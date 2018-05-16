بعد هزيمة الأهلي أمام «كامبالا سيتي».. البدري يستقيل و«غروس» مرشّح لخلافته

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أصبح النادي الأهلي المصري على أعتاب تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق بعد التراجع الكبير والهزيمة المريرة على يد كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت إدارة الفريق قد قبلت أمس استقالته وبدأت البحث عن البديل.

ودخل السويسري كريستيان غروس المدرب السابق لأهلي جدة السعودي والذي كان على وشك التعاقد مع نادي الزمالك المصري في دائرة الترشيحات لقيادة الأهلي.