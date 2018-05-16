عروض اليوم

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الأربعاء 16 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:00 – 19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
18:30 – 21:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:15 – عرض فيلم «Taxi 5».
21:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
15:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
فيلم «Deadpool 2»
إخراج: David Leitch.
بطولة:
Ryan Reynolds وJosh Brolin، وMorena Baccarin
فيلم «Deadpool 2»: المرتزق «مارفيل» يعيد القناع!.. أفضل وأكبر من ذي قبل وأحيانا طائرا في الهواء ، يواجه جنديا متمرسا ومختصا في القتل.. معيدا النظر في الصداقة والعائلة وفي معنى البطولة – راكلا 50 ظل حمار – لأنه كما يعلم الجميع، للقيام بعمل جيد ، في بعض الأحيان عليك أن تلطخ يديك.
الأربعاء 16 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 21:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
12:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
14:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
17:00 – 19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
13:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
14:45 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:30 – 16:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
13:00 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
15:00 – عرض فيلم «زهرة حلب» لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
18:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
18:30 – 21:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – عرض الفيلم المصري «جرسونيرة».
16:30 – 18:00 – 19:30 – عرض الفيلم المصري «البرنسيسة».
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة «تونيزيا فاكتوري».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:15 – عرض فيلم «Taxi 5».
21:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
15:00 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
17:00 – 20:00 – عرض فيلم «Deadpool 2».
فيلم «Deadpool 2»
إخراج: David Leitch.
بطولة:
Ryan Reynolds وJosh Brolin، وMorena Baccarin
فيلم «Deadpool 2»: المرتزق «مارفيل» يعيد القناع!.. أفضل وأكبر من ذي قبل وأحيانا طائرا في الهواء ، يواجه جنديا متمرسا ومختصا في القتل.. معيدا النظر في الصداقة والعائلة وفي معنى البطولة – راكلا 50 ظل حمار – لأنه كما يعلم الجميع، للقيام بعمل جيد ، في بعض الأحيان عليك أن تلطخ يديك.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018