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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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جندوبة:للمطالبة بفتح ملفات الفساد في الصفقات العمومية:نشطاء المجتمع المدني يحتجون
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شروق الجهات
جندوبة:للمطالبة بفتح ملفات الفساد في الصفقات العمومية:نشطاء المجتمع المدني يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

جندوبة ـ الشروق:
نفذ صباح أمس عدد من نشطاء المجتمع المدني بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بفتح ملفات الفساد بالجهة والمتعلقة خاصة بالصفقات العمومية.
وأكد المحتجون أن عددا من الصفقات العمومية بالولاية تعتريها حسب تعبيرهم شبهات فساد وهو ما يتطلب فتح هذه الملفات والتحقيق فيها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.
عدد آخر من المحتجين اعتبر أن شبهة الفساد في الصفقات العمومية انعكست سلبا على التنمية والبنية التحتية بالجهة.

عبد الكريم السلطاني
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شروق الجهات
جندوبة:للمطالبة بفتح ملفات الفساد في الصفقات العمومية:نشطاء المجتمع المدني يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

جندوبة ـ الشروق:
نفذ صباح أمس عدد من نشطاء المجتمع المدني بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بفتح ملفات الفساد بالجهة والمتعلقة خاصة بالصفقات العمومية.
وأكد المحتجون أن عددا من الصفقات العمومية بالولاية تعتريها حسب تعبيرهم شبهات فساد وهو ما يتطلب فتح هذه الملفات والتحقيق فيها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.
عدد آخر من المحتجين اعتبر أن شبهة الفساد في الصفقات العمومية انعكست سلبا على التنمية والبنية التحتية بالجهة.

عبد الكريم السلطاني
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع...
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سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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