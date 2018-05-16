شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية

أصدرت شركة قطارات غرب اليابان اعتذاراً للركاب، لمغادرة أحد القطارات 25 ثانية مبكراً قبل ميعاد تحركه، وذلك عبر موقع الشركة الرسمي بالإنترنت.

وجاء في اعتذار شركة «جي ويست»: «نعبر عن عميق اعتذارنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا بها لعملائنا»، وفقاً لصحيفة «ميل» البريطانية.

وجاء في سبب مغادرة القطار مبكراً أن المسؤول عن القطار اعتقد عن طريق الخطأ، أن عليه مغادرة الرصيف في تمام 7:11 وأغلق أبواب العربات الـ12، وعندما لاحظ خطأه فور غلق الأبواب، نظر إلى الرصيف ولم يجد أي شخص واقفاً، ما جعله يقرر المغادرة قبل الميعاد المحدد بـ25 ثانية.

وكان الوقت الصحيح لمغادرة القطار هو في 7:12 من محطة نيشي أكاشي في محافظة هيوغو اليابانية.

وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب الذين لم يلاحظهم مسؤول القطار ممن كانوا ينتظرون محاولين ركوب القطار.

وتشتهر القطارات اليابانية على مستوى العالم بدقة مواعيدها.

«الشرق الأوسط أونلاين»