المنتخب الوطني.. علي معلول يلتحق والمدرب «ينقلب» على الخنيسي

أصبحت حظوظ الخنيسي في المونديال صعبة إن لم نقل مستحيلة بناء على كلام مدربه نبيل معلول ليلة أمس الأول في قناة «الزيتونة».

وقال مدرب «النسور» إن مهاجم المنتخب وهدّاف الترجي سيحتاج إلى راحة مُطوّلة نسبيا ما يجعل حظوظه في السفر إلى روسيا شبه معدومة وأكد معلول في السياق ذاته أنه جهّز البدائل وقد يكون من الظّلم «التضحية» بأحد المدعوين لمعسكر المنتخب من أجل عيون طه هذا طبعا في صورة تماثل للشفاء التامّ إثر المُواجهتين الوديتين ضدّ البرتغال وتركيا يومي 28 ماي و1 جوان وذلك في «براغا» و»جنيف».

هذا قبل إعلان القائمة النهائية يوم 4 جوان ثمّ السفر إلى روسيا للإجراء آخر مُواجهة تحضيرية ضدّ الإسبان يوم 9 من الشّهر نفسه.

انقلاب واضح

معلول لم يُرجّح غياب الخنيسي عن النهائيات المُونديالية فحسب بل أنه انتقد تشريكه في مباراة فريقه الاحتفالية أمام شبيبة القيروان والتي تعرّض أثناءها اللاعب إلى إصابة تفرض عليه حسب الإطار الطبي لناديه راحة بـ 21 يوما قبل الخُضوع من جديد إلى الكشوفات.

معلول اعتبر أن ظهور الخنيسي في تلك المقابلة أضرّ به خاصّة أنّها شكلية وكان بوسعه أن يتخلّف عنها ليتعافى بصفة نهائية من الأوجاع التي كان يَشكو منها.

مَوقف معلول من الخنيسي الذي اعتبره في فترة ما المهاجم الأفضل في إفريقيا يَبعث في الحقيقة على الاستغراب خاصّة أن طه يُعدّ من «الكوارجية» الدوليين الذين لم يُساورهم أدنى شك في التواجد في الكأس العالمية لعلاقتهم «العُضوية» مع «الكوتش» الذي لم يتخل عنهم أثناء «أزماتهم» الرياضية والصحية وحتّى خلال «بِطالتهم» الكُروية (نستحضر على سبيل الذّكر لا الحَصر بن شريفية و»البلبولي» وبن عمر والبدوي ومرياح والشعلالي وفخرالدين بن يوسف...).

معلول في الموعد

من المفروض أن يكون علي معلول قد عاد إلى تونس بعد أن كان الأهلي المصري قد وضعه خارج حِساباته بداعي الإصابة وفي رواية أخرى لوجود خلاف غير مُعلن بين الطّرفين.

المُهمّ أن معلول قد يلتحق اليوم بتمارين الفريق الوطني ولاشك في أنه سيحظى بالعناية الطبية والنفسية اللاّزمة ليكون جاهزا لقيادة الجهة اليسرى لدفاع «النّسور».

على دُفعات

سَيجمع المنتخب لاعبيه على دُفاعات. فبعد أن دخلت عناصرنا «المُحترفة» في السعودية في تربّص مصغّر التحق بهم مدافع «السي .آس .آس» ياسين مرياح وقد تتعزّز المجموعة اليوم بعلي معلول هذا في انتظار توافد بقية الأسماء المحلية و»المُحترفة» بعد نهاية التزاماتها.

تَجدر الإشارة إلى أن التربّص الحالي للمنتخب سيكون مفتوحا: أي أن الجامعة تركت الحرية للاعبين المُشاركين بين الإقامة في الفندق بالحمّامات أوالإكتفاء بالتدرّب والبقاء مع عائلاتهم إلى حين اكتمال النّصاب.





سامي حمّاني