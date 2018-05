عروض اليوم

الأربعاء 16 ماي 2018

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».

12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».

14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

17:00 – 19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

13:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

14:45 – عرض فيلم «Rampage».

16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

19:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».

* قاعة سينما المونديال بتونس:

11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:30 – عرض فيلم «Black Panther».

15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».

18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

18:30 – 21:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».

* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:

12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».

16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

19:15 – عرض فيلم «Taxi 5».

21:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».

* قاعة الأقورا بالمرسى:

19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».

21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

13:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

15:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».

فيلم «Deadpool 2»

إخراج: David Leitch.

بطولة:

Ryan Reynolds وJosh Brolin، وMorena Baccarin

فيلم «Deadpool 2»: المرتزق «مارفيل» يعيد القناع!.. أفضل وأكبر من ذي قبل وأحيانا طائرا في الهواء ، يواجه جنديا متمرسا ومختصا في القتل.. معيدا النظر في الصداقة والعائلة وفي معنى البطولة – راكلا 50 ظل حمار – لأنه كما يعلم الجميع، للقيام بعمل جيد ، في بعض الأحيان عليك أن تلطخ يديك.