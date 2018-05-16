الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة

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انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 3 لولا التدخل غير الشرعي للمدافع البوتسواني والذي رفض على إثره الحكم الأثيوبي الإعلان عن ضربة جزاء لا غبار عليها لفائدة فريق باب سويقة.
بعدها بـ7 دقائق أضاع الذوادي فرصة سانحة إثر كرة ثابتة من شمام حيث مرت رأسيته جانبية.
الترجي واصل ضغطه ومرة أخرى يكون التجسيم مفقودا لما انفرد بلال الماجري بحارس «تاونشيب» حيث تصدّى الأخير بنجاح لتصويبته الضعيفة (دق16).
الكرة أنصفت الترجي في الدقيقة 26 لما سجل البلايلي الهدف الأول مستغلا ارتباكا في الدفاع البوتسواني بعد توزيعة من منصر وتسديدة قوية استقرت في الناحية اليمنى لشباك تاونشيب.
رد فعل الفريق البوتسواني كان محتشما في غياب الحلول الفردية والجماعية وبالتالي لم تشكل عملياته أي خطورة على مرمى بن شريفية وفي المقابل كانت كل عمليات الترجي تنبئ باهتزاز الشباك مجدّدا وخصوصا عن طريق البلايلي الذي لم تكن كرته مؤطرة (دق35).
السيطرة الترجية لم تسمح مع ذلك للفريق بتعزيز تقدمه بل العكس هو الذي حدث فقد استغل «تاونشيب» كرة ثابتة ليعدّل النتيجة بعد تصويبة من «بوي» غيّر اتجاهها الذوادي مغالطا بها بن شريفية (دق41).
وعلى نتيجة التعادل انتهى الشوط الأول.
البدري بملاحظة رائع
لم يتأخّر الترجي كثيرا في تدارك الهدف الذي سجله البوتسوانيون فمنذ الدقيقة الأولى للشوط الثاني تمكن البدري بتسديدة قوية من مضاعفة النتيجة (2ـ1).
بعدها أتيحت فرصة التعديل لموروزي مهاجم «تاونشيب» عقب هفوة فادحة من شمام وكرته جانبية (دق55) ورد الترجي عن طريق البلايلي والحارس البوتسواني يتصدى (دق56).
المشاكل الدفاعية للترجي تواصلت وكادت تكلّف الفريق قبول هدف في الدقيقة 66 لولا يقظة بن شريفية.
بعدها بـ3 دقائق كان البدري قادرا على تسجيل الهدف الثالث وإراحة زملائه لكنه عجز عن التجسيم رغم وجوده وجها لوجه مع الحارس البوتسواني.
مسلسل إهدار الفرص استمرّ بإضاعة الماجري كرة على طبق من البلايلي مسددا في يدي حارس «تاونشيب» (دق76).
الماجري كفّر عن ذنبه في الدقيقة 79 لما سجل الهدف الثالث بعد تمريرة رأسية من أنيس البدري.
البدري تمكّن في الدقيقة 90 من إضافة الهدف الرابع بطريقة رائعة حيث تخلّص من 4 مدافعين وسدّد بقوّة في الزاوية البعيدة مغالطا حارس «تاونشيب».
وهكذا انتهى اللقاء بفوز عريض للترجي لا يحجب في الواقع النقائص وخصوصا على الصعيد الدفاعي وما على الفريق إلا إصلاح الثغرات قبل العودة إلى المنافسات.
تشكيلة الترجي:
بن شريفية ـ الدربالي ـ الربيع ـ شمام ـ الذوادي ـ كوم ـ كوليبالي (الشعلالي) ـ منصر (بقير) ـ البدري ـ البلايلي ـ الماجري (بالصغير).
انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 3 لولا التدخل غير الشرعي للمدافع البوتسواني والذي رفض على إثره الحكم الأثيوبي الإعلان عن ضربة جزاء لا غبار عليها لفائدة فريق باب سويقة.
بعدها بـ7 دقائق أضاع الذوادي فرصة سانحة إثر كرة ثابتة من شمام حيث مرت رأسيته جانبية.
الترجي واصل ضغطه ومرة أخرى يكون التجسيم مفقودا لما انفرد بلال الماجري بحارس «تاونشيب» حيث تصدّى الأخير بنجاح لتصويبته الضعيفة (دق16).
الكرة أنصفت الترجي في الدقيقة 26 لما سجل البلايلي الهدف الأول مستغلا ارتباكا في الدفاع البوتسواني بعد توزيعة من منصر وتسديدة قوية استقرت في الناحية اليمنى لشباك تاونشيب.
رد فعل الفريق البوتسواني كان محتشما في غياب الحلول الفردية والجماعية وبالتالي لم تشكل عملياته أي خطورة على مرمى بن شريفية وفي المقابل كانت كل عمليات الترجي تنبئ باهتزاز الشباك مجدّدا وخصوصا عن طريق البلايلي الذي لم تكن كرته مؤطرة (دق35).
السيطرة الترجية لم تسمح مع ذلك للفريق بتعزيز تقدمه بل العكس هو الذي حدث فقد استغل «تاونشيب» كرة ثابتة ليعدّل النتيجة بعد تصويبة من «بوي» غيّر اتجاهها الذوادي مغالطا بها بن شريفية (دق41).
وعلى نتيجة التعادل انتهى الشوط الأول.
البدري بملاحظة رائع
لم يتأخّر الترجي كثيرا في تدارك الهدف الذي سجله البوتسوانيون فمنذ الدقيقة الأولى للشوط الثاني تمكن البدري بتسديدة قوية من مضاعفة النتيجة (2ـ1).
بعدها أتيحت فرصة التعديل لموروزي مهاجم «تاونشيب» عقب هفوة فادحة من شمام وكرته جانبية (دق55) ورد الترجي عن طريق البلايلي والحارس البوتسواني يتصدى (دق56).
المشاكل الدفاعية للترجي تواصلت وكادت تكلّف الفريق قبول هدف في الدقيقة 66 لولا يقظة بن شريفية.
بعدها بـ3 دقائق كان البدري قادرا على تسجيل الهدف الثالث وإراحة زملائه لكنه عجز عن التجسيم رغم وجوده وجها لوجه مع الحارس البوتسواني.
مسلسل إهدار الفرص استمرّ بإضاعة الماجري كرة على طبق من البلايلي مسددا في يدي حارس «تاونشيب» (دق76).
الماجري كفّر عن ذنبه في الدقيقة 79 لما سجل الهدف الثالث بعد تمريرة رأسية من أنيس البدري.
البدري تمكّن في الدقيقة 90 من إضافة الهدف الرابع بطريقة رائعة حيث تخلّص من 4 مدافعين وسدّد بقوّة في الزاوية البعيدة مغالطا حارس «تاونشيب».
وهكذا انتهى اللقاء بفوز عريض للترجي لا يحجب في الواقع النقائص وخصوصا على الصعيد الدفاعي وما على الفريق إلا إصلاح الثغرات قبل العودة إلى المنافسات.
تشكيلة الترجي:
بن شريفية ـ الدربالي ـ الربيع ـ شمام ـ الذوادي ـ كوم ـ كوليبالي (الشعلالي) ـ منصر (بقير) ـ البدري ـ البلايلي ـ الماجري (بالصغير).
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018