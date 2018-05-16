سيدي بوزيد:جلمـــــــة:اضـــــراب عـــــام وتهديــــــــد بالتصعيــــــد

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عاشت امس مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد على وقع الاضراب العام الذي دعا إليه المجلس المحلي للشغل على اثر تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة وما نتج عن ذلك من مواجهات عنيفة تواصلت الى ساعات متأخرة من يوم الاثنين.
سيدي بوزيد ـ الشروق:
الاضراب العام اغلقت خلاله جميع المؤسسات العمومية باستثناء المستشفى وتعطلت كذلك الامتحانات والدروس بالمؤسسات التربوية.وقد تجددت المواجهات بين الوحدات الامنية والمحتجين قبل ان يعود الهدوء تدريجيا بعد انسحاب اعوان الحرس الوطني.
مسيرة..
وقد نظم عدد كبير من اهالي جلمة مسيرة احتجاجية منددين بما اعتبروه استعمالا مفرطا للقوة من قبل الوحدات الامنية الذي نتج عنه تسجيل اصابات في صفوف المواطنين وصفت بعضها بالخطيرة وعبروا كذلك عن تمسكهم بعدم ربط بئر السوايبية نظرا لكونها تهدد المائدة المائية خاصة وأن مدينة جلمة تشهد نقصا حادا في الماء الصالح للشرب مقابل نية السلط توجيه الماء الى مدن أخرى وهو الامر الذي دفع باهالي جلمة الى التمسك بعدم ربط البئر والاحتجاج على الاجراء الذي تم اتخاذه بالربط باستعمال القوة العامة.
ايقاف الربط
تحول عدد كبير من اهالي جلمة الى منطقة السوايبية اين طالبوا بضرورة ايقاف اشغال الربط والعودة الى الحوار بين المعترضين والسلط المحلية والجهوية رافعين شعار "ديقاج" في وجه الوحدات الامنية المتمركزة بالقرب من البئر ومنددين بالتعامل الامني معهم.
وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الازهر قمودي انه وبعد مفاوضات واتصالات بين المنظمة الشغيلة ووالي الجهة ووزارة الفلاحة وكذلك الامين العام المساعد للمركزية النقابية بوعلي المباركي تم التوصل إلى ايقاف اشغال الربط والعودة الى الحوار بين الاهالي والسلط للنظر في المطالب المقترحة من قبل المتساكنين.
من جهته الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اثناء تواجده بمدينة جلمة رفقة القيادي في الجبهة زهير حمدي ندد بما اعتبره استعمالا مفرطا للقوة ضد المحتجين وقمعهم وهم الذين يطالبون بحقهم في الماء قبل ان يتم نقله إلى المدن الاخرى وان من حق الأهالي التعبير عن ارائهم بكل حرية.
وقال الهمامي انه وقعت شيطنة اهالي جلمة باعتبار أن مطلبهم يتمثل اساسا في توفير الماء الصالح للشرب بما ان هناك 500 عائلة في احياء المدينة تعاني العطش وقدمت طلبا للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه زيادة على كون هذا البئر يهدد المائدة المائية والابار المتواجدة في المنطقة.
كما نظم الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد وقفة مساندة لأهالي جلمة وعبروا عن تضامنهم المطلق مع الاهالي منددين باستعمال القوة في مواجهة تحركاتهم.
عاشت امس مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد على وقع الاضراب العام الذي دعا إليه المجلس المحلي للشغل على اثر تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة وما نتج عن ذلك من مواجهات عنيفة تواصلت الى ساعات متأخرة من يوم الاثنين.
سيدي بوزيد ـ الشروق:
الاضراب العام اغلقت خلاله جميع المؤسسات العمومية باستثناء المستشفى وتعطلت كذلك الامتحانات والدروس بالمؤسسات التربوية.وقد تجددت المواجهات بين الوحدات الامنية والمحتجين قبل ان يعود الهدوء تدريجيا بعد انسحاب اعوان الحرس الوطني.
مسيرة..
وقد نظم عدد كبير من اهالي جلمة مسيرة احتجاجية منددين بما اعتبروه استعمالا مفرطا للقوة من قبل الوحدات الامنية الذي نتج عنه تسجيل اصابات في صفوف المواطنين وصفت بعضها بالخطيرة وعبروا كذلك عن تمسكهم بعدم ربط بئر السوايبية نظرا لكونها تهدد المائدة المائية خاصة وأن مدينة جلمة تشهد نقصا حادا في الماء الصالح للشرب مقابل نية السلط توجيه الماء الى مدن أخرى وهو الامر الذي دفع باهالي جلمة الى التمسك بعدم ربط البئر والاحتجاج على الاجراء الذي تم اتخاذه بالربط باستعمال القوة العامة.
ايقاف الربط
تحول عدد كبير من اهالي جلمة الى منطقة السوايبية اين طالبوا بضرورة ايقاف اشغال الربط والعودة الى الحوار بين المعترضين والسلط المحلية والجهوية رافعين شعار "ديقاج" في وجه الوحدات الامنية المتمركزة بالقرب من البئر ومنددين بالتعامل الامني معهم.
وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الازهر قمودي انه وبعد مفاوضات واتصالات بين المنظمة الشغيلة ووالي الجهة ووزارة الفلاحة وكذلك الامين العام المساعد للمركزية النقابية بوعلي المباركي تم التوصل إلى ايقاف اشغال الربط والعودة الى الحوار بين الاهالي والسلط للنظر في المطالب المقترحة من قبل المتساكنين.
من جهته الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اثناء تواجده بمدينة جلمة رفقة القيادي في الجبهة زهير حمدي ندد بما اعتبره استعمالا مفرطا للقوة ضد المحتجين وقمعهم وهم الذين يطالبون بحقهم في الماء قبل ان يتم نقله إلى المدن الاخرى وان من حق الأهالي التعبير عن ارائهم بكل حرية.
وقال الهمامي انه وقعت شيطنة اهالي جلمة باعتبار أن مطلبهم يتمثل اساسا في توفير الماء الصالح للشرب بما ان هناك 500 عائلة في احياء المدينة تعاني العطش وقدمت طلبا للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه زيادة على كون هذا البئر يهدد المائدة المائية والابار المتواجدة في المنطقة.
كما نظم الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد وقفة مساندة لأهالي جلمة وعبروا عن تضامنهم المطلق مع الاهالي منددين باستعمال القوة في مواجهة تحركاتهم.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
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-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
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-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
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18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
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-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
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