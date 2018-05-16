سيدي بوزيد:جلمـــــــة:اضـــــراب عـــــام وتهديــــــــد بالتصعيــــــد

عاشت امس مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد على وقع الاضراب العام الذي دعا إليه المجلس المحلي للشغل على اثر تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة وما نتج عن ذلك من مواجهات عنيفة تواصلت الى ساعات متأخرة من يوم الاثنين.

سيدي بوزيد ـ الشروق:

الاضراب العام اغلقت خلاله جميع المؤسسات العمومية باستثناء المستشفى وتعطلت كذلك الامتحانات والدروس بالمؤسسات التربوية.وقد تجددت المواجهات بين الوحدات الامنية والمحتجين قبل ان يعود الهدوء تدريجيا بعد انسحاب اعوان الحرس الوطني.

مسيرة..

وقد نظم عدد كبير من اهالي جلمة مسيرة احتجاجية منددين بما اعتبروه استعمالا مفرطا للقوة من قبل الوحدات الامنية الذي نتج عنه تسجيل اصابات في صفوف المواطنين وصفت بعضها بالخطيرة وعبروا كذلك عن تمسكهم بعدم ربط بئر السوايبية نظرا لكونها تهدد المائدة المائية خاصة وأن مدينة جلمة تشهد نقصا حادا في الماء الصالح للشرب مقابل نية السلط توجيه الماء الى مدن أخرى وهو الامر الذي دفع باهالي جلمة الى التمسك بعدم ربط البئر والاحتجاج على الاجراء الذي تم اتخاذه بالربط باستعمال القوة العامة.

ايقاف الربط

تحول عدد كبير من اهالي جلمة الى منطقة السوايبية اين طالبوا بضرورة ايقاف اشغال الربط والعودة الى الحوار بين المعترضين والسلط المحلية والجهوية رافعين شعار "ديقاج" في وجه الوحدات الامنية المتمركزة بالقرب من البئر ومنددين بالتعامل الامني معهم.

وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الازهر قمودي انه وبعد مفاوضات واتصالات بين المنظمة الشغيلة ووالي الجهة ووزارة الفلاحة وكذلك الامين العام المساعد للمركزية النقابية بوعلي المباركي تم التوصل إلى ايقاف اشغال الربط والعودة الى الحوار بين الاهالي والسلط للنظر في المطالب المقترحة من قبل المتساكنين.

من جهته الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اثناء تواجده بمدينة جلمة رفقة القيادي في الجبهة زهير حمدي ندد بما اعتبره استعمالا مفرطا للقوة ضد المحتجين وقمعهم وهم الذين يطالبون بحقهم في الماء قبل ان يتم نقله إلى المدن الاخرى وان من حق الأهالي التعبير عن ارائهم بكل حرية.

وقال الهمامي انه وقعت شيطنة اهالي جلمة باعتبار أن مطلبهم يتمثل اساسا في توفير الماء الصالح للشرب بما ان هناك 500 عائلة في احياء المدينة تعاني العطش وقدمت طلبا للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه زيادة على كون هذا البئر يهدد المائدة المائية والابار المتواجدة في المنطقة.

كما نظم الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد وقفة مساندة لأهالي جلمة وعبروا عن تضامنهم المطلق مع الاهالي منددين باستعمال القوة في مواجهة تحركاتهم.





قيس عماري