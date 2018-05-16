أخبار النادي الصفاقسي.. فشل صفقة سوكاري وندوي

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عقدت في نهاية الاسبوع الماضي شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بصفاقس لانتخاب 4 أعضاء من ضمن 12 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي لسوسيوس وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أماني القلسي (262 صوتا) واسكندر التركي (255 صوتا) وحسام كانون (227 صوتا) وفهمي اللومي (224 صوتا) وسيعوض هؤلاء سامي المزغني ومحمد علي الحمامي وسامي بن عياد وعمر شقرون المنتهية فترتهم النيابية وينتظر ان تجتمع الهيئة الجديدة في اقرب الآجال لاختيار رئيس جديدا للهيكل خلفا لعبد العزيز المخلوفي.
لماذا انسحب رئيس سوسيوس؟
بعد رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي اعلن رسميا عن عدم ترشحه مجددا لرئاسة النادي ها هو رئيس هيكل سوسيوس عبد العزيز المخلوفي ينسج على منواله ويقرر الانسحاب من منصبه قبل انتهاء مدته النيابية وقد علل ذلك باسباب مهنية بحتة.
في الماء
كان المدرب السابق للنادي الافريقي برتران مرشان قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع نادي الكويت الكويتي وكان في برنامجه اصطحاب لاعبي النادي الصفاقسي سوكاري وندوي معه بعد اتفاقه مع هيئة الكويت الكويتي لكن الصفقة لم تر النور وتعاقد نادي الكويت مع المدرب السابق للنجم الساحلي هوبار فيلود الشيء الذي أفشل التعاقد مع سوكاري وندوي ما عقد وضعية الأجانب في الفريق باعتبار النادي الصفاقسي مصرا على تسريح هذين اللاعبين لفسح المجال للا يفواري سارج أكا للانضمام للرصيد البشري والاتحاق بمواطنه كواكو كريس في فريق الاكابر.
لومار مصر على الجدي
لم يتصل امس المدرب الفرنسي روجي لومار بهيئة السي آس آس لتوضيح بعض المسائل المعلقة وقد بادر مسؤولو النادي الى الاتصال به وتبين انه مازال متمسكا برضا الجدي ليكون مساعدا له رغم العرض الذي تلقاه هذا الاخير من احدى النوادي السعودية الشيء الذي رفضه النادي الصفاقسي واقترح اسماء اخرى من ضمنها ابن النادي محمد الدو ومع ذلك فقد اكد المسؤول الناصر نجاح في آخر تصريح له ان الاتفاق مع لومار سائر نحو التجسيم بعد ان تم الاتفاق على جميع الجزئيات ماعدا المدرب المساعد في ظل تمسك لومار برضا الجدي.
عقدت في نهاية الاسبوع الماضي شبكة سوسيوس جلستها العامة الانتخابية باحد النزل بصفاقس لانتخاب 4 أعضاء من ضمن 12 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي لسوسيوس وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أماني القلسي (262 صوتا) واسكندر التركي (255 صوتا) وحسام كانون (227 صوتا) وفهمي اللومي (224 صوتا) وسيعوض هؤلاء سامي المزغني ومحمد علي الحمامي وسامي بن عياد وعمر شقرون المنتهية فترتهم النيابية وينتظر ان تجتمع الهيئة الجديدة في اقرب الآجال لاختيار رئيس جديدا للهيكل خلفا لعبد العزيز المخلوفي.
لماذا انسحب رئيس سوسيوس؟
بعد رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم الذي اعلن رسميا عن عدم ترشحه مجددا لرئاسة النادي ها هو رئيس هيكل سوسيوس عبد العزيز المخلوفي ينسج على منواله ويقرر الانسحاب من منصبه قبل انتهاء مدته النيابية وقد علل ذلك باسباب مهنية بحتة.
في الماء
كان المدرب السابق للنادي الافريقي برتران مرشان قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع نادي الكويت الكويتي وكان في برنامجه اصطحاب لاعبي النادي الصفاقسي سوكاري وندوي معه بعد اتفاقه مع هيئة الكويت الكويتي لكن الصفقة لم تر النور وتعاقد نادي الكويت مع المدرب السابق للنجم الساحلي هوبار فيلود الشيء الذي أفشل التعاقد مع سوكاري وندوي ما عقد وضعية الأجانب في الفريق باعتبار النادي الصفاقسي مصرا على تسريح هذين اللاعبين لفسح المجال للا يفواري سارج أكا للانضمام للرصيد البشري والاتحاق بمواطنه كواكو كريس في فريق الاكابر.
لومار مصر على الجدي
لم يتصل امس المدرب الفرنسي روجي لومار بهيئة السي آس آس لتوضيح بعض المسائل المعلقة وقد بادر مسؤولو النادي الى الاتصال به وتبين انه مازال متمسكا برضا الجدي ليكون مساعدا له رغم العرض الذي تلقاه هذا الاخير من احدى النوادي السعودية الشيء الذي رفضه النادي الصفاقسي واقترح اسماء اخرى من ضمنها ابن النادي محمد الدو ومع ذلك فقد اكد المسؤول الناصر نجاح في آخر تصريح له ان الاتفاق مع لومار سائر نحو التجسيم بعد ان تم الاتفاق على جميع الجزئيات ماعدا المدرب المساعد في ظل تمسك لومار برضا الجدي.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018