البطولة – راكلا 50 ظل حمار – لأنه كما يعلم الجميع، للقيام بعمل جيد ، في بعض الأحيان عليك أن تلطخ يديك.

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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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18:30 – 21:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
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