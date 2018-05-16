شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية

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أصدرت شركة قطارات غرب اليابان اعتذاراً للركاب، لمغادرة أحد القطارات 25 ثانية مبكراً قبل ميعاد تحركه، وذلك عبر موقع الشركة الرسمي بالإنترنت.
وجاء في اعتذار شركة «جي ويست»: «نعبر عن عميق اعتذارنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا بها لعملائنا»، وفقاً لصحيفة «ميل» البريطانية.
وجاء في سبب مغادرة القطار مبكراً أن المسؤول عن القطار اعتقد عن طريق الخطأ، أن عليه مغادرة الرصيف في تمام 7:11 وأغلق أبواب العربات الـ12، وعندما لاحظ خطأه فور غلق الأبواب، نظر إلى الرصيف ولم يجد أي شخص واقفاً، ما جعله يقرر المغادرة قبل الميعاد المحدد بـ25 ثانية.
وكان الوقت الصحيح لمغادرة القطار هو في 7:12 من محطة نيشي أكاشي في محافظة هيوغو اليابانية.
وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب الذين لم يلاحظهم مسؤول القطار ممن كانوا ينتظرون محاولين ركوب القطار.
وتشتهر القطارات اليابانية على مستوى العالم بدقة مواعيدها.
أصدرت شركة قطارات غرب اليابان اعتذاراً للركاب، لمغادرة أحد القطارات 25 ثانية مبكراً قبل ميعاد تحركه، وذلك عبر موقع الشركة الرسمي بالإنترنت.
وجاء في اعتذار شركة «جي ويست»: «نعبر عن عميق اعتذارنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا بها لعملائنا»، وفقاً لصحيفة «ميل» البريطانية.
وجاء في سبب مغادرة القطار مبكراً أن المسؤول عن القطار اعتقد عن طريق الخطأ، أن عليه مغادرة الرصيف في تمام 7:11 وأغلق أبواب العربات الـ12، وعندما لاحظ خطأه فور غلق الأبواب، نظر إلى الرصيف ولم يجد أي شخص واقفاً، ما جعله يقرر المغادرة قبل الميعاد المحدد بـ25 ثانية.
وكان الوقت الصحيح لمغادرة القطار هو في 7:12 من محطة نيشي أكاشي في محافظة هيوغو اليابانية.
وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب الذين لم يلاحظهم مسؤول القطار ممن كانوا ينتظرون محاولين ركوب القطار.
وتشتهر القطارات اليابانية على مستوى العالم بدقة مواعيدها.
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018