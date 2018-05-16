بسبب البطاطا المستوردة:فلاحــــو الميــدة يطلقــــــون صيحـــــــة فــــــزع

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مكتب نابل ـ الشروق:
تشهد مناطق الإنتاج الفلاحي بالوطن القبلي إنتاجا وفيرا للبطاطا الفصلية وقد تكبد الفلاحون خسائر كبرى في مستوى الترويج بأسواق الجملة وتراوحت الأسعار في المعدل ما بين 350مليما و400 مليم في حين بلغت كلفة الإنتاج 473 مليما وقد انتاب الفلاحون المنتجون القلق تجاه ترويج إنتاجهم بسبب تغريق السوق بالبطاطا المستوردة مما تسبب في تدهور مردوديتهم الاقتصادية.
وقد أكد الفلاح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري للشروق أن كلفة الإنتاج في الهكتار الواحد بلغت هذا الموسم معدل 14.640دينارا.وتقدر طاقة الإنتاجية في الهكتار معدل مابين 20و25 طن. وتوجه عماد الدريدي بنداء استغاثة إلى المجمع المهني المشترك للخضر بمؤازرة الفلاحين ووضع حد للخسائر التي يتكبدها الفلاحون ومعظمهم من الصغار وذلك بالإسراع بفتح وحدات التبريد وانطلاق عمليات الخزن المبرد لانتاج البطاطا الفصلية لهذه السنة وتحسيس المخزنين الخواص بالالتزام بالسعر المرجعي المحدد لقبول الإنتاج وهو في سقف 620مليم. وساهم الفلاحون في توفير بطاطا للموسم الفصلي بكميات كبرى وذلك لتمكين المستهلكين من التزود بها خلال الذروة خاصة في شهر رمضان بأسعار معتدلة تراعي مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد السواء. وبيّن المتحدّث ان الكمية المستوردة أخيرا من البطاطا اثرت على ترويج المنتوج المحلي مما تسبب في تدهور مردودية الفلاحين مع ارتفاع مشط لكلفة الإنتاج. وقد بلغت المساحة المنجزة للبطاطا الفصلية خلال هذا الموسم 4100هكتار تتوزع على معتمديات قربة والميدة ومنزل تميم وقليبية وحمام الاغزاز والهوارية وتاكلسة وسليمان.
مكتب نابل ـ الشروق:
تشهد مناطق الإنتاج الفلاحي بالوطن القبلي إنتاجا وفيرا للبطاطا الفصلية وقد تكبد الفلاحون خسائر كبرى في مستوى الترويج بأسواق الجملة وتراوحت الأسعار في المعدل ما بين 350مليما و400 مليم في حين بلغت كلفة الإنتاج 473 مليما وقد انتاب الفلاحون المنتجون القلق تجاه ترويج إنتاجهم بسبب تغريق السوق بالبطاطا المستوردة مما تسبب في تدهور مردوديتهم الاقتصادية.
وقد أكد الفلاح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري للشروق أن كلفة الإنتاج في الهكتار الواحد بلغت هذا الموسم معدل 14.640دينارا.وتقدر طاقة الإنتاجية في الهكتار معدل مابين 20و25 طن. وتوجه عماد الدريدي بنداء استغاثة إلى المجمع المهني المشترك للخضر بمؤازرة الفلاحين ووضع حد للخسائر التي يتكبدها الفلاحون ومعظمهم من الصغار وذلك بالإسراع بفتح وحدات التبريد وانطلاق عمليات الخزن المبرد لانتاج البطاطا الفصلية لهذه السنة وتحسيس المخزنين الخواص بالالتزام بالسعر المرجعي المحدد لقبول الإنتاج وهو في سقف 620مليم. وساهم الفلاحون في توفير بطاطا للموسم الفصلي بكميات كبرى وذلك لتمكين المستهلكين من التزود بها خلال الذروة خاصة في شهر رمضان بأسعار معتدلة تراعي مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد السواء. وبيّن المتحدّث ان الكمية المستوردة أخيرا من البطاطا اثرت على ترويج المنتوج المحلي مما تسبب في تدهور مردودية الفلاحين مع ارتفاع مشط لكلفة الإنتاج. وقد بلغت المساحة المنجزة للبطاطا الفصلية خلال هذا الموسم 4100هكتار تتوزع على معتمديات قربة والميدة ومنزل تميم وقليبية وحمام الاغزاز والهوارية وتاكلسة وسليمان.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018