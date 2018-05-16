الترجي يهزم «تاونشيب» (4ـ1) .. الصــدارة... عن جــدارة

انطلاقة اللقاء كانت قوية جدا من جانب الترجي وبعد محاولة أولى عن طريق الماجري كان البلايلي أمام فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 3 لولا التدخل غير الشرعي للمدافع البوتسواني والذي رفض على إثره الحكم الأثيوبي الإعلان عن ضربة جزاء لا غبار عليها لفائدة فريق باب سويقة.

بعدها بـ7 دقائق أضاع الذوادي فرصة سانحة إثر كرة ثابتة من شمام حيث مرت رأسيته جانبية.

الترجي واصل ضغطه ومرة أخرى يكون التجسيم مفقودا لما انفرد بلال الماجري بحارس «تاونشيب» حيث تصدّى الأخير بنجاح لتصويبته الضعيفة (دق16).

الكرة أنصفت الترجي في الدقيقة 26 لما سجل البلايلي الهدف الأول مستغلا ارتباكا في الدفاع البوتسواني بعد توزيعة من منصر وتسديدة قوية استقرت في الناحية اليمنى لشباك تاونشيب.

رد فعل الفريق البوتسواني كان محتشما في غياب الحلول الفردية والجماعية وبالتالي لم تشكل عملياته أي خطورة على مرمى بن شريفية وفي المقابل كانت كل عمليات الترجي تنبئ باهتزاز الشباك مجدّدا وخصوصا عن طريق البلايلي الذي لم تكن كرته مؤطرة (دق35).

السيطرة الترجية لم تسمح مع ذلك للفريق بتعزيز تقدمه بل العكس هو الذي حدث فقد استغل «تاونشيب» كرة ثابتة ليعدّل النتيجة بعد تصويبة من «بوي» غيّر اتجاهها الذوادي مغالطا بها بن شريفية (دق41).

وعلى نتيجة التعادل انتهى الشوط الأول.

البدري بملاحظة رائع

لم يتأخّر الترجي كثيرا في تدارك الهدف الذي سجله البوتسوانيون فمنذ الدقيقة الأولى للشوط الثاني تمكن البدري بتسديدة قوية من مضاعفة النتيجة (2ـ1).

بعدها أتيحت فرصة التعديل لموروزي مهاجم «تاونشيب» عقب هفوة فادحة من شمام وكرته جانبية (دق55) ورد الترجي عن طريق البلايلي والحارس البوتسواني يتصدى (دق56).

المشاكل الدفاعية للترجي تواصلت وكادت تكلّف الفريق قبول هدف في الدقيقة 66 لولا يقظة بن شريفية.

بعدها بـ3 دقائق كان البدري قادرا على تسجيل الهدف الثالث وإراحة زملائه لكنه عجز عن التجسيم رغم وجوده وجها لوجه مع الحارس البوتسواني.

مسلسل إهدار الفرص استمرّ بإضاعة الماجري كرة على طبق من البلايلي مسددا في يدي حارس «تاونشيب» (دق76).

الماجري كفّر عن ذنبه في الدقيقة 79 لما سجل الهدف الثالث بعد تمريرة رأسية من أنيس البدري.

البدري تمكّن في الدقيقة 90 من إضافة الهدف الرابع بطريقة رائعة حيث تخلّص من 4 مدافعين وسدّد بقوّة في الزاوية البعيدة مغالطا حارس «تاونشيب».

وهكذا انتهى اللقاء بفوز عريض للترجي لا يحجب في الواقع النقائص وخصوصا على الصعيد الدفاعي وما على الفريق إلا إصلاح الثغرات قبل العودة إلى المنافسات.

تشكيلة الترجي:

بن شريفية ـ الدربالي ـ الربيع ـ شمام ـ الذوادي ـ كوم ـ كوليبالي (الشعلالي) ـ منصر (بقير) ـ البدري ـ البلايلي ـ الماجري (بالصغير).