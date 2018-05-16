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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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القصرين:بعد أن تنكرت لها السلطات الجهوية:عائلة بأكملها «مُهملة» في دار الشباب
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شروق الجهات
القصرين:بعد أن تنكرت لها السلطات الجهوية:عائلة بأكملها «مُهملة» في دار الشباب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

وعدتها السلطات الجهوية بالتكفل بمصاريف أفراد عائلتها المتكونة من 3 أبناء كلهم يزاولون تعليمهم، البنت الكبرى 21 سنة تواصل تعليمها في مدرسة خاصة متخصصة في علوم التمريض وطفل الـ16 سنة – المريض بالقلب والذي يستوجب إجراء عملية جراحية - يقطع يوميا قرابة الأربعة كيلومترات مشيا على الأقدام من دار الشباب التي ألقوها فيها إلى معهد حي الزهور، والطفلة الصغيرة ذات 5 سنوات تلازم والدتها في غرفة صغيرة في دار الشباب. إنها المطلقة وردة رحيمي أصيلة حي الزهور التي ضاقت بها الدنيا بعد أن غادرت محل سكنى خالتها التي كانت تأويها في ظل افتقارها لمنزل نتيجة خلاف جدّ بينهما حسب تصريحها واتجهت إلى مقر الولاية علها تظفر بمساعدة السلطات الجهوية خاصة وأنها مريضة بالسكري الذي تسبب في قطع الجزء الأمامي من إحدى ساقيها، وجدت وردة التجاوب في البداية من السلطات الجهوية وتحصلت على وعد بحل مشكلتها في السكن والتكفل بمصاريف دراسة ابنتها وتم إيواؤها غرفة في دار الشباب بصفةمؤقتة، غير أن السلطات الجهوية تنكرت لها وتجاهلتها – حسب تصريحها - لتبقى ملقاة في دار الشباب، فلم تجد المسكينة غير جريدة الشروق لشرح وضعيتها راجية من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها خاصة وأنها على أبواب شهر رمضان المعظم، كما توجه رسالة إلى السلطات المعنية بالتدخل وتمكينها من مأوى خاصة وأن المساكن الاجتماعية في تقسيم لوز العيفة جاهزة وبإمكانها التمتع بمنزل يأوي صغارها.

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شروق الجهات
القصرين:بعد أن تنكرت لها السلطات الجهوية:عائلة بأكملها «مُهملة» في دار الشباب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

وعدتها السلطات الجهوية بالتكفل بمصاريف أفراد عائلتها المتكونة من 3 أبناء كلهم يزاولون تعليمهم، البنت الكبرى 21 سنة تواصل تعليمها في مدرسة خاصة متخصصة في علوم التمريض وطفل الـ16 سنة – المريض بالقلب والذي يستوجب إجراء عملية جراحية - يقطع يوميا قرابة الأربعة كيلومترات مشيا على الأقدام من دار الشباب التي ألقوها فيها إلى معهد حي الزهور، والطفلة الصغيرة ذات 5 سنوات تلازم والدتها في غرفة صغيرة في دار الشباب. إنها المطلقة وردة رحيمي أصيلة حي الزهور التي ضاقت بها الدنيا بعد أن غادرت محل سكنى خالتها التي كانت تأويها في ظل افتقارها لمنزل نتيجة خلاف جدّ بينهما حسب تصريحها واتجهت إلى مقر الولاية علها تظفر بمساعدة السلطات الجهوية خاصة وأنها مريضة بالسكري الذي تسبب في قطع الجزء الأمامي من إحدى ساقيها، وجدت وردة التجاوب في البداية من السلطات الجهوية وتحصلت على وعد بحل مشكلتها في السكن والتكفل بمصاريف دراسة ابنتها وتم إيواؤها غرفة في دار الشباب بصفةمؤقتة، غير أن السلطات الجهوية تنكرت لها وتجاهلتها – حسب تصريحها - لتبقى ملقاة في دار الشباب، فلم تجد المسكينة غير جريدة الشروق لشرح وضعيتها راجية من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها خاصة وأنها على أبواب شهر رمضان المعظم، كما توجه رسالة إلى السلطات المعنية بالتدخل وتمكينها من مأوى خاصة وأن المساكن الاجتماعية في تقسيم لوز العيفة جاهزة وبإمكانها التمتع بمنزل يأوي صغارها.

محمد صلاح حقي
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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