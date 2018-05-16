بسبب البطاطا المستوردة:فلاحــــو الميــدة يطلقــــــون صيحـــــــة فــــــزع

مكتب نابل ـ الشروق:

تشهد مناطق الإنتاج الفلاحي بالوطن القبلي إنتاجا وفيرا للبطاطا الفصلية وقد تكبد الفلاحون خسائر كبرى في مستوى الترويج بأسواق الجملة وتراوحت الأسعار في المعدل ما بين 350مليما و400 مليم في حين بلغت كلفة الإنتاج 473 مليما وقد انتاب الفلاحون المنتجون القلق تجاه ترويج إنتاجهم بسبب تغريق السوق بالبطاطا المستوردة مما تسبب في تدهور مردوديتهم الاقتصادية.

وقد أكد الفلاح عماد الدريدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري للشروق أن كلفة الإنتاج في الهكتار الواحد بلغت هذا الموسم معدل 14.640دينارا.وتقدر طاقة الإنتاجية في الهكتار معدل مابين 20و25 طن. وتوجه عماد الدريدي بنداء استغاثة إلى المجمع المهني المشترك للخضر بمؤازرة الفلاحين ووضع حد للخسائر التي يتكبدها الفلاحون ومعظمهم من الصغار وذلك بالإسراع بفتح وحدات التبريد وانطلاق عمليات الخزن المبرد لانتاج البطاطا الفصلية لهذه السنة وتحسيس المخزنين الخواص بالالتزام بالسعر المرجعي المحدد لقبول الإنتاج وهو في سقف 620مليم. وساهم الفلاحون في توفير بطاطا للموسم الفصلي بكميات كبرى وذلك لتمكين المستهلكين من التزود بها خلال الذروة خاصة في شهر رمضان بأسعار معتدلة تراعي مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد السواء. وبيّن المتحدّث ان الكمية المستوردة أخيرا من البطاطا اثرت على ترويج المنتوج المحلي مما تسبب في تدهور مردودية الفلاحين مع ارتفاع مشط لكلفة الإنتاج. وقد بلغت المساحة المنجزة للبطاطا الفصلية خلال هذا الموسم 4100هكتار تتوزع على معتمديات قربة والميدة ومنزل تميم وقليبية وحمام الاغزاز والهوارية وتاكلسة وسليمان.





المنصف الدايخ