مهرجان المدينة بصفاقس:بوشناق و زياد غرسة والقدود الحلبية في الموعد

(الشروق) ـ مكتب صفاقس

في دورة يمكن وصفها بالإستثنائية، نجحت جمعية مهرجان المدينة بصفاقس من وضع فقرات متنوعة للدورة 22 التي تنطلق يوم يوم 19 ماي القادم ليتواصل الى غاية يوم 10 جوان 2018 متضمنة برمجة ثرية منفتحة على مكونات المجتمع المدني بالجهة.

فقرات الدورة عرضها مدير المهرجان الزميل النوري الشعري مساء أول أمس من خلال ندوة صحفية شفعت بحفل استقبال على شرف الإعلاميين والمساهمين في هذه الدورة التي تنتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية وولاية صفاقس والاذاعة الجهوية

دورة هذا العام تتضمن 31 عرضا متنوعا تنطلق بالفضاء الثقافي محمد الجموسي بسهرة للفنان التونسي “لطفي بوشناق” رفقة الفنان حسن ناجي بمشاركة فرقة المعهد الجهوي للموسيقى بصفاقس, لتختتم يوم 10 جوان بعرس الطبوع للفنان زياد غرسة والفنان الجزائري عباس ريغي والفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو محمد الأسود..

وبين الافتتاح والاختتام، تتضمن برمجة الدورة 22 لرمضان 2018 عديد السهرات الموسيقية والمسرحية والثقافية لعديد الفنانين من ضمنهم نور شيبة وفتحي بن علي ومرشد بوليلة وجمال الشابي ومحرزية الطويل وحسن الدهماني ومريم المذيوب وحنان عبيد ورياض بوراوي وبثينة القلسي والمنشد احمد جلمام وعازف الكمنجة “هلال بن عمر” والقدود الحلبية السورية وغيرهم.

ومع السهرة الشعرية لسعاد بن رحومة ، تتضمن عروض الفن الرابع مسرحية “الاستاذ” انتاج المركب الثقافي محمد الجموسي وإخراج “حاتم الحشيشة” ومسرحية “تهترية” إخراج أمير العيوني ومسرحية “موش موجود” لكريم غربي وغيرها .

وقال مدير المهرجان النوري الشعري أن ما يميز هذه الدورة هو الانفتاح على المجتمع المدني وتشريك عديد الجمعيات وتبني بعضها لعدد من السهرات في إطار دعمها للإبداع التونسي .





راشد شعور