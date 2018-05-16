الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار النادي الصفاقسي.. فشل صفقة سوكاري وندوي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. فشل صفقة سوكاري وندوي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

عقدت في نهاية الاسبوع الماضي شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بصفاقس لانتخاب 4 أعضاء من ضمن 12 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي لسوسيوس وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أماني القلسي (262 صوتا) واسكندر التركي (255 صوتا) وحسام كانون (227 صوتا) وفهمي اللومي (224 صوتا) وسيعوض هؤلاء سامي المزغني ومحمد علي الحمامي وسامي بن عياد وعمر شقرون المنتهية فترتهم النيابية وينتظر ان تجتمع الهيئة الجديدة في اقرب الآجال لاختيار رئيس جديدا للهيكل خلفا لعبد العزيز المخلوفي.
لماذا انسحب رئيس سوسيوس؟
بعد رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي اعلن رسميا عن عدم ترشحه مجددا لرئاسة النادي ها هو رئيس هيكل سوسيوس عبد العزيز المخلوفي ينسج على منواله ويقرر الانسحاب من منصبه قبل انتهاء مدته النيابية وقد علل ذلك باسباب مهنية بحتة.
في الماء
كان المدرب السابق للنادي الافريقي برتران مرشان قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع نادي الكويت الكويتي وكان في برنامجه اصطحاب لاعبي النادي الصفاقسي سوكاري وندوي معه بعد اتفاقه مع هيئة الكويت الكويتي لكن الصفقة لم تر النور وتعاقد نادي الكويت مع المدرب السابق للنجم الساحلي هوبار فيلود الشيء الذي أفشل التعاقد مع سوكاري وندوي ما عقد وضعية الأجانب في الفريق باعتبار النادي الصفاقسي مصرا على تسريح هذين اللاعبين لفسح المجال للا يفواري سارج أكا للانضمام للرصيد البشري والاتحاق بمواطنه كواكو كريس في فريق الاكابر.
لومار مصر على الجدي
لم يتصل امس المدرب الفرنسي روجي لومار بهيئة السي آس آس لتوضيح بعض المسائل المعلقة وقد بادر مسؤولو النادي الى الاتصال به وتبين انه مازال متمسكا برضا الجدي ليكون مساعدا له رغم العرض الذي تلقاه هذا الاخير من احدى النوادي السعودية الشيء الذي رفضه النادي الصفاقسي واقترح اسماء اخرى من ضمنها ابن النادي محمد الدو ومع ذلك فقد اكد المسؤول الناصر نجاح في آخر تصريح له ان الاتفاق مع لومار سائر نحو التجسيم بعد ان تم الاتفاق على جميع الجزئيات ماعدا المدرب المساعد في ظل تمسك لومار برضا الجدي.

نورالدين البكوش
تقرؤون أيضا
النجم يواجه الليلة زيسكو الزمبي في سوسة ... الانتصـــــــــــار... لتضميـــــد الجـــــــراح
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تَعدّدت الأسباب والإخفاق واحد في نظر عشّاق «النّجمة الساحلية» التي فقدت البريق المُعتاد وخرجت من سباق...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مخـــاض عسير ... ومرعــي في امتحـــان أخيـــر
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن سقط الفريق أو بالأحرى أسقطوه بالضربة القاضية في الدور النهائي لكأس الجمهورية وانهار النجم برباعية في...
المزيد >>
الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح...
المزيد >>
بعد هزيمة الأهلي أمام «كامبالا سيتي».. البدري يستقيل و«غروس» مرشّح لخلافته
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصبح النادي الأهلي المصري على أعتاب تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق بعد التراجع الكبير والهزيمة المريرة على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. فشل صفقة سوكاري وندوي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

عقدت في نهاية الاسبوع الماضي شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بصفاقس لانتخاب 4 أعضاء من ضمن 12 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي لسوسيوس وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أماني القلسي (262 صوتا) واسكندر التركي (255 صوتا) وحسام كانون (227 صوتا) وفهمي اللومي (224 صوتا) وسيعوض هؤلاء سامي المزغني ومحمد علي الحمامي وسامي بن عياد وعمر شقرون المنتهية فترتهم النيابية وينتظر ان تجتمع الهيئة الجديدة في اقرب الآجال لاختيار رئيس جديدا للهيكل خلفا لعبد العزيز المخلوفي.
لماذا انسحب رئيس سوسيوس؟
بعد رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي اعلن رسميا عن عدم ترشحه مجددا لرئاسة النادي ها هو رئيس هيكل سوسيوس عبد العزيز المخلوفي ينسج على منواله ويقرر الانسحاب من منصبه قبل انتهاء مدته النيابية وقد علل ذلك باسباب مهنية بحتة.
في الماء
كان المدرب السابق للنادي الافريقي برتران مرشان قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع نادي الكويت الكويتي وكان في برنامجه اصطحاب لاعبي النادي الصفاقسي سوكاري وندوي معه بعد اتفاقه مع هيئة الكويت الكويتي لكن الصفقة لم تر النور وتعاقد نادي الكويت مع المدرب السابق للنجم الساحلي هوبار فيلود الشيء الذي أفشل التعاقد مع سوكاري وندوي ما عقد وضعية الأجانب في الفريق باعتبار النادي الصفاقسي مصرا على تسريح هذين اللاعبين لفسح المجال للا يفواري سارج أكا للانضمام للرصيد البشري والاتحاق بمواطنه كواكو كريس في فريق الاكابر.
لومار مصر على الجدي
لم يتصل امس المدرب الفرنسي روجي لومار بهيئة السي آس آس لتوضيح بعض المسائل المعلقة وقد بادر مسؤولو النادي الى الاتصال به وتبين انه مازال متمسكا برضا الجدي ليكون مساعدا له رغم العرض الذي تلقاه هذا الاخير من احدى النوادي السعودية الشيء الذي رفضه النادي الصفاقسي واقترح اسماء اخرى من ضمنها ابن النادي محمد الدو ومع ذلك فقد اكد المسؤول الناصر نجاح في آخر تصريح له ان الاتفاق مع لومار سائر نحو التجسيم بعد ان تم الاتفاق على جميع الجزئيات ماعدا المدرب المساعد في ظل تمسك لومار برضا الجدي.

نورالدين البكوش
تقرؤون أيضا
النجم يواجه الليلة زيسكو الزمبي في سوسة ... الانتصـــــــــــار... لتضميـــــد الجـــــــراح
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تَعدّدت الأسباب والإخفاق واحد في نظر عشّاق «النّجمة الساحلية» التي فقدت البريق المُعتاد وخرجت من سباق...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. مخـــاض عسير ... ومرعــي في امتحـــان أخيـــر
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن سقط الفريق أو بالأحرى أسقطوه بالضربة القاضية في الدور النهائي لكأس الجمهورية وانهار النجم برباعية في...
المزيد >>
الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح...
المزيد >>
بعد هزيمة الأهلي أمام «كامبالا سيتي».. البدري يستقيل و«غروس» مرشّح لخلافته
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصبح النادي الأهلي المصري على أعتاب تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق بعد التراجع الكبير والهزيمة المريرة على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿