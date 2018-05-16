أخبار النادي الافريقي.. بوصبيع يرفض لقاء حمودية والعلمي،والجزيري يفسخ عقده

تحول النادي الإفريقي مساء أمس إلى مدينة جدة السعودية وذلك من أجل المشاركة في الدورة الترشيحية للكأس العربية.

وفد نادي باب الجديد ترأسه مروان حمودية وضم 20 لاعبا هم: سيف الشرفي – غيث اليفرني – بلال العيفة – سليمان كشك - سيف تقا – سامي الهمامي – حمزة العقربي – مختار بلخيثر – علي العابدي – وسام يحيى – غازي العيادي – مهدي الوذرفي – عصام الدخيللي - التيجاني بلعيد – زهير الذوادي – المنوبي الحداد – بلال الخفيفي – ياسين الشماخي – منصور بن عثمان ووجدي الساحلي.

ولم يتمكن الفريق يوم أمس من تسريع الحصول على التأشيرة للثلاثي فيليب أغوسي وجهاد الطرابلسي وإيهاب بوزعنونة نظرا لضيق الوقت فيما يفترض أن ينضموا اليوم أو غدا إلى المجموعة.

ويخوض الأحمر والأبيض ثلاث مباريات في الدورة الترشيحية للكأس العربية الأولى ستجمعه غدا بالفيصلي السعودي ثم سيلاقي الوئام الموريتاني يوم 20 ماي ليختتم مشاركته بالتباري مع النجمة اللبناني يوم 23 ماي.

رباعي بارز يتخلف

لم يتمكن الإطار الفني من الاستفادة من أربع عناصر أساسية حيث تعذر عليه أن يضم كلا من القائد صابر خليفة وأحمد خليل ونيكولاس أوبوكو وفخر الدين الجزيري.

غيابات في الخطوط الثلاثة اختلفت بشأنها الأسباب فبالنسبة لخليفة وخليل فقد فضّلا التواجد في تربص المنتخب الوطني على المشاركة في الدورة الترشيحية للكأس العربية.

خليفة تلقى ترخيصا من نبيل معلول لخوض الدورة الترشيحية لكن اتصالا جرى بينه وبين وديع الجريء صباح أمس انتهى بنقض الاتفاق ليتقرر أن يغادر الإفريقي إلى السعودية دون قائده وهدافه.

أما في ما يتعلق بخليل فإن المفاوضات مع نبيل معلول لم تؤت أكلها ليتقرر بقاؤه في تونس ليعزز صفوف النسور رغم أن الإفريقي قد طلب الانتفاع بلاعبه على الأقل في المباراة الأولى أمام الفيصلي نظرا لأن مجموعة الناخب الوطني لن تكتمل قبل 22 ماي لكن معلول أصرّ على اللاعب فنال مراده.

وبالنسبة لنيكولاس أوبوكو فقد كان نهائي كأس تونس آخر التزام له مع الإفريقي حيث سافر أمس إلى بلاده لتعزيز صفوف المنتخب الغاني.. أما الجزيري فقد أصدرت لجنة النزاعات قرارا بفسخ عقده يوم أمس الأول وبالتالي بات في حل من أي التزام.

عضو غير محايد

كشف ملف فخر الدين الجزيري لدى لجنة النزاعات أن عضو لجنة الانتخابات والفرز أحمد التونسي هو أحد أعضاء اللجنة القانونية للنادي الإفريقي وهو ما يفترض أن ينزع عنه صفة الاستقلالية والحياد.

التونسي ترافع في قضية فخر الدين الجزيري لفائدة النادي الإفريقي وهو تضارب في المصالح يفترض أن يجعل التجريح في استقلاليته أمرا سهلا لأيّ من المرشحين للجلسة العامة الانتخابية.

بقي أن نشير إلى أن الأخبار التي تتحدث عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية غير صحيحة فقد أفادنا الأستاذ غازي مرابط بأن غياب النصاب عن انتخابات 27 ماي لا يؤجل الجلسة سوى ساعة فقط لتنطلق أشغالها مهما كان عدد الناخبين.

قرارات لجنة النزاعات

علاوة عن فسخ عقد فخر الدين الجزيري قررت اللجنة الفيدرالية للنزاعات يوم الاثنين تمكينه من مستحقاته المقدرة بـ97.470 ألف دينار توزيعها 37.500 ألف دينار كأجور بالإضافة إلى 56.470 ألف دينار كمنح إنتاج و500 دينار كأتعاب محاماة وألف دينار معلوم تقاضي و2000 دينار غرامة الفسخ يدفعها النادي الإفريقي لفائدة الجامعة.

من جهة أخرى أصدرت اللجنة في ذات اليوم قرارا بمنح الثلاثي المتكون من وسام يحيى وبلال العيفة وعماد المنياوي مبلغا قدره 771.190 ألف دينار.

وتوزعت المستحقات كالآتي: وسام يحيى 344.615 ألف دينار كمنح إنتاج أما بالنسبة لبلال العيفة فقد قضي لفائدته بالحصول على 60 ألف دينار كأجور غير مستخلصة و281 ألف كمنح إنتاج و1000 دينار كأتعاب تقاضي.

وفي ما يتعلق بعماد المنياوي فقد استصدر حكما يقضي بحصوله على 30 ألف دينار كأجور غير مستخلصة و54.575 كمنح إنتاج.

وبحساب أحكام الملفات الأربعة يكون النادي الإفريقي قد خسر قضايا ستكلف خزينته 868.660 ألف دينار دون اعتبار القضايا المتبقية على غرار النزاع مع الحارس عاطف الدخيلي الذي تم تأجيل البت فيه إلى موعد لاحق.

بوصبيع يرفض حمودية والعلمي

رفض الأب الروحي للنادي الإفريقي حمادي بوصبيع استقبال الرئيس المؤقت مروان حمودية ورئيس الفرع يوسف العلمي صباح أمس عندما تحولا إلى مكتبه مرفوقين بكأس تونس.

بوصبيع كان غاضبا من حمودية والعلمي خصوصا أن المقربين منه أطلعوه على عديد المنشورات الفايسبوكية للكثيرين من المقربين منهما والتي تتضمن شتائم ضده وهو ما جعل قراره يكون راديكاليا.

وفي الحقيقة فإن العلاقة عرفت توترا كبيرا انطلق منذ تصريح حمودية الشهير الذي دعا خلاله كل المتضامنين مع برتران مارشان للحاق به إلى فرنسا وهو ما اعتبره حمادي بوصبيع تصريحا موجها إلى شخصه لتكون القطيعة في الفترة الأخيرة مع التشويه الذي طاله خاصة بعد حادثة الإضراب وما جاء بعده.





محمد عبدلي