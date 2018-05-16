أخبار النادي الصفاقسي.. فشل صفقة سوكاري وندوي

عقدت في نهاية الاسبوع الماضي شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بصفاقس لانتخاب 4 أعضاء من ضمن 12 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي لسوسيوس وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أماني القلسي (262 صوتا) واسكندر التركي (255 صوتا) وحسام كانون (227 صوتا) وفهمي اللومي (224 صوتا) وسيعوض هؤلاء سامي المزغني ومحمد علي الحمامي وسامي بن عياد وعمر شقرون المنتهية فترتهم النيابية وينتظر ان تجتمع الهيئة الجديدة في اقرب الآجال لاختيار رئيس جديدا للهيكل خلفا لعبد العزيز المخلوفي.

لماذا انسحب رئيس سوسيوس؟

بعد رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي اعلن رسميا عن عدم ترشحه مجددا لرئاسة النادي ها هو رئيس هيكل سوسيوس عبد العزيز المخلوفي ينسج على منواله ويقرر الانسحاب من منصبه قبل انتهاء مدته النيابية وقد علل ذلك باسباب مهنية بحتة.

في الماء

كان المدرب السابق للنادي الافريقي برتران مرشان قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع نادي الكويت الكويتي وكان في برنامجه اصطحاب لاعبي النادي الصفاقسي سوكاري وندوي معه بعد اتفاقه مع هيئة الكويت الكويتي لكن الصفقة لم تر النور وتعاقد نادي الكويت مع المدرب السابق للنجم الساحلي هوبار فيلود الشيء الذي أفشل التعاقد مع سوكاري وندوي ما عقد وضعية الأجانب في الفريق باعتبار النادي الصفاقسي مصرا على تسريح هذين اللاعبين لفسح المجال للا يفواري سارج أكا للانضمام للرصيد البشري والاتحاق بمواطنه كواكو كريس في فريق الاكابر.

لومار مصر على الجدي

لم يتصل امس المدرب الفرنسي روجي لومار بهيئة السي آس آس لتوضيح بعض المسائل المعلقة وقد بادر مسؤولو النادي الى الاتصال به وتبين انه مازال متمسكا برضا الجدي ليكون مساعدا له رغم العرض الذي تلقاه هذا الاخير من احدى النوادي السعودية الشيء الذي رفضه النادي الصفاقسي واقترح اسماء اخرى من ضمنها ابن النادي محمد الدو ومع ذلك فقد اكد المسؤول الناصر نجاح في آخر تصريح له ان الاتفاق مع لومار سائر نحو التجسيم بعد ان تم الاتفاق على جميع الجزئيات ماعدا المدرب المساعد في ظل تمسك لومار برضا الجدي.





نورالدين البكوش