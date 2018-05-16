أخبار النجم الساحلي .. مخـــاض عسير ... ومرعــي في امتحـــان أخيـــر

بعد أن سقط الفريق أو بالأحرى أسقطوه بالضربة القاضية في الدور النهائي لكأس الجمهورية وانهار النجم برباعية في رادس لا بديل اليوم لممثل كرة القدم التونسية في رابطة الأبطال الافريقية عن تحقيق الانتصار على حساب زيسكو يونايتد الزمبي من أجل ردّ الاعتبار وحفظ ماء الوجه وكذلك مداواة الجراح العميقة التي خلفتها الخيبات المحلية التي تجرّعها الجمهور بعد ما خذله اللاعبون الذين انتهت صلوحية بعضهم وجنى عليه المدربون الذين شيّدوا قصورا من الأحلام تحولت بمرور الأيام الي سراب... النجم يمرّ بفترة مخاض ستطيح حتما بالكثيرين وفي انتظار التغيير وتعديل الأوتار لا بدّ من تحقيق الفوز.

«الفرار» الى القنطاوي

اختتم النجم ليلة أمس تحضيراته لمواجهة الفريق الزمبي وقد كانت التمارين في أحد نزل جهة القنطاوي بعيدا عن ردّة فعل الجمهور الغاضب ولا شك في أن مباراة الليلة ستشكل فرصة لا تعوض لضرب عصفورين بحجر واحد أي اقتلاع النقاط الثلاث ومصالحة الأحباء الغاضبين.

90 دقيقة

الليلة قد ينتفي الحديث عما جهزه الاطار الفني من خطة تكتيكية لأنه الأمور رهينة ما ستقدمه أرجل زملاء محمد المثناني من مردود غزير... تسعون دقيقة هي كل ما تبقى من حساب لحفظ ماء الوجه... اليوم ليس أمام فريق جوهرة الساحل إلا لتأيكد أن النجم لن يسقط وإن ترنّح ولن ينكسر وإن خسر كأسا ولن يفقد القدرة على الطيران وإن تكسّرت أجنحته... اليوم على اللاعبين أن يتذكروا ـ فقط ـ تلك الغصة التي تركوها في أفواه الجماهير وذلك العبث باسم الجمعية وأن تتحول وعودهم الي عرق ورغبة في إنقاذ وجه النجم من مزيد التشويه وإلا فأن الحساب سيكون عسيرا.

عناية خاصة بمرعي

كل الأنظار ستتجه مساء اليوم نحو المهاجم المصري عمرو مرعي الذي ينطلق بحظوظ وافرة ليكون أساسيا منذ البداية.

هذا اللاعب أولاه الاطار الفني عناية خاصة خلال الـ24ساعة الماضية ما يعني أن الاطار الفني سيعتمد عليه في قيادة خط الهجوم ليحمل مع الخليل بانغورا آمال الأحباء من أجل الوصول الي شباك زيسكو يونايتد الزمبي علما بان بعض المصادر تؤكد ان لقاء اليوم هو الأخير لمرعي مع النجم.

الشرميطي متغيّب بارز

كم كان منتظرا لم يترك الاطار الفني الأمور للصدفة بل حرص على التعمّق في دراسة أداء وطريقة لعب نادي زيسكو يونايتد الزمبي وذلك من خلال متابعة بعض مبارياته المسجلة حديثا ولعل آخرها مواجهته منذ أسبوعين ضد نادي مياهانا سوالاو السوازيلاندي، وما لمسناه في خصوص الخطة المزمع اختيارها هو انها ستكون مغايرة تماما للطريقة التي واجه بها غرة أوت مع التركيز على الجانب الهجومي.

التشكيلة المحتملة

باستثناء أمين الشرميطي فإن كامل المجموعة ستكون اليوم على ذمة الإطار الفني وتبعا لذلك من المحتمل أن تكون تركيبة ممثل كرة القدم التونسية على النحو التالي: أشرف كرير ـ وجدي كشريدة ـ غازي عبد الرزاق ـ عمار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ أيمن الطرابلسي ـ حمزة لحمر ـ الخليل بانغورا ـ سليم بن بلقاسم ـ عمرو مرعي.

رقم في سجل النجم

لهواة الأرقام نشير الى أن النجم بلغ هذا الموسم المشاركة رقم (25) في مختلف المسابقات الافريقية بلا انقطاع ليكون بذلك الفريق الإفريقي الوحيد الذي لم يتغيّب عن المحفل القاري طيلة ربع قرن ويعتلي فريق جوهرة الساحل منصة التتويج في 7 مناسبات.

نفي خبر الإثارة

تردّد أول أمس وبإلحاح شديد خبر تقديم النجم لإثارة ضد مشاركة لاعب اتحاد بن قردان أحمد الرداوي في الجولة الختامية للبطولة الوطنية على خلفية وجوده تحت طائلة عقوبة الإنذار الثالث، وقد أكد مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم أن النجم الساحلي لم يتقدم بإثارة عقب مباراته ضد اتحاد بن قردان لا لشيء سوى أن وضعية لاعبه أحمد الرداوي قانونية ولا يوجد في رصيده إنذار ثالث عند مشاركته في لقاء النجم.

دواعي إقالة الكاتب العام

تبين ان اقالة الكاتب العاىم جاءت بعد الكمّ الهائل من الأخطاء الذي وقعت فيها ادارة النجم الساحلي وتحديدا السيد عادل غيث بصفة خاصة وتحديدا في ما يتعلق بملفات التقاضي مع بعض اللاعبين سواء في لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وآخرها ملف زهير الذوادي أو في لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وآخرها ملف بلال المحسني وما ترتب عن جلّ هذه الأخطاء وسوء التعاطي مع مثل هذه القضايا من خسائر مالية فادحة تكبدها صندوق الجمعية، أما النقطة التي أفاضت الكأس والتي دفعت برئيس النادي رضا شرف الدين الى اتخاذ قرار عن عجل يقضي بإقالة عادل غيث وتعويضه بكاتب عام «مؤقت» وهو السيد محمد صالح طريطر فتتمثل أساسا في خلافاته مع رئيس فرعة كرة القدم المهدي العجيمي في أعقاب الدور النهائي لكأس الجمهورية.

محمد باللطيفة