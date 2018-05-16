جندوبة:للمطالبة بفتح ملفات الفساد في الصفقات العمومية:نشطاء المجتمع المدني يحتجون

جندوبة ـ الشروق:

نفذ صباح أمس عدد من نشطاء المجتمع المدني بجندوبة وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بفتح ملفات الفساد بالجهة والمتعلقة خاصة بالصفقات العمومية.

وأكد المحتجون أن عددا من الصفقات العمومية بالولاية تعتريها حسب تعبيرهم شبهات فساد وهو ما يتطلب فتح هذه الملفات والتحقيق فيها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.

عدد آخر من المحتجين اعتبر أن شبهة الفساد في الصفقات العمومية انعكست سلبا على التنمية والبنية التحتية بالجهة.





عبد الكريم السلطاني